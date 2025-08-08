Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 08/08/2025 09:58 GMT+7

Từ nghị trường bản lĩnh đến sứ mệnh 'siêu đô thị' của Hải Phòng, sau sáp nhập, hợp nhất thành công

Trọng Nhân Thứ sáu, ngày 08/08/2025 09:58 GMT+7
Một 'phép cộng hành chính' chiến lược đang kiến tạo nên một 'siêu đô thị' với quy mô, tiềm lực chưa từng có ở Hải Phòng. Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm 2025 của TP Hải Phòng đạt gần 210.000 tỷ đồng, tăng 11,2%, không chỉ cao hơn mức bình quân cả nước mà còn "cao hơn nhiều địa phương cả nước".
Kỳ họp thứ 29 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Đây không đơn thuần là một kỳ họp thông lệ mà là một “pháo lệnh” dứt khoát, thể hiện ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn mình của một đô thị cảng biển mang tầm vóc quốc gia, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh dẫn dắt khu vực.

Đặt kỳ họp 29 vào bối cảnh toàn cảnh 6 tháng đầu năm 2025, ta thấy rõ một bản lĩnh kiên cường, một năng lực phản ứng nhanh nhạy và hiệu quả của Hải Phòng. Toàn bộ hệ thống chính trị đã phải đương đầu với khối lượng công việc khổng lồ để tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Điều đáng kinh ngạc là trong bối cảnh dồn sức ấy, nền kinh tế Hải Phòng vẫn duy trì được đà tăng trưởng ấn tượng.

Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm đạt gần 210 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2%, không chỉ cao hơn mức bình quân cả nước mà còn "cao hơn nhiều địa phương cả nước".

Tổng thu ngân sách nhà nước liên kết đạt gần 101.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu và sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đều ghi nhận những kết quả đáng khích lệ.

Tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Tiến Châu nhận định: 6 tháng đầu năm 2025, thành phố Hải Phòng triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ việc sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Trung ương; tổ chức bộ máy, cán bộ cơ bản bảo đảm, hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp kịp thời đi vào hoạt động, không gián đoạn công việc, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn.

Lời khẳng định ấy không chỉ là minh chứng hùng hồn cho năng lực quản trị vượt trội và sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Hải Phòng vừa tái cấu trúc mạnh mẽ, vừa giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế cao, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2025 đạt từ 12,35% trở lên mà kỳ họp đã thông qua không chỉ là một chỉ tiêu mà là lời cam kết mạnh mẽ, một tuyên ngôn về khát vọng vươn lên xứng tầm với vị thế mới.

Trọng tâm của kỳ họp thứ 29 chính là việc HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua 17 nghị quyết. Đây là những "đòn bẩy" chiến lược, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn thành hành động cụ thể, thiết thực cho giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là 6 tháng cuối năm 2025 và định hướng cho các năm tiếp theo.

Quang cảnh TP Hải Phòng

Các nghị quyết này mang ý nghĩa đặc biệt khi được xây dựng trên nền tảng của Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Đây là nguồn lực, động lực mới, tạo ra dư địa rất lớn để thành phố phát triển vượt trội trong thời gian tới.

Kỳ họp cũng là minh chứng hùng hồn cho quyết tâm của Hải Phòng trong việc xây dựng một chính quyền kiến tạo, tinh gọn và hiệu quả. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp kết hợp với đẩy mạnh cải cách hành chính, đã bước đầu mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Ý kiến của các đại biểu HĐND được tổng hợp lại đều đánh giá cao các chủ trương, chính sách nêu trên, khẳng định đây là yêu cầu cần thiết từ thực tế sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Điều này cho thấy sự đồng thuận và tin tưởng vào khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, phục vụ người dân sát sao hơn. Các thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và minh bạch hơn.

Với định hướng xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, Hải Phòng đang đặt ra những mục tiêu đầy khát vọng về số lượng doanh nghiệp công nghệ số, tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử mục tiêu 85% vào cuối 2025), tỷ lệ có tài khoản định danh điện tử VNeID mục tiêu 80% vào cuối 2025).

Đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà là về việc xây dựng một hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả, nơi mọi hoạt động trở nên thuận tiện hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Tinh thần "chính quyền phải là nơi giải quyết vấn đề cho người dân, doanh nghiệp hiệu quả 24/7" không còn là lý thuyết suông, mà đang dần trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động công vụ.

Thành công của kỳ họp 29 không chỉ đến từ những con số hay nghị quyết, mà còn từ "nội lực mềm", đó là sự đồng lòng, nhất trí cao độ của các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu HĐND và toàn thể cử tri thành phố.

Sau kỳ họp, một tinh thần quyết liệt được lan tỏa.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, đề nghị Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết HĐND thành phố vừa được thông qua, bảo đảm các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Đây là lời kêu gọi hành động, thể hiện ý chí biến nghị quyết thành hiện thực nhanh chóng và hiệu quả.

Sự tin tưởng của các đại biểu vào những cơ chế, chính sách mới cho thấy niềm tin sâu sắc vào khả năng tự chủ và hiệu quả của bộ máy mới. Đây là tài sản quý giá nhất, là động lực để Hải Phòng vượt qua thách thức, biến các mục tiêu tham vọng thành hiện thực.

Kỳ họp thứ 29 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI đã khép lại, nhưng những giá trị của kỳ họp sẽ còn lan tỏa và định hình tương lai của thành phố trong nhiều năm tới. Đây không chỉ là kỳ họp thông thường, mà là một "phát súng lệnh" đầy dũng cảm, mở ra một giai đoạn phát triển bứt phá cho "Hải Phòng mới".

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đã khơi gợi niềm tự hào và ý chí vươn lên, định vị tầm vóc của thành phố trong tương lai: Thay mặt Đảng bộ thành phố, tôi kêu gọi toàn thể cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân TP Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống văn hiến xứ Đông và khí phách trung dũng - quyết thắng của thành phố Cảng anh hùng, cùng chung tay xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế, sánh ngang với các thành phố tiêu biểu của châu Á.

Lời kêu gọi ấy gói trọn khát vọng, ý chí và tầm vóc của một Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ.

Từ nghị trường đến hiện thực, từ những con số trên giấy đến những dòng chảy đổi mới, Hải Phòng đang chứng minh rằng mọi khát vọng lớn lao đều có thể trở thành hiện thực khi có ý chí kiên cường và sự đồng lòng của toàn dân.

Theo: Haiphongplus.vn

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong
Tin tức

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Tin tức

Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm đào tạo quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm đào tạo quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục quốc tế về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á. Tuy nhiên, Thành phố đang thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu này.

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN (18h ngày 9/8): Đôi công mãn nhãn?
Thể thao

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN (18h ngày 9/8): Đôi công mãn nhãn?

Thể thao

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN là trận tranh Siêu cúp quốc gia 2024/2025 và cuộc so tài trên sân Thiên Trường hứa hẹn mang tới màn trình diễn đẹp mắt của bóng đá tấn công.

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém
Kinh tế

Phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng: Cảnh báo dùng vật liệu kém chất lượng, thiết kế chống cháy kém

Kinh tế

PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật, Trưởng bộ môn Kiến trúc Nhà ở thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cảnh báo, việc sử dụng vật liệu kém chất lượng, thiết kế thiếu linh có thể gây khó khăn trong nghiệm thu, phát sinh chi phí sửa chữa, nghiêm trọng hơn là làm tăng mức độ nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Bán đảo hồ Đống Đa: Đã có quyết định thu hồi nhưng nhà hàng vẫn sáng đèn, hoạt động vô tư!?
Tin tức

Bán đảo hồ Đống Đa: Đã có quyết định thu hồi nhưng nhà hàng vẫn sáng đèn, hoạt động vô tư!?

Tin tức

Quyết định thu hồi toàn bộ hơn 5.600m² bán đảo hồ Đống Đa đã được ban hành hơn một tháng, nhưng theo ghi nhận của PV Dân Việt, khu nhà hàng, quán cà phê nằm trên bán đảo này vẫn sáng đèn, phục vụ khách nhộn nhịp như chưa hề có thông báo thu hồi.

Doanh nghiệp nào vừa đề xuất TP.HCM xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng?
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp nào vừa đề xuất TP.HCM xây cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng?

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) vừa đề xuất UBND TP.HCM cho phép xây dựng cầu Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 10.500 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Đây là một thay đổi so với kế hoạch ban đầu, trước đó dự án được dự kiến thực hiện theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Nơi mây chạm đỉnh, rừng thì thầm gọi giấc an nhiên
Doanh nghiệp

Nơi mây chạm đỉnh, rừng thì thầm gọi giấc an nhiên

Doanh nghiệp

Giữa vùng non cao lộng gió, nơi tầng mây thả trôi trên những rặng cây rì rào, Lâm Viên Hotel & Retreat hiện ra như một vần thơ dịu dàng giữa bức họa thiên nhiên kỳ vĩ. Nằm tựa lưng vào núi Cấm – đỉnh thiêng của vùng Bảy Núi huyền thoại – nơi đây không chỉ là chốn nghỉ chân, mà là cánh cửa mở vào một thế giới trong veo, nơi rừng biết nói, gió biết hát và mây biết dỗ dành những tâm hồn đang kiếm tìm an nhiên.

Quảng Ninh: Kiến nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghề trung cấp, sơ cấp cho lao động thất nghiệp
Xã hội

Quảng Ninh: Kiến nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm được đào tạo nghề trung cấp, sơ cấp cho lao động thất nghiệp

Xã hội

Chỉ trong 3 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận hơn 10 nghìn hồ sơ lao động đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cũng được làm tốt để hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động.

TP.HCM yêu cầu Đại học Văn Lang bàn giao gần 9.000m2 đất để làm dự án rạch Xuyên Tâm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu Đại học Văn Lang bàn giao gần 9.000m2 đất để làm dự án rạch Xuyên Tâm

Chuyển động Sài Gòn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu Trường Đại học Văn Lang bàn giao hơn 8.900m2 đất nằm trong phạm vi dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm. Yêu cầu này được đưa ra nhằm đảm bảo tiến độ thi công, đồng thời khẳng định kiến nghị bồi thường của nhà trường là không có cơ sở pháp lý.

Loại cá rẻ tiền, bán đầy chợ lại giàu dinh dưỡng, tốt tim, sáng mắt, kho cá theo cách này rất ngon
Gia đình

Loại cá rẻ tiền, bán đầy chợ lại giàu dinh dưỡng, tốt tim, sáng mắt, kho cá theo cách này rất ngon

Gia đình

Loại cá này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp.

Thực hư việc cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè vì bị vợ con đẩy ra đường
Xã hội

Thực hư việc cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè vì bị vợ con đẩy ra đường

Xã hội

Chính quyền phường Lê Chân (Hải Phòng) đang xác minh, rà soát để có phương án hỗ trợ người đàn ông hơn 70 tuổi phải sống ở vỉa hè giữa trời nắng nóng.

TP.HCM khởi công và khánh thành 9 dự án trọng điểm chào mừng Quốc Khánh 2/9
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khởi công và khánh thành 9 dự án trọng điểm chào mừng Quốc Khánh 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), TP.HCM sẽ khởi công và khánh thành 9 dự án trọng điểm, đánh dấu những bước tiến quan trọng trong công cuộc phát triển hạ tầng đô thị và kinh tế - xã hội.

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
Chuyển động Sài Gòn

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

Chuyển động Sài Gòn

Sau hơn 3 năm đảm nhận vai trò Giám đốc kiêm nhiệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũ, ngày 9/8, một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM xác nhận PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu đã xin từ chức.

Chương trình OCOP ở Lạng Sơn đang nâng cao chất lượng nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập
Nhà nông

Chương trình OCOP ở Lạng Sơn đang nâng cao chất lượng nông sản, giúp nông dân nâng cao thu nhập

Nhà nông

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại Lạng Sơn đang khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Trong 6 tháng đầu năm 2025 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận thêm 35 sản phẩm OCOP, lần đầu tiên nhóm hàng thủ công mỹ nghệ đã có sản phẩm được công nhận, đây là những động lực tích cực góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân trong thời gian tới

Bộ trưởng Bộ Công Thương nói gì về việc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ?
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương nói gì về việc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ?

Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan của Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Hoa Kỳ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam.

Loại cá to bè có cái đuôi lạ mắt này bắt phơi khô, nướng chấm nước mắm me, đặc sản Quảng Ngãi bén vị vạn người mê
Nhà nông

Loại cá to bè có cái đuôi lạ mắt này bắt phơi khô, nướng chấm nước mắm me, đặc sản Quảng Ngãi bén vị vạn người mê

Nhà nông

Về Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh (TX Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), du khách đừng quên thưởng thức các món ăn được chế biến từ cá đuối thơm ngon, đặc biệt là món cá đuối khô nướng chấm mắm me, sản vật Sa Huỳnh, đặc sản Quảng Ngãi, món khoái khẩu, bén vị, vạn người mê.

HLV Lê Huỳnh Đức nhận nhiệm vụ cùng dàn sao “số má” của V.League
Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức nhận nhiệm vụ cùng dàn sao “số má” của V.League

Thể thao

Chiều 8/8, tại Hội trường Công an TP.HCM, CLB Bóng đá Công an TP.HCM đã tổ chức Lễ ra mắt và xuất quân, chính thức bước vào hành trình chinh phục mùa giải 2025/2026.

Tình báo Ukraine đột kích lãnh thổ Nga, tấn công lữ đoàn phòng không của Moscow
Thế giới

Tình báo Ukraine đột kích lãnh thổ Nga, tấn công lữ đoàn phòng không của Moscow

Thế giới

Ngày 8/8, vùng Krasnodar Krai của Nga rung chuyển vì một chiến dịch đặc biệt táo bạo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), nhắm vào Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 90 của Nga. Đây là đơn vị từng tham chiến tại các mặt trận Kherson và Zaporizhzhia.

Đen Vâu mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít khi ráp sân khấu V Concert cùng Hoàng Thùy Linh
Văn hóa - Giải trí

Đen Vâu mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít khi ráp sân khấu V Concert cùng Hoàng Thùy Linh

Văn hóa - Giải trí

Trong buổi ráp sân khấu "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" vào chiều 8/8, Đen Vâu mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang kín mít khi tập luyện cùng Hoàng Thùy Linh.

Vì sao Toàn Chân tâm pháp khiến người luyện không sợ tẩu hỏa nhập ma?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Toàn Chân tâm pháp khiến người luyện không sợ tẩu hỏa nhập ma?

Đông Tây - Kim Cổ

Bởi vì là võ công huyền môn chính tông, Toàn Chân tâm pháp của Toàn Chân giáo có một ưu điểm vượt trội khiến người tu luyện không sợ tẩu hỏa nhập ma.

Mâu thuẫn với nữ nhân viên, nhóm côn đồ gọi đồng bọn mang hung khí truy sát cả quán karaoke ở Lâm Đồng
Tin tức

Mâu thuẫn với nữ nhân viên, nhóm côn đồ gọi đồng bọn mang hung khí truy sát cả quán karaoke ở Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" tại quán karaoke ở xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

'Công an dỏm' xông vào sới bạc, còng tay 4 phụ nữ rồi cướp sạch tiền
Pháp luật

'Công an dỏm' xông vào sới bạc, còng tay 4 phụ nữ rồi cướp sạch tiền

Pháp luật

Khi phát hiện 4 người phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Đà Nẵng, Tuyến rút còng số 8, xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và còng tay các con bạc.

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Canada
Thể thao

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Canada

Thể thao

Tại lượt trận thứ hai bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã viết nên câu chuyện cổ tích khi quật ngã đối thủ hạng nặng nữ U21 Serbia với tỷ số 3-1. 13h chiều nay, Đặng Thị Hồng và các đồng đội sẽ tiếp tục đấu ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada.

Kinh tế biển TP.HCM nhiều cơ hội tăng trưởng từ du lịch đêm
Chuyển động Sài Gòn

Kinh tế biển TP.HCM nhiều cơ hội tăng trưởng từ du lịch đêm

Chuyển động Sài Gòn

Du lịch đêm được kỳ vọng thỏa mãn nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí của du khách khi đến các địa phương mới thuộc TP.HCM như Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, Phước Hải, đặc khu Côn Đảo... Đóng góp của ngành du lịch vào kinh tế biển được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của siêu đô thị phía Nam

Ẩn mình giữa khu vườn, ngôi nhà gỗ kiến trúc Nhật 136 m2 có gì đặc biệt?
Nhà đất

Ẩn mình giữa khu vườn, ngôi nhà gỗ kiến trúc Nhật 136 m2 có gì đặc biệt?

Nhà đất

Ngôi nhà gỗ truyền thống Nhật Bản diện tích 136 m2 giữa khu vườn xanh mát mang đến không gian sống yên tĩnh, riêng tư, kết nối hài hòa giữa thiên nhiên và nội thất qua thiết kế tinh tế, ngập hương gỗ thơm.

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam: Dàn nghệ sĩ sẵn sàng 'bùng cháy' trước giờ G
Văn hóa - Giải trí

V Concert - Rạng rỡ Việt Nam: Dàn nghệ sĩ sẵn sàng 'bùng cháy' trước giờ G

Văn hóa - Giải trí

Tối nay (09/8), đại nhạc hội "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" sẽ chính thức diễn ra trong sự háo hức chờ đón của hàng vạn người hâm mộ.

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc bức xúc tin đồn về mối quan hệ với giới LGBT

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, giám đốc Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần bức xúc trước tin đồn thất thiệt về mối quan hệ với cộng đồng LGBT.

Sau Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch, 3 con giáp trỗi dậy mạnh mẽ, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tràn đầy
Gia đình

Sau Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch, 3 con giáp trỗi dậy mạnh mẽ, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc tràn đầy

Gia đình

Vận trình của 3 con giáp dưới đây bắt đầu khởi sắc rực rỡ từ sau Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch, công việc may mắn, đạt được mục tiêu đề ra.

Thị trường tín chỉ carbon: Đại biểu nóng lòng về thời gian thực thi sàn giao dịch
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Đại biểu nóng lòng về thời gian thực thi sàn giao dịch

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Biến đổi khí hậu đang gây nhiều hệ lụy, do đó việc triển khai các giải pháp giảm gây hại môi trường đang hết sức cần thiết.

Kiểm toán Tổng Công ty Dược Việt Nam: Có thua lỗ trong liên doanh, liên kết đầu tư
Bạn đọc

Kiểm toán Tổng Công ty Dược Việt Nam: Có thua lỗ trong liên doanh, liên kết đầu tư

Bạn đọc

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng, Tổng Công ty Dược Việt Nam và các công ty con đã đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ.

