Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Gia đình
Thứ bảy, ngày 20/09/2025 19:36 GMT+7
Tử vi 12 con giáp năm Ất Tỵ 2025

Tử vi ngày mai: 4 con giáp khôn ngoan, lạc quan, biến lui để tiến, kiếm được bộn tiền trong 6 tháng tới

+ aA -
Nguyễn Huy Thứ bảy, ngày 20/09/2025 19:36 GMT+7
Tử vi ngày mai cho biết, thái độ lạc quan giúp 4 con giáp này có sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, phá vỡ khuôn mẫu, có tầm nhìn xa, thành công tất yếu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Tý đôi mắt tinh tường và linh hoạt

Theo tử vi ngày mai, những người tuổi Tý sở hữu sự nhạy bén trong kinh doanh bẩm sinh, có khả năng nhìn nhận bức tranh toàn cảnh từ những chi tiết nhỏ nhất.

Trong sáu tháng tới, họ sẽ phát huy tối đa sự nhạy bén này. Đối mặt với những biến động của thị trường, con giáp này sẽ không mù quáng chạy theo xu hướng.

Thay vào đó, thông qua phân tích dữ liệu và mạng lưới quan hệ, họ sẽ xác định các cơ hội rủi ro thấp, lợi nhuận cao.

Theo tử vi ngày mai, những người tuổi Tý sở hữu sự nhạy bén trong kinh doanh bẩm sinh

Ví dụ, giữa những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, họ có thể nhanh chóng nhận ra tiềm năng của nhu cầu ngách và chủ động lên kế hoạch cho các thị trường ngách để nắm bắt cơ hội.

Điều đáng chú ý hơn nữa là những người sinh năm Tý sở hữu sự thấu hiểu sâu sắc về triết lý "lui để tiến".

Khi một dự án gặp trở ngại, họ không ngoan cố bám víu vào tầm nhìn của mình. Thay vào đó, họ nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, thậm chí sẵn sàng hy sinh một số lợi ích nhất định để đảm bảo tiến độ chung.

Cách tiếp cận "khôn ngoan mà linh hoạt" này cho phép họ duy trì thế chủ động trong cạnh tranh.

Tử vi ngày mai cho biết, sự lạc quan đóng vai trò như "lá chắn vô hình" của con giáp tuổi Tý.

Nhờ đó, ngay cả khi đối mặt với những thất bại ngắn hạn, họ vẫn có thể điều chỉnh với một tầm nhìn dài hạn, tin tưởng rằng "bước ngoặt luôn ở ngay gần", do đó tránh được nguy cơ bỏ lỡ cơ hội vì lo lắng.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Tỵ kiểm soát tình hình một cách bình tĩnh

Theo tử vi ngày mai, sự khôn ngoan của những người tuổi Tỵ được thể hiện qua sự kiềm chế và tầm nhìn xa, thể hiện sự sẵn sàng "gây ấn tượng mạnh mẽ khi có thể".

Trong sáu tháng tới, con giáp này sẽ tránh việc vội vàng đạt được kết quả nhanh chóng.

Thay vào đó, họ dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và phân tích, thậm chí chủ động tham khảo ý kiến ​​của những người kỳ cựu trong ngành để đảm bảo mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo tử vi ngày mai, sự khôn ngoan của những người tuổi Tỵ được thể hiện qua sự kiềm chế và tầm nhìn xa

Phương pháp "chậm mà chắc thắng" này sẽ giúp người tuổi Tỵ tránh được hầu hết những cạm bẫy và tập trung trực tiếp vào những lĩnh vực quan trọng.

Về mặt thực thi, những người tuổi Tỵ rất giỏi trong việc tận dụng nguồn lực, giảm chi phí đồng thời tối đa hóa lợi nhuận thông qua hợp tác và thuê ngoài.

Ví dụ, trong đầu tư, họ có thể tránh đặt cược trực tiếp vào các dự án rủi ro cao, thay vào đó, họ gia tăng tài sản gián tiếp thông qua việc tham gia vào các quỹ và mua cổ phần tại các công ty chất lượng cao.

Tử vi ngày mai cho biết, thái độ lạc quan giúp con giáp tuổi Tỵ có sức mạnh vượt qua nghịch cảnh.

Ngay cả trong thời kỳ thị trường suy thoái ngắn hạn, họ vẫn giữ được bình tĩnh, tự tin rằng kinh nghiệm tích lũy của mình cuối cùng sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng khi thị trường phục hồi.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Thân thông minh và sáng tạo

Theo tử vi ngày mai, sự khôn ngoan của những người sinh năm Thân nằm ở khả năng phá vỡ khuôn mẫu.

Trong sáu tháng tới, họ sẽ tận dụng sự nhạy bén với những điều mới mẻ để tìm ra những đột phá trong công nghệ, sáng tạo và các lĩnh vực khác.

Không bị gò bó bởi các mô hình truyền thống, con giáp tuổi Thân sẽ mạnh dạn khám phá những phương pháp tiếp cận mới như hợp tác xuyên biên giới và tiếp thị kỹ thuật số, thậm chí tạo ra nhu cầu riêng và mở ra thị trường mới.

Theo tử vi ngày mai, sự khôn ngoan của những người sinh năm Thân nằm ở khả năng phá vỡ khuôn mẫu.

Trong các mối quan hệ cá nhân, người tuổi Thân rất giỏi "chiến thắng bằng mưu mẹo". Họ có thể xoa dịu xung đột bằng sự hài hước và tạo dựng lòng tin bằng sự chân thành, cho phép họ nhanh chóng xây dựng một mạng lưới các nguồn lực có lợi cho mình.

Ví dụ, trong các cuộc đàm phán kinh doanh, họ tránh đối đầu trực tiếp và thay vào đó đạt được mục tiêu thông qua các chiến thuật gián tiếp và sự cộng hưởng cảm xúc.

Tử vi ngày mai cho rằng, sự lạc quan vốn có của họ là nguồn gốc của sự sáng tạo - họ tin rằng "luôn có nhiều giải pháp hơn là vấn đề".

Thái độ tích cực này cho phép người tuổi Thân duy trì cảm hứng ngay cả trong những tình huống khó khăn và liên tục tìm ra những cách mới để kiếm tiền.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Dậu thực tế và làm việc chăm chỉ

Theo tử vi ngày mai, sự khôn ngoan của những người tuổi Dậu nằm ở cách tiếp cận thực tế.

Trong sáu tháng tới, họ sẽ tập trung năng lượng vào những lĩnh vực có độ chắc chắn cao, chẳng hạn như đào sâu các doanh nghiệp hiện có và nâng cao kỹ năng chuyên môn, thay vì mù quáng chạy theo xu hướng.

Theo tử vi ngày mai, sự khôn ngoan của những người tuổi Dậu nằm ở cách tiếp cận thực tế.

Con giáp này hiểu tầm quan trọng của sự tiến bộ bền vững, cẩn thận từng bước để tránh những cạm bẫy của lòng tham.

Về quản lý tài chính, những người tuổi Dậu là bậc thầy trong việc lập ngân sách cẩn thận.

Họ lập ngân sách chi tiết, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu không thiết yếu, đồng thời tăng thu nhập thụ động thông qua quản lý tài chính và các công việc phụ.

Chiến lược tăng doanh thu đồng thời giảm chi tiêu này cho phép họ nhanh chóng tích lũy tài sản và đạt được mục tiêu cơ bản là "đủ ăn đủ mặc".

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, thái độ lạc quan chính là động lực của họ - họ thích thú với quá trình "thay đổi cuộc sống bằng sự chăm chỉ".

Cảm giác thành tựu này tiếp thêm động lực cho họ, cuối cùng dẫn đến bước nhảy vọt về chất trong việc tích lũy tài sản.

(Theo Sina)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tử vi ngày mai: 3 con giáp nổi bật trong mùa thu 2025, sau khó khăn là hạnh phúc, thăng chức, tăng lương

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, 3 con giáp đừng ngần ngại, hãy mạnh dạn thể hiện tài năng của mình, cơ hội thăng chức và tăng lương đang đến rất gần!

Đừng trồng hoa giấy, cây cảnh tựa nắng thu rót mật, ngàn chuông gió reo vui, nở hoa 300 ngày, tốt như rừng

Gia đình
Đừng trồng hoa giấy, cây cảnh tựa nắng thu rót mật, ngàn chuông gió reo vui, nở hoa 300 ngày, tốt như rừng

3 tháng cuối năm, 3 con giáp gặp đúng người, đúng thời điểm, được đà thăng tiến, danh thành, lợi đạt

Gia đình
3 tháng cuối năm, 3 con giáp gặp đúng người, đúng thời điểm, được đà thăng tiến, danh thành, lợi đạt

Tháng 10 chuyển mình, 3 con giáp kinh doanh “trúng quả đậm”, vốn nhỏ lời to, đếm tiền vui sướng

Gia đình
Tháng 10 chuyển mình, 3 con giáp kinh doanh “trúng quả đậm”, vốn nhỏ lời to, đếm tiền vui sướng

Đọc thêm

Tử vong do ăn loại cá kịch độc, được cảnh báo nhiều vẫn không tránh
Xã hội

Tử vong do ăn loại cá kịch độc, được cảnh báo nhiều vẫn không tránh

Xã hội

Sau khi ăn loại cá chứa độc tố kịch độc, 1 người dân đã tử vong, 2 người khác ăn nước canh nấu cá cũng bị chóng mặt, tê bì các ngón tay...

Vừa ghi bàn vừa nhận thẻ đỏ, Casemiro lập kỷ lục chưa từng có
Thể thao

Vừa ghi bàn vừa nhận thẻ đỏ, Casemiro lập kỷ lục chưa từng có

Thể thao

Tiền vệ kỳ cựu Casemiro trở thành cầu thủ đầu tiên của M.U ghi bàn và bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1 của 1 trận đấu tại Premier League.

Cây cảnh độc lạ, giống quái vật ngoài hành tinh, trồng cây giống như 'chôn tiền', chỉ người giàu mới dám chơi
Gia đình

Cây cảnh độc lạ, giống quái vật ngoài hành tinh, trồng cây giống như "chôn tiền", chỉ người giàu mới dám chơi

Gia đình

Hiện nay, nhiều người có xu hướng tìm kiếm những cây cảnh độc lạ, hiếm có để thể hiện phong cách "dân chơi thứ thiệt" của mình. Nhưng không phải ai cũng đủ sức.

Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Tuần rớt giá kỷ lục, đà giảm có thể kéo dài đến tuần tới
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Tuần rớt giá kỷ lục, đà giảm có thể kéo dài đến tuần tới

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 21/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai giảm rất mạnh gần 1 USD/thùng, mức giảm sâu so với nhiều thời điểm trước đó.

EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại
Điểm nóng

EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại

Điểm nóng

Ủy ban Châu Âu muốn tài trợ cho Ukraine thông qua cái gọi là "các khoản vay bồi thường thiệt hại" được bảo đảm bằng tài sản của Nga, sớm nhất là vào năm 2026, Ủy viên Châu Âu phụ trách Kinh tế Valdis Dombrovskis tuyên bố tại Đan Mạch sau một cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng tài chính EU.

Lai Châu tìm lời giải cho bài toán giảm nghèo bền vững mỗi xã một bí quyết, một khát vọng
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu tìm lời giải cho bài toán giảm nghèo bền vững mỗi xã một bí quyết, một khát vọng

Lai Châu Ngày Mới

Bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2025 – 2030) câu chuyện giảm nghèo bền vững không còn là những báo cáo khô khan mà trở thành những câu chuyện đầy sức sống. Qua cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt/điện tử Trang Trại Việt, các đại biểu từ những xã vùng cao, biên giới đã hé lộ những "bí quyết" riêng, những trăn trở và khát vọng cháy bỏng, vẽ nên một bức tranh về một Lai Châu đang chuyển mình mạnh mẽ, quyết tâm biến khó khăn thành lợi thế để vươn lên.

Người xem 'hụt hẫng', 'tiếc nhớ' khi Gia đình Haha kết thúc mùa 1
Văn hóa - Giải trí

Người xem "hụt hẫng", "tiếc nhớ" khi Gia đình Haha kết thúc mùa 1

Văn hóa - Giải trí

Nhiều khán giả thổ lộ sự tiếc nuối khi "Gia đình Haha" - chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông dân, nông thôn kết thúc.

Xã Nam Hòa ở Thái Nguyên, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao
Nhà nông

Xã Nam Hòa ở Thái Nguyên, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhà nông

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nam Hoà (tỉnh Thái Nguyên) coi nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là trong sản xuất nông nghiệp an toàn và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ các lớp tập huấn, sự đồng hành của chính quyền, các cấp hội, bà con đã thay đổi tư duy rõ rệt, hình thành nền sản xuất sạch, bền vững, góp phần nâng cao đời sống và diện mạo nông thôn.

Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga
Văn hóa - Giải trí

Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Văn hóa - Giải trí

Đức Phúc giành chiếc cúp pha lê danh giá tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Sự kiện quy tụ 23 nghệ sĩ từ các quốc gia trên khắp thế giới.

Sắp có tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng tại Quảng Trị, quy mô tiếp nhận gần 4.000 học sinh - sinh viên
Nhà đất

Sắp có tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng tại Quảng Trị, quy mô tiếp nhận gần 4.000 học sinh - sinh viên

Nhà đất

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp giáo dục tại phường Đồng Hới với tổng vốn hơn 338 tỷ đồng, quy mô 5,1 ha, hướng tới đào tạo liên cấp phổ thông và nghề nghiệp, kỳ vọng tạo bước đột phá về nguồn nhân lực tại địa phương.

Cải tạo nhà hoang cũ nát trên Đà Lạt với chi phí 200 triệu đồng
Nhà đất

Cải tạo nhà hoang cũ nát trên Đà Lạt với chi phí 200 triệu đồng

Nhà đất

Từ một ngôi nhà hoang rêu phong, xuống cấp nặng nề, gia chủ đã khéo léo cải tạo với chi phí khoảng 200 triệu đồng, biến nơi đây thành căn studio ấm cúng, hiện đại giữa Đà Lạt.

Hưng Yên công bố dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng tại phường Phố Hiến
Nhà đất

Hưng Yên công bố dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng tại phường Phố Hiến

Nhà đất

UBND tỉnh Hưng Yên vừa công bố thông tin kêu gọi đầu tư khu nhà ở xã hội quy mô hơn 31 ha tại phường Phố Hiến, với tổng mức vốn dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng.

21 xã, phường ở Ninh Bình công bố hết dịch tả lợn châu Phi
Nhà nông

21 xã, phường ở Ninh Bình công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Nhà nông

Tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực và đang được kiểm soát tốt. Cụ thể, đã có 21 xã, phường liên tiếp trong 21 ngày không phát sinh lợn ốm, chết do dịch bệnh và đã được công bố hết dịch.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm 850 tỷ đồng/ngày, tài sản vượt Donald Trump trên bảng xếp hạng
Nhà đất

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm 850 tỷ đồng/ngày, tài sản vượt Donald Trump trên bảng xếp hạng

Nhà đất

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt lên 15 tỷ USD, vượt cả Donald Trump trên bảng xếp hạng Forbes và nhiều cái tên đình đám khác nhờ cú bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu VIC trong tuần qua.

Xã Toàn Lưu – Điểm sáng giảm nghèo bền vững từ nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Tĩnh
Video

Xã Toàn Lưu – Điểm sáng giảm nghèo bền vững từ nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Tĩnh

Video

Trên vùng đất đồi nắng gió Hà Tĩnh, xã Toàn Lưu đang viết nên câu chuyện đổi thay từ chính bàn tay lao động của người dân. Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, những trang trại gà công nghệ cao, những khu nhà màng xanh mát trồng dưa lưới, hoa cây cảnh đã thay thế dần nếp canh tác cũ. Từ đó, đời sống bà con không ngừng nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Mái ấm nơi đại ngàn: Hành trình xóa nghèo ở Điện Biên
Video

Mái ấm nơi đại ngàn: Hành trình xóa nghèo ở Điện Biên

Video

Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi sương mù phủ trắng những bản làng heo hút, từng mái nhà tạm bợ đã gắn liền với cuộc sống nghèo khó của bao phận đời yếu thế. Nhưng hôm nay, trên mảnh đất Điện Biên gian khó, những ngôi nhà đại đoàn kết đang dần mọc lên, thay thế những túp lều xiêu vẹo. Không chỉ là nơi che nắng, trú mưa, đó còn là biểu tượng của tình người, của niềm tin và khát vọng thoát nghèo bền vững.

“Tử chiến trên không” bị quay lén, nhà sản xuất tuyên bố lập vi bằng xử lý theo pháp luật
Văn hóa - Giải trí

“Tử chiến trên không” bị quay lén, nhà sản xuất tuyên bố lập vi bằng xử lý theo pháp luật

Văn hóa - Giải trí

"Tử chiến trên không" vừa ra mắt đã bị khán giả quay lén nhiều cảnh quan trọng trong rạp rồi phát tán trên mạng xã hội. Nhà sản xuất đã có cách xử lý vấn nạn này.

Bác sĩ cảnh báo các bệnh viêm da khi giao mùa, đừng chủ quan khi mẩn ngứa, bong tróc da
Xã hội

Bác sĩ cảnh báo các bệnh viêm da khi giao mùa, đừng chủ quan khi mẩn ngứa, bong tróc da

Xã hội

Thời tiết giao mùa thường gây ra các bệnh viêm da, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời.

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow
Điểm nóng

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Điểm nóng

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko tuyên bố Ukraine nên tiếp tục chiến đấu với Nga cho đến khi chiếm được Moscow. Lực lượng Kiev đã phải rút lui trong nhiều tháng trên toàn bộ chiến tuyến.

NÓNG: BÃO RAGASA vẫn đang mạnh thêm, có thể đạt cấp siêu bão, 2 ngày nữa sẽ vào biển Đông
Nhà nông

NÓNG: BÃO RAGASA vẫn đang mạnh thêm, có thể đạt cấp siêu bão, 2 ngày nữa sẽ vào biển Đông

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khi vào biển Đông, bão RAGASA vẫn duy trì sức gió cấp 16, giật trên cấp 17; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 cho khu vực Bắc Biển Đông.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định nhiều Phó Bí thư tỉnh, Thành ủy; T.Ư cho 2 Phó Bí thư Thanh Hóa nghỉ hưu
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định nhiều Phó Bí thư tỉnh, Thành ủy; T.Ư cho 2 Phó Bí thư Thanh Hóa nghỉ hưu

Tin tức

Tuần qua (15 - 21/9), Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định và chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy tại các địa phương: TP.HCM, Thanh Hoá, Cà Mau. Trung ương cho 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nghỉ hưu trước tuổi.

Nuôi loài vật bé tin hin trong cái 'chuồng xinh xinh', bay mải miết, anh nông dân TPHCM cầm hơn 500 triệu/năm
Nhà nông

Nuôi loài vật bé tin hin trong cái "chuồng xinh xinh", bay mải miết, anh nông dân TPHCM cầm hơn 500 triệu/năm

Nhà nông

Bằng niềm đam mê nuôi ong dú-loài vật bé tin hin, bay mải miết, và sự kiên trì, anh Trần Đức Toản, xã Bình Châu, TPHCM (trước sáp nhập thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã biến những tổ ong dú nhỏ bé thành "cỗ máy" tạo ra thứ mật quý, mang lại thu nhập khá cao và mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp địa phương.

Các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
Bạn đọc

Các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Bạn đọc

Theo luật sư, Luật Đất đai 2024 quy định rõ về việc giao đất ở cho cá nhân là giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đồng Tháp là nữ tỷ phú làm giàu với 'mô hình 3 trong 1', thu hàng chục tỷ/năm
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đồng Tháp là nữ tỷ phú làm giàu với "mô hình 3 trong 1", thu hàng chục tỷ/năm

Nhà nông

Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) thành công với mô hình kinh tế "3 trong 1": Sản xuất yến sào, nước uống đóng bình và du lịch sinh thái với doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm. Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi; nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho vào bao vải phi tang
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi; nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho vào bao vải phi tang

Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 87 tuổi tại Phú Thọ; nghi án người phụ nữ bị sát hại, cho vào bao vải phi tang; tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ, "thư ký" của "tổng tài" vụ đánh nam nhân viên quán cà phê ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.

Clip người dân tìm về bánh Trung thu truyền thống qua làng nghề Xuân Đỉnh
Video

Clip người dân tìm về bánh Trung thu truyền thống qua làng nghề Xuân Đỉnh

Video

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu, làng Xuân Đỉnh (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn tất bật sản xuất bánh, để thu hút người dân nhiều cơ sở còn bổ sung thêm một số hương vị mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Về ra mắt khi bụng bầu 3 tháng, mẹ chồng tương lai đưa cọc tiền, tôi lặng lẽ hủy hôn
Gia đình

Về ra mắt khi bụng bầu 3 tháng, mẹ chồng tương lai đưa cọc tiền, tôi lặng lẽ hủy hôn

Gia đình

Bữa cơm diễn ra lặng lẽ. Mẹ anh thỉnh thoảng hỏi vài câu về gia đình tôi, công việc, nhưng giọng đều và khó đoán. Khi dọn dẹp xong, bà gọi tôi vào phòng khách.

Lăng mộ nào của vị tướng nhà Đường đồ sộ hơn cả lăng Từ Hi Thái hậu?
Đông Tây - Kim Cổ

Lăng mộ nào của vị tướng nhà Đường đồ sộ hơn cả lăng Từ Hi Thái hậu?

Đông Tây - Kim Cổ

Lăng mộ vị tướng nhà Đường được khai quật với quy mô diện tích vượt qua cả lăng Từ Hi Thái hậu.

Thủ lĩnh nghĩa quân Ba Đình chống thực dân Pháp là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Thủ lĩnh nghĩa quân Ba Đình chống thực dân Pháp là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong số những văn thân, sĩ phu yêu nước lãnh đạo nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ 19, Đinh Công Tráng nổi lên là một thủ lĩnh nghĩa quân tài năng thao lược. Trong đó, cống hiến lớn lao nhất của ông “gắn liền với nhiều chiến công xuất sắc trong Phong trào Cần Vương, với cuộc khởi nghĩa Ba Đình nổi tiếng”(1).

Nhan sắc Madam Pang 41 năm trước gây chú ý
Văn hóa - Giải trí

Nhan sắc Madam Pang 41 năm trước gây chú ý

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ bức ảnh đen trắng thời trẻ, Madam Pang - nữ tỷ phú nổi tiếng làng bóng đá Thái Lan - khiến người theo dõi bất ngờ.

Tin đọc nhiều

1

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

2

Tin sáng (19/9): HLV Kim Sang-sik “nói không” với Nguyễn Xuân Son?

Tin sáng (19/9): HLV Kim Sang-sik “nói không” với Nguyễn Xuân Son?

3

Hậu quả khủng khiếp của châu Âu khi lấy tiền của Nga

Hậu quả khủng khiếp của châu Âu khi lấy tiền của Nga

4

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

5

Phụ huynh phản ánh một trường ở Hà Nội vẫn "thu" học phí dù cả nước được miễn phí: Nhà trường lý giải gì?

Phụ huynh phản ánh một trường ở Hà Nội vẫn 'thu' học phí dù cả nước được miễn phí: Nhà trường lý giải gì?