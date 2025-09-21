“Tử chiến trên không” bị quay lén, nhà sản xuất tuyên bố lập vi bằng xử lý theo pháp luật

Tối 20/9, nhà sản xuất bộ phim Tử chiến trên không chính thức lên tiếng về việc nhiều cảnh quay quan trọng bị khán giả ghi hình trái phép trong rạp rồi phát tán trên mạng xã hội. Đại diện ê-kíp khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ xử lý nghiêm.



“Bản quyền bộ phim Tử chiến trên không thuộc về Điện ảnh Công an nhân dân và Công ty Galaxy Studio. Hành vi quay trong rạp và phát tán trái phép bộ phim trên mạng là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ tiến hành lập vi bằng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Khán giả yêu thương bộ phim hãy cùng lan tỏa thông điệp này để bảo vệ thành quả và giúp tác phẩm tiếp cận nhiều người hơn”, phía nhà sản xuất nhấn mạnh.

Tử chiến trên không vừa ra mắt đã bị quay lén. Ảnh: NSX

Tình trạng quay lén phim chiếu rạp và đăng tải lên mạng xã hội vốn là vấn nạn nhức nhối của điện ảnh Việt thời gian gần đây. Gần nhất, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng bị phát tán tràn lan trên nhiều nền tảng. Một số tài khoản thậm chí liên tục đăng hàng chục clip quay lén, tiết lộ nhiều tình tiết quan trọng.

Trước vấn nạn này, đạo diễn Đặng Thái Huyền từng chia sẻ trên trang cá nhân: “Công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm trời, 81 ngày đêm lăn lộn, cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Xin khán giả đừng spoil nội dung, quay chụp rồi tung lên mạng. Hãy trân trọng công sức của ê-kíp và cho chúng tôi thêm động lực để tiếp tục tận hiến ở những sản phẩm sau”.

Một cảnh trong phim Tử chiến trên không. Ảnh: NSX

Doanh thu "Tử chiến trên không" là bao nhiêu?

Hiện tại Tử chiến trên không gây chú ý khi trở thành đối thủ trực tiếp của Mưa đỏ – bộ phim từng giữ ngôi vương phòng vé suốt gần một tháng. Ngày 18/9, doanh thu trong ngày của Tử chiến trên không lần đầu vượt Mưa đỏ với gần 5 tỷ đồng từ suất chiếu sớm, trong khi Mưa đỏ đạt xấp xỉ 4 tỷ đồng.

Theo Box Office Việt Nam, đến 24h30 ngày 20/9, Tử chiến trên không đã đạt 5 tỷ đồng doanh thu tích lũy, vượt xa mức 3 tỷ đồng của Mưa đỏ. Trong ngày 20/9, bộ phim có tới 4.026 suất chiếu toàn quốc và cán mốc 44,5 tỷ đồng, trở thành tác phẩm đầu tiên trong gần một tháng qua vượt qua thành tích phòng vé của Mưa đỏ.

Hiện tại, Mưa đỏ đã cán mốc 683 tỷ đồng và vẫn tiếp tục tiến gần đến con số 700 tỷ đồng. Dù sức nóng tại phòng vé đã phần nào hạ nhiệt, giới chuyên môn dự đoán bộ phim sẽ dễ dàng chạm đến mốc này trong thời gian tới.

Nếu đạt được 700 tỷ đồng, Mưa đỏ sẽ xác lập kỷ lục doanh thu chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, trở thành cột mốc mới khó vượt qua đối với các tác phẩm sau này.

Tử chiến trên không kể về một chuyến bay dân dụng bất ngờ bị nhóm không tặc khống chế, buộc phi hành đoàn và hành khách phải đối diện ranh giới sinh - tử trong không gian chật hẹp. Không chỉ là một phim hành động kịch tính, tác phẩm còn đặt ra câu hỏi về lòng dũng cảm, sự đoàn kết và niềm tin của con người trước hiểm nguy. Nhà sản xuất cho biết phim được dán nhãn 16+ (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên).



