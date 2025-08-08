Kỳ họp thứ 29 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Đây không đơn thuần là một kỳ họp thông lệ mà là một “pháo lệnh” dứt khoát, thể hiện ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn mình của một đô thị cảng biển mang tầm vóc quốc gia, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh dẫn dắt khu vực.

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Đặt kỳ họp 29 vào bối cảnh toàn cảnh 6 tháng đầu năm 2025, ta thấy rõ một bản lĩnh kiên cường, một năng lực phản ứng nhanh nhạy và hiệu quả của Hải Phòng. Toàn bộ hệ thống chính trị đã phải đương đầu với khối lượng công việc khổng lồ để tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Điều đáng kinh ngạc là trong bối cảnh dồn sức ấy, nền kinh tế Hải Phòng vẫn duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng.

Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm đạt gần 210 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%, không chỉ cao hơn mức bình quân cả nước mà còn "cao hơn nhiều địa phương cả nước".

Tổng thu ngân sách nhà nước liên kết đạt gần 101.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu và sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đều ghi nhận những kết quả đáng khích lệ.

Tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Tiến Châu nhận định: 6 tháng đầu năm 2025, thành phố Hải Phòng triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ việc sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Trung ương; tổ chức bộ máy, cán bộ cơ bản bảo đảm, hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp kịp thời đi vào hoạt động, không gián đoạn công việc, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn.

Loại cá to bè có cái đuôi lạ mắt này bắt phơi khô, nướng chấm nước mắm me, đặc sản Quảng Ngãi bén vị vạn người mê

Lời khẳng định ấy không chỉ là minh chứng hùng hồn cho năng lực quản trị vượt trội và sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Hải Phòng vừa tái cấu trúc mạnh mẽ, vừa giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế cao, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2025 đạt từ 12,35% trở lên mà kỳ họp đã thông qua không chỉ là một chỉ tiêu mà là lời cam kết mạnh mẽ, một tuyên ngôn về khát vọng vươn lên xứng tầm với vị thế mới.

Trọng tâm của kỳ họp thứ 29 chính là việc HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua 17 nghị quyết. Đây là những "đòn bẩy" chiến lược, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn thành hành động cụ thể, thiết thực cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2025 và định hướng cho các năm tiếp theo.

Quang cảnh TP Hải Phòng

Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

Các nghị quyết này mang ý nghĩa đặc biệt khi được xây dựng trên nền tảng của Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Đây là nguồn lực, động lực mới, tạo ra dư địa rất lớn để thành phố phát triển vượt trội trong thời gian tới.

Kỳ họp cũng là minh chứng hùng hồn cho quyết tâm của Hải Phòng trong việc xây dựng một chính quyền kiến tạo, tinh gọn và hiệu quả. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp kết hợp với đẩy mạnh cải cách hành chính, đã bước đầu mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Ý kiến của các đại biểu HĐND được tổng hợp lại đều đánh giá cao các chủ trương, chính sách nêu trên, khẳng định đây là yêu cầu cần thiết từ thực tế sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Điều này cho thấy sự đồng thuận và tin tưởng vào khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, phục vụ người dân sát sao hơn. Các thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và minh bạch hơn.

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682.000 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Với định hướng xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, Hải Phòng đang đặt ra những mục tiêu đầy khát vọng về số lượng doanh nghiệp công nghệ số, tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử mục tiêu 85% vào cuối 2025), tỷ lệ có tài khoản định danh điện tử VNeID mục tiêu 80% vào cuối 2025).

Đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà là về việc xây dựng một hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả, nơi mọi hoạt động trở nên thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Tinh thần "chính quyền phải là nơi giải quyết vấn đề cho người dân, doanh nghiệp hiệu quả 24/7" không còn là lý thuyết suông, mà đang dần trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động công vụ.

Thành công của kỳ họp 29 không chỉ đến từ những con số hay nghị quyết, mà còn từ "nội lực mềm", đó là sự đồng lòng, nhất trí cao độ của các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu HĐND và toàn thể cử tri thành phố.

Sau kỳ họp, một tinh thần quyết liệt được lan tỏa.

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, đề nghị Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết HĐND thành phố vừa được thông qua, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Đây là lời kêu gọi hành động, thể hiện ý chí biến nghị quyết thành hiện thực nhanh chóng và hiệu quả.

Sự tin tưởng của các đại biểu vào những cơ chế, chính sách mới cho thấy niềm tin sâu sắc vào khả năng tự chủ và hiệu quả của bộ máy mới. Đây là tài sản quý giá nhất, là động lực để Hải Phòng vượt qua thách thức, biến các mục tiêu tham vọng thành hiện thực.

Kỳ họp thứ 29 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI đã khép lại, nhưng những giá trị của kỳ họp sẽ còn lan tỏa và định hình tương lai của thành phố trong nhiều năm tới. Đây không chỉ là kỳ họp thông thường, mà là một "phát súng lệnh" đầy dũng cảm, mở ra một giai đoạn phát triển bứt phá cho "Hải Phòng mới".

Kinh đô Nam Bình ở đất Cao Bằng và kinh đô Cổ Loa ở Hà Nội, có nét tương đồng, An Dương Vương có thể là người Tày cổ

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã khơi gợi niềm tự hào và ý chí vươn lên, định vị tầm vóc của thành phố trong tương lai: Thay mặt Đảng bộ thành phố, tôi kêu gọi toàn thể cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân TP Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống văn hiến xứ Đông và khí phách trung dũng - quyết thắng của thành phố Cảng anh hùng, cùng chung tay xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế, sánh ngang với các thành phố tiêu biểu của châu Á.

Lời kêu gọi ấy gói trọn khát vọng, ý chí và tầm vóc của một Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ.

Từ nghị trường đến hiện thực, từ những con số trên giấy đến những dòng chảy đổi mới, Hải Phòng đang chứng minh rằng mọi khát vọng lớn lao đều có thể trở thành hiện thực khi có ý chí kiên cường và sự đồng lòng của toàn dân.

Theo: Haiphongplus.vn