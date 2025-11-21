Chủ đề nóng

Kinh tế
Từ Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền, giới tinh hoa Sài Gòn hướng về Cần Giờ tìm chuẩn sống mới

“Một đại đô thị thực sự phi thường”- ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders thốt lên khi trực tiếp tới Việt Nam trao cho Vinhomes Green Paradise chứng nhận ứng viên “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” đầu tiên do tổ chức này phát động. Điều đó cũng lí giải vì sao giới tinh hoa Sài Gòn từ những thủ phủ thượng lưu “đời đầu”, như Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền… lựa chọn Vinhomes Green Paradise là đích đến cho chốn an cư mới.
Giới tinh hoa Sài Gòn chọn thủ phủ thượng lưu theo tiêu chuẩn mới

Hơn hai thập kỷ qua, tầng lớp tinh hoa Sài Gòn, những người không chỉ thịnh vượng về tài chính, mà còn mạnh về thẩm mỹ và vượt trội về tầm nhìn, đã tạo nên những “tọa độ thượng lưu” làm thay đổi diện mạo đô thị TP.HCM.

Chị Hải, cư dân Phú Mỹ Hưng nhớ lại thời điểm gia đình rời trung tâm về khu đô thị mới vào đầu những năm 2000: “Xung quanh lúc đó chỉ là đầm lầy, đường sá chưa hoàn thiện. Nhưng chúng tôi tin vào một mô hình đô thị văn minh, khép kín - thứ mà Sài Gòn chưa từng có”.

Niềm tin ấy đã đúng. Khi nhiều đô thị trong cả nước vẫn loay hoay với bài toán chỉnh trang, xóa hẻm, ngầm hóa lưới điện… thì Phú Mỹ Hưng đã phát triển toàn diện, thành hình mẫu đô thị hiện đại đầu tiên của TP.HCM.

Đến thập niên 2010, giới tinh hoa lại tìm thấy điểm cân bằng mới ở Thảo Điền - khu vực sở hữu vị trí ven sông Sài Gòn, không gian thoáng đãng và được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Từ một vùng thưa thớt dân cư, Thủ Thiêm nhanh chóng vươn mình thành tọa độ sống chuẩn quốc tế nhờ hạ tầng và cộng đồng ngoại quốc tăng trưởng mạnh.

Giới tinh hoa Sài Gòn là những người tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới.

Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, những thủ phủ thượng lưu “đời đầu” giờ đây đã bắt đầu bộc lộ dấu hiệu quá tải: mật độ dân cư gia tăng, không gian xanh thu hẹp, chất lượng không khí suy giảm,...

Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh đô thị đối mặt biến đổi khí hậu, áp lực dân số và suy giảm tài nguyên, các mô hình đô thị cũ dần lỗi thời, đòi hỏi sự ra đời của các mô hình mới.

“Sau giai đoạn dài tăng trưởng theo chiều rộng, thị trường bất động sản và đô thị Việt Nam phải chuyển sang mô hình xanh - bền vững - thông minh - thích ứng”, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhận định.

Sức hút từ “viên ngọc quý” giữa Cần Giờ

Lời giải cho mô hình đô thị xanh - bền vững - thông minh - thích ứng đã xuất hiện tại Cần Giờ. Tại đây, Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam, mang đến chuẩn sống tương lai với rừng - biển nguyên sơ, mật độ xây dựng thấp, công nghệ vận hành thông minh, hệ tiện ích quốc tế và một cộng đồng tinh hoa đông đảo.

“Tại đây, các ngôi nhà được bao bọc bởi thiên nhiên mà không mất đi sự tiện nghi và kết nối. Các tiêu chuẩn ESG++ giúp duy trì và tái sinh mảng xanh - điều mà những đô thị hiện đại đời đầu theo thời gian làm mất dần”, chị Hải chia sẻ, sau khi quyết định đặt cọc một căn biệt thự view biển hồ tại khu Vịnh Ngọc.

Sức hút từ viên ngọc quý Vinhomes Green Paradise đã thúc đẩy New7Wonders tới tận nơi trao chứng nhận ứng viên “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” đầu tiên – điều chưa từng có tiền lệ trước đây.

Nhờ địa thế tựa lưng vào hệ sinh quyển rừng ngập mặn 75.000 ha và biển Thái Bình Dương, Vinhomes Green Paradise sở hữu “vành đai xanh” tự nhiên giúp khí hậu luôn mát hơn trung tâm TP.HCM 2 độ C, không khí trong lành, nồng độ bụi mịn thấp. Đây là nơi mỗi buổi sáng, cư dân được đánh thức bằng tiếng sóng biển, gió rừng, và ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh thay cho tiếng còi xe, khói bụi, những mảng bê tông xám ngắt.

Mọi nhu cầu từ thiết yếu cho tới những trải nghiệm đỉnh cao sẽ lần đầu tiên được đáp ứng ngay trong không gian sống bằng chuỗi tiện ích cao cấp hiếm có khó tìm. Đó là hệ sinh thái dịch vụ 5 sao của Vingroup, với Bệnh viện Vinmec hợp tác với Cleveland Clinic (Mỹ), trường học Vinschool, Brighton College, Vincom Mega Mall, VinWonders… cùng những “kỳ quan” riêng của Vinhomes Green Paradise là Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, 2 sân golf đẳng cấp quốc tế, hồ Lagoon 800ha lớn nhất thế giới, quần thể vui chơi giải trí 122 ha, tòa tháp 108 tầng…

Sự hòa quyện và tôn vinh lẫn nhau giữa thiên nhiên, con người và công nghệ đã đưa Vinhomes Green Paradise trở thành một kỳ quan hiếm có.

Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, với ga Depot đặt ngay trong lòng dự án, giúp cư dân tinh hoa hiện thực hóa giấc mơ “sống Cần Giờ - làm trung tâm” bởi thời gian di chuyển đến Bến Thành chỉ còn 13 phút.

“Buổi sáng chỉ mất 13 phút di chuyển là đã tới Bến Thành, nhanh hơn rất nhiều đi từ Phú Mỹ Hưng. Buổi chiều lại được trở về với rừng, với biển, với chất sống nghỉ dưỡng trong lành mà trung tâm hiện tại không thể có được”, chị Hải nói về cuộc sống tương lai tại Cần Giờ.

Theo KTS. Khương Văn Mười, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, với tư duy, địa thế và năng lực triển khai của hơn 20 năm trước, Phú Mỹ Hưng là đô thị đẳng cấp nhất vào thời điểm đó. Sau đó, đẳng cấp của Thảo Điền (Thủ Thiêm) tiếp tục được nâng lên một bậc.

“Và bây giờ tới Cần Giờ, dự án đi sau luôn hơn dự án đi trước. Cần Giờ vượt trội khi đáp ứng mọi yêu cầu trên thế giới về đô thị xanh, đô thị bền vững”, KTS. Khương Văn Mười nhìn nhận.

Theo các chuyên gia, Vinhomes Green Paradise không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để sống tốt hơn, xứng đáng với tầm nhìn của những người luôn đi trước thời đại. Những yếu tố đó lý giải vì sao giới tinh hoa Sài Gòn xem Vinhomes Green Paradise như “điểm hẹn mới”: một nơi đủ xanh để thư giãn, đủ tiện nghi để tận hưởng, đủ kết nối để không bỏ lỡ nhịp sống thành phố, và đủ bền vững để truyền lại giá trị cho thế hệ sau.

