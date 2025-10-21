Chủ đề nóng

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà: Sắp xếp hơn 90.000 thôn, tổ dân phố cần đặc biệt quan tâm công tác nhân sự

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 21/10/2025 06:29 GMT+7
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc là việc làm cần thiết để đồng bộ với mô hình chính quyền hai cấp, nhưng ông cũng chỉ ra nhiều thách thức lớn về việc xây dựng tiêu chí, bố trí nhân sự và áp lực về tiến độ.
Bước đi tất yếu sau cuộc cải cách hành chính lịch sử

Trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang được lấy ý kiến Nhân dân, Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan chủ trì, phối hợp sắp xếp các thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, với thời hạn thực hiện là Quý IV/2025.

Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Sẽ triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong năm 2025. Ảnh: Lê Hiếu

Trước đó, một cuộc cải cách sâu rộng, có ý nghĩa lịch sử đã được triển khai, với việc xác lập mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập 29 đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm hơn 7.200 đơn vị cấp xã.

Việc sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố được xem là tất yếu để phù hợp với mô hình tổ chức hành chính 2 cấp (tỉnh và xã) đã và đang đi vào hoạt động ổn định.

Tính đến cuối năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố. Giai đoạn 2019-2021 cả nước đã tinh giản, sáp nhập hơn 15.000 thôn, tổ dân phố, đưa tổng số còn khoảng 90.500 đơn vị. Tuy nhiên, nhiều thôn, tổ dân phố hiện nay vẫn còn bất cập về quy mô dân số, diện tích, hoặc có các yếu tố đặc thù, đòi hỏi cần có tiêu chí thống nhất để tiếp tục sắp xếp.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, sau khi "sắp xếp lại giang sơn" với mô hình chính quyền hai cấp, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là bước đi rất cần thiết.

"Khi đã sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, sáp nhập xã, thì thôn, tổ dân phố cũng phải xem xét, sắp xếp lại cho ổn thỏa. Hiện nay, mỗi xã có rất nhiều thôn, tổ dân phố, gây khó khăn cho công tác quản lý", ông Hoà nhận định.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà. Ảnh: Diên Hồng

"Con người là gốc của mọi công việc"

Tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Hoà nhấn mạnh những thách thức lớn cần được giải quyết thấu đáo. Trong đó, việc đầu tiên là phải xây dựng được bộ tiêu chí khoa học và khách quan.

"Cần phải có tiêu chí rành mạch, rõ ràng về diện tích, dân số cho một thôn, một tổ dân phố. Đồng thời, phải tính đến các yếu tố đặc thù của mỗi vùng miền, từ tập quán, văn hóa đến điều kiện địa lý", ông Hoà góp ý và đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành các tiêu chí này.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn: Dự thảo văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới đột phá về tư duy và cấu trúc

Vấn đề nhân sự được ông Hoà khẳng định là yếu tố quan trọng nhất. Sau sáp nhập, địa bàn sẽ rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi đội ngũ cán bộ ở thôn, tổ dân phố là những người hoạt động không chuyên trách, lực lượng rất mỏng.

"Nếu nhập lại mà địa bàn rộng, dân cư đông thì sẽ rất éo le và khó khăn cho hoạt động của thôn, tổ dân phố. Con người là gốc của mọi công việc", ông Hoà phân tích.

Do đó, ông đề nghị phải có tiêu chuẩn rõ ràng về năng lực, trình độ, phẩm chất và trách nhiệm đối với cán bộ cơ sở. Đặc biệt, ông nhấn mạnh cán bộ thôn, tổ dân phố phải là người địa phương, do chính người dân ở đó tín nhiệm cử lên.

"Cán bộ thôn, tổ dân phố phải am hiểu dân tình, nắm chắc địa bàn thì công việc mới hiệu quả", vị đại biểu nhận định.

Đi cùng với đó là chế độ, theo ông Hoà, là chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút những người có tâm, có tầm tham gia công tác ở cơ sở.

"Nếu không tính toán đến yếu tố con người, để xảy ra tình trạng con người ích kỷ, cục bộ, bè phái thì việc sắp xếp sẽ không thể thành công. Vì vậy tôi nghĩ chính quyền địa phương hai cấp cũng nên cần phải quan tâm đến yếu tố này, đặc biệt là chính quyền địa phương cấp xã, cấp phường hiện nay, tại vì thôn, tổ dân phố là do chính quyền địa phương cấp ủy và chính quyền địa phương cấp xã lãnh đạo trực tiếp", đại biểu nêu quan điểm.

Dù khẳng định việc sắp xếp là rất cần thiết, song đại biểu Phạm Văn Hoà còn băn khoăn về mốc thời gian hoàn thành vào Quý IV/2025.

"Tôi thấy rất khó khăn chứ không phải chuyện đơn giản. Từ nay đến đó còn rất nhiều việc phải làm, phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu làm nóng vội quá thì có khi sẽ không hay, dẫn đến bất cập", ông Hoà bày tỏ.

Theo ông, các địa phương cần một bước chuẩn bị chu đáo, bắt đầu từ việc ban hành tiêu chí, sau đó là xây dựng đề án, lấy ý kiến người dân và cuối cùng là sắp xếp nhân sự. Tất cả các khâu đều đòi hỏi thời gian và sự cẩn trọng để đảm bảo việc sáp nhập đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

