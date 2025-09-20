Người xưa nói: "Lợn đến nhà thì phú, cú mèo vào nhà thì xui", câu này có nghĩa là gì vậy?

Vậy câu nói của người xưa ám chỉ điều gì vậy?

1. Người xưa nói: Lợn vào nhà thì giàu

Ngày xưa, điều kiện kinh tế khó khăn nên trong nhà nếu nuôi được đàn gà, con lợn đã khiến người nông dân cảm thấy hài lòng.

Việc nuôi gà, lợn giúp họ có thể thưởng thức trứng gà và tận hưởng niềm vui giết lợn vào dịp Tết Nguyên đán, cảm nhận được sự sung túc, no đủ khi đón năm mới.

Lợn tượng trưng cho sự giàu có, no đủ, lợn vào nhà được người xưa coi là điềm lành, mang lại sự thịnh vượng, giàu có cho gia đình.

Khi cuộc sống khó khăn, việc được ăn trứng, ăn thịt là sự kiện đáng mừng của người xưa. Đồng thời, việc bán trứng gà, bán thịt lợn cũng mang lại tài phú cho gia đình.

Do đó, lợn tượng trưng cho sự giàu có, no đủ, lợn vào nhà được người xưa coi là điềm lành, mang lại sự thịnh vượng, giàu có cho gia đình.

Vì vậy, sự xuất hiện của một chú lợn trong nhà mang lại sự giàu có. Điều này không thể phủ nhận, bởi ngày nay một chú lợn có thể mang lại một khoản tiền đáng kể, và tiền bạc là biểu tượng của sự giàu có.

Ngày nay, dù đa số mọi người đều có thể ăn thịt, ăn trứng hàng ngày nhưng việc xuất hiện 1 con lợn trong nhà vẫn mang lại cho mọi người niềm vui, đặc biệt niềm vui này còn khá hiếm hoi khi rất ít người còn nuôi lợn tại nhà.

2. Người xưa nói: Cú mèo vào nhà thì xui

Cú mèo là loài chim hoạt động về đêm. Chúng nghỉ ngơi trong các hốc cây hoặc khe đá vào ban ngày và chỉ ra ngoài vào ban đêm để kiếm ăn. Thức ăn chủ yếu của chúng là xác chết - xác gia súc lớn đã chết như bò, ngựa, cừu và nhiều loại gia cầm.

Cú mèo cũng ăn nhiều loại chim, chuột, rắn và nhiều loại côn trùng nhỏ. Khứu giác của chúng cho phép chúng phát hiện sự hiện diện của xác chết đang phân hủy trong làng.

Do đó, người xưa cho rằng, sự xuất hiện của cú mèo trong nhà báo hiệu điềm xui vì nó sẽ báo hiệu cái chết.

Người xưa dặn, sự hiện diện của cú mèo trong nhà nhắc nhở chúng ta kiểm tra gia cầm, gia súc, cừu và lợn xem chúng có bị bệnh hay chết không.

Nếu gia đình trong nhà có người đang bị bệnh nặng, cú mèo xuất hiện có thể báo trước người bệnh đang nguy kịch, sắp chết.

Một nguyên nhân khác có thể là do gia đình có sự xuất hiện của chuột, rắn, là thức ăn của cú mèo. Điều này cũng khiến gia đình không yên, bị chuột và rắn quấy phá.

Do đó, người xưa dặn, sự hiện diện của cú mèo trong nhà nhắc nhở chúng ta kiểm tra gia cầm, gia súc, cừu và lợn xem chúng có bị bệnh hay chết không.

Nếu chúng bị bệnh, hãy điều trị ngay lập tức. Nếu chúng chết, hãy chôn xác chúng ngay lập tức để ngăn ngừa ô nhiễm.

Ngày nay, cú mèo cũng ít xuất hiện trong gia đình, phần nhiều là do môi trường sống của chúng bị ảnh hưởng, tuy nhiên, câu nói của người xưa vẫn mang lại sự cảnh giác cho mọi người.

Đêm xuống, khi tiếng cú mèo vang lên giữa đêm vẫn khiến nhiều người lo lắng.

