Từ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến Công ước Hà Nội: Minh chứng phản bác các luận điệu sai trái

Thứ ba, ngày 21/10/2025 08:17 GMT+7
Ngày 14/10/2025 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Đại hội đồng LHQ Khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á–Thái Bình Dương.
Sự kiện này khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như sự ghi nhận đối với thành tựu và đóng góp của Việt Nam trong đảm bảo quyền con người. Từ Hội đồng nhân quyền đến Công ước Hà Nội tiếp tục khẳng định thông điệp rõ ràng về quan điểm, chủ trương nhất quán của Việt Nam với phương châm đặt con người ở vị trí trung tâm, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và thành tựu nổi bật trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người trên toàn cầu. Thành tựu trên là minh chứng sinh động phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong hòng hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam đối với nhân quyền trong thời gian qua.

Những luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín Việt Nam đối với quốc tế về nhân quyền

Trước khi Đại hội đồng LHQ Khóa 80 tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, các thế lực thù địch và các tổ chức phản động lưu vong cùng một số tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền thiếu thiện chí với Việt Nam liên tục tung ra các chiến dịch tuyên truyền trên không gian mạng bằng nhiều bài viết, hình ảnh nhằm công kích, xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền của Việt Nam. Đồng thời, họ kêu gọi sự can thiệp của các tổ chức quốc tế nhằm gây sức ép, cản trở Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028, cho rằng “nhiều tổ chức nhân quyền phản đối Việt Nam tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ”; “bày tỏ quan ngại trước sự gia tăng đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với các nhóm tôn giáo độc lập”, vu cáo Việt Nam “bịt miệng tiếng nói người dân”, “giam giữ các nhà bất đồng chính kiến”…

Tổ chức quốc tế mang danh nhân quyền nhưng thiếu thiện chí với Việt Nam như Freedom House xếp Việt Nam vào danh sách các nước trên thế giới không có tự do biểu đạt năm 2024. Trên trang RFI, RFA, Chân trời mới Media, họ tung lên các chuỗi bài vu cáo “một bộ máy độc đoán, độc tài, toàn trị”, “đầy rẫy tham nhũng, phản dân chủ”, “những tổ chức quốc tế về nhân quyền kêu gọi Quốc hội châu Âu gây sức ép mạnh hơn lên Việt Nam về vấn đề nhân quyền”… Từ đó quy kết rằng: “Nhà nước độc đảng ở Việt Nam đã vi phạm các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền người lao động”; rêu rao “nhân quyền ở Việt Nam hết sức tồi tệ”, “Nhà nước Việt Nam vi phạm trắng trợn các quyền con người, quyền công dân”! Hay mới đây, bằng những ngôn từ mỹ miều “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị”, “người bất đồng chính kiến”… được dẫn dắt “nguồn thông tin nội bộ”, “theo người nhà” của những đối tượng như Trịnh Bá Phương, Lê Đình Lượng…, các đối tượng nói rằng số này đang bị đánh đập, đàn áp, bị biệt giam, bỏ đói, thậm chí tuyệt thực hàng chục ngày… Những “nhân chứng” đó trở thành công cụ để các thế lực thù địch vu cáo, bịa đặt về tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng như cung cấp những thông tin giả tạo, đưa ra một cái nhìn phiến diện, lệch lạc và đưa ra đánh giá sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam làm “căn cứ” phán xét.

Những luận điệu này đã làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Việt Nam đối với quốc tế, phủ nhận thành tựu về nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đây là một âm mưu lâu dài, tinh vi trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm xói mòn nền tảng pháp lý của Nhà nước pháp quyền XHCN. Từ đó, tạo cớ để đánh vào lòng tin của nhân dân, kích động mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc khối đại đoàn kết toàn dân khi Đảng, Nhà nước ta đang đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế.

Không chỉ vậy, lợi dụng sự quan tâm của quốc tế đối với sự kiện chính trị lớn của đất nước là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các tổ chức, đối tượng trên còn tận dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để tán phát đơn thư nặc danh, tố cáo sai sự thật đối với cán bộ được quy hoạch, giới thiệu nhân sự; tung các tin đồn thất thiệt, thông tin chưa được kiểm chứng về đời tư cá nhân, gia đình của nhân sự đại hội… Từ đó lồng ghép nội dung công kích Đảng, Nhà nước, mục đích “mượn gió bẻ măng”, vu cáo “vi phạm quyền làm chủ của nhân dân”, đánh tráo khái niệm, tạo hoài nghi trong xã hội, thổi bùng tâm lý tiêu cực với hiệu ứng đám đông khiến không ít người hiểu sai vấn đề, bị cuốn theo thông tin một chiều, sai lệnh có chủ đích trong dư luận. Các quan điểm sai trái trên còn tạo ra cái nhìn thiên lệch, thiếu thiện cảm của cộng đồng quốc tế về Việt Nam, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đánh giá của các tổ chức quốc tế, các quốc gia về vấn đề nhân quyền và trình độ phát triển xã hội của nước ta; là cái cớ để các nước phương Tây gây sức ép và mặc cả đối với Việt Nam trong đàm phán song phương, đa phương.

Đóng góp của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người góp phần khẳng định vị thế, uy tín đối với cộng đồng quốc tế

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên thành một điểm sáng tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới với nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, trình độ thấp, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành một trong 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô kinh tế tăng gần 100 lần so với năm 1986, thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD lên gần 5.000 USD. Việc tham gia các thỏa thuận hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế đa tầng nấc, nhất là 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới; nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất thế giới từ năm 2019 đến nay, là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới. Đây là minh chứng cho sự phát triển bền vững và việc cải thiện đời sống người dân cũng như nhận được đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế.

Theo Báo cáo Phát triển con người của UNDP, Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2024 tăng 8 bậc so với kỳ trước, từ 115 lên vị trí 107/193 quốc gia. Theo xếp hạng của LHQ, chỉ số hạnh phúc năm 2024 của Việt Nam tăng 11 bậc, xếp thứ 54/143; chỉ số phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam năm 2024 tăng 1 bậc so với năm 2023, xếp thứ 54/166. Việt Nam là thành viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025. Bởi vậy, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia tiến nhanh nhất trên thế giới về tăng Chỉ số phát triển con người (HDI). Chỉ trong vòng 1 thập kỷ, chỉ số phát triển con người của Việt Nam đã tăng 46%, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ tăng cao nhất thế giới. Theo các tổ chức và chuyên gia quốc tế, đây là minh chứng cho thấy Việt Nam luôn đặt con người là mục tiêu, động lực cho sự phát triển.

Không dừng lại ở việc bảo đảm quyền con người ở trong nước, Việt Nam cũng tích cực trong việc thúc đẩy bảo đảm quyền con người toàn cầu với mong muốn truyền tải thông điệp về một quốc gia thành viên tích cực, có trách nhiệm, luôn đề cao đối thoại và hợp tác trong bảo đảm quyền con người, đồng thời chia sẻ thực tiễn tốt và kinh nghiệm phát triển bền vững, bao trùm, phù hợp với tinh thần Hiến chương LHQ và Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền; cam kết tiếp tục đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy quyền con người dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, nhân văn và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam đã gia nhập và ký kết 7/9 công ước cơ bản và các điều ước quốc tế liên quan đến quyền con người, là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 và 2023-2025 với nhiều sáng kiến được bạn bè quốc tế đánh giá cao; đóng góp vào nỗ lực bảo đảm quyền con người trên tất cả các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Mới đây, Việt Nam đăng cai Diễn đàn Tương lai ASEAN, đảm nhiệm thành công vị trí Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước UNCLOS 1982 lần thứ 35 và sẽ lần đầu tiên đăng cai lễ mở ký một điều ước quốc tế toàn cầu - Công ước LHQ về chống tội phạm mạng trong tháng 10/2025. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới; tính đến ngày 16/5/2025, Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 13 quốc gia là Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore và Thái Lan.

Trong những năm qua, đất nước ta đã khẳng định được vị thế và chủ động có nhiều đóng góp quan trọng tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương. Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khu vực, toàn cầu thông qua đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Những thành tựu to lớn này đạt được là kết quả của chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế vì hòa bình và phát triển. Đồng thời, chính thành tựu của đối ngoại thời gian qua, vị thế và vai trò của đất nước trên trường quốc tế đã đóng góp quan trọng cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Việc các nước bầu Việt Nam tiếp tục làm thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ ngay khi chúng ta chuẩn bị hoàn thành nhiệm kỳ 2023-2025 chứng tỏ sự tín nhiệm cao của các nước đối với Việt Nam, đồng thời khẳng định kỳ vọng, sự tin tưởng vào vai trò và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về bảo đảm quyền con người.

Trong lần thứ ba đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy 8 lĩnh vực ưu tiên về nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, bảo đảm quyền con người trong biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, quyền y tế, quyền việc làm, giáo dục nhân quyền và quyền giáo dục. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, giải quyết những quan tâm chung về quyền con người trên tinh thần "Tôn trọng và hiểu biết - Đối thoại và hợp tác - Tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người". Thành công này khẳng định tâm thế của Việt Nam, từ đối tác tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế chuyển sang đóng góp trách nhiệm hơn trong xây dựng và định hình các vấn đề chung của thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội lớn để Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào những nỗ lực chung của LHQ cũng như của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ và thúc đẩy những giá trị phổ quát về quyền con người, cùng phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định thành tựu, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các chiêu trò vu cáo Việt Nam trong vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà: Sắp xếp hơn 90.000 thôn, tổ dân phố cần đặc biệt quan tâm công tác nhân sự

Thiếu tá Cảnh sát giao thông bám trên nắp capo ô tô lao vun vút trên đường ở Nghệ An: Lập hồ sơ xử lý tài xế

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và nữ Giám đốc Sở giữ chức vụ mới

Ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Truy tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh ở Thái Nguyên cứu 3 cháu nhỏ bị lũ cuốn

