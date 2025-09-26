Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Gia đình
Thứ sáu, ngày 26/09/2025 19:26 GMT+7
Tử vi 12 con giáp năm Ất Tỵ 2025

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương

+ aA -
Nguyễn Huy Thứ sáu, ngày 26/09/2025 19:26 GMT+7
Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này sẽ được may mắn vây quanh trong tháng 10 tới, giúp cho họ nâng cao hiệu suất công việc, có khả năng cao được thăng chức, tăng lương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Thìn có vận trình thăng tiến

Theo tử vi ngày mai, những người sinh năm Rồng sở hữu phong thái vương giả bẩm sinh, tham vọng lớn lao và kỹ năng lãnh đạo xuất chúng.

Sang háng 10, vận may của con giáp này sẽ tăng vọt và họ sẽ tỏa sáng rực rỡ trong công việc.

Với sự sáng suốt và khả năng ra quyết định quyết đoán, người tuổi Thìn có thể nắm bắt chính xác xu hướng ngành và nhu cầu thị trường, đồng thời đề xuất các giải pháp tiên tiến và sáng tạo.

Theo tử vi ngày mai, những người sinh năm Rồng sở hữu phong thái vương giả bẩm sinh,

Dù là dẫn dắt một nhóm vượt qua những thách thức lớn của dự án hay khám phá những lĩnh vực phát triển kinh doanh mới, con giáp này chắc chắn sẽ đạt được những kết quả đáng chú ý.

Tử vi ngày mai cho biết, thành tích xuất sắc này tự nhiên sẽ nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên, dẫn đến khả năng người tuổi Thìn được thăng chức và tăng lương đáng kể, khiến họ trở thành những nhà lãnh đạo được săn đón tại nơi làm việc.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Thân thông minh, nhanh trí và khéo léo xử lý các tình huống phức tạp và những thay đổi.

May mắn dường như đặc biệt thuận lợi cho con giáp này vào tháng 10, giúp họ đón nhận nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Tận dụng trí tuệ và tài hùng biện, người tuổi Thân có thể giành được lợi thế trong các cuộc đàm phán kinh doanh và đảm bảo những lợi ích béo bở cho công ty của mình.

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Thân thông minh, nhanh trí và khéo léo xử lý các tình huống phức tạp và những thay đổi.

Họ cũng có thể nhận ra những cơ hội tiềm ẩn trong công việc, đưa ra những ý tưởng sáng tạo và mang lại sức sống mới cùng những đột phá cho nhóm của mình.

Hơn nữa, những người tuổi Thân có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, khéo léo xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt với đồng nghiệp và khách hàng, luôn có thể nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ người khác vào những thời điểm quan trọng.

Tử vi ngày mai cho biết, những điểm mạnh này giúp con giáp tuổi Thân dễ dàng đảm bảo tăng lương và tăng trưởng tài sản vào tháng 10.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Dậu chăm chỉ, dễ tăng lương

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Dậu rất siêng năng, chăm chỉ, nghiêm túc với công việc, có tinh thần trách nhiệm và động lực mạnh mẽ.

Họ ưu tiên tích lũy kiến ​​thức và kinh nghiệm, không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn và chất lượng tổng thể.

Theo tử vi ngày mai, người tuổi Dậu rất siêng năng, chăm chỉ, nghiêm túc với công việc, có tinh thần trách nhiệm và động lực mạnh mẽ.

Sang tháng 10, những nỗ lực của con giáp này cuối cùng đã được đền đáp. Trong công việc, họ tận dụng kiến ​​thức chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm thực tế phong phú để hoàn thành công việc một cách hiệu quả, tạo ra giá trị đáng kể cho công ty.

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, thái độ chủ động và sự tận tâm của con giáp tuổi Dậu đã được cấp trên ghi nhận và khen ngợi.

Điều này dẫn đến cơ hội thăng tiến và tăng lương, nâng mức lương của họ lên một tầm cao mới.

Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Sửu nhận thưởng, tăng lương

Theo tử vi ngày mai, những người tuổi Sửu điềm tĩnh, thực tế, có tính kiên trì và quyết tâm cao.

Con giáp tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, không màng đến lợi ích cá nhân, luôn tập trung và kiên trì.

Theo tử vi ngày mai, những người tuổi Sửu điềm tĩnh, thực tế, có tính kiên trì và quyết tâm cao.

Sang tháng 10, công sức của người tuổi Sửu sẽ được đền đáp xứng đáng. Với kinh nghiệm tích lũy và thành tích xuất sắc, họ sẽ nổi bật trong công việc, giành được sự tin tưởng và coi trọng của cấp trên.

Theo tử vi ngày mai, những người tuổi Sửu điềm tĩnh, thực tế, có tính kiên trì và quyết tâm cao. sự thăng tiến trong công việc, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.

(Theo Sina)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, xua tan vận rủi, cuộc sống tràn ngập niềm vui

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp gặp được quý nhân, không chỉ vận rủi được xua tan mà tài lộc và vận may cũng tăng vọt, mang đến niềm vui về sau.

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi

Gia đình
Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá

Gia đình
Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá

Niềm vui nhân đôi, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tháng 10 sang kinh doanh lời to, thắng lớn

Gia đình
Niềm vui nhân đôi, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tháng 10 sang kinh doanh lời to, thắng lớn

7 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tiền của đầy tay, nhà giàu cũng phải ghen tỵ

Gia đình
7 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tiền của đầy tay, nhà giàu cũng phải ghen tỵ

Đọc thêm

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền, cảnh báo lũ quét ở 8 địa phương
Bạn đọc

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền, cảnh báo lũ quét ở 8 địa phương

Bạn đọc

Lúc 0h30 ngày 29/9, bão số 10 đi vào khu vực đất liền khu vực giữa Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị, cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Xem phim cùng chồng, tôi bất ngờ ngộ ra 1 điều đắt giá: Khi chúng ta dám làm điều này, cuộc đời sẽ ít chịu ấm ức hơn!
Gia đình

Xem phim cùng chồng, tôi bất ngờ ngộ ra 1 điều đắt giá: Khi chúng ta dám làm điều này, cuộc đời sẽ ít chịu ấm ức hơn!

Gia đình

Giờ đây, tôi bắt đầu thay đổi.

Triều đại nào ở nước ta có 39 khoa thi mà không có Trạng nguyên?
Đông Tây - Kim Cổ

Triều đại nào ở nước ta có 39 khoa thi mà không có Trạng nguyên?

Đông Tây - Kim Cổ

Triều đại này có tất cả 39 khoa thi. Tuy nhiên, sau hơn 13 đời vua Nguyễn, nước Việt vẫn chưa có ai đỗ Trạng nguyên.

'Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?'
Đông Tây - Kim Cổ

"Loạn bát vương”: “Sao họ Tư Mã tàn sát nhau nhiều thế?"

Đông Tây - Kim Cổ

Loạn Bát Vương là một giai đoạn trong lịch sử Trung Hoa xảy ra vào cuối thời nhà Tây Tấn, còn được gọi là Bát Vương Chi Loạn, tức loạn do 8 vị Vương khác nhau của dòng họ Tư Mã gây ra.

Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này: Chặng đầu gian khó bao nhiêu, chặng sau phúc lộc nhiều bấy nhiêu
Gia đình

Sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này: Chặng đầu gian khó bao nhiêu, chặng sau phúc lộc nhiều bấy nhiêu
4

Gia đình

Người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này thường trải qua nhiều thử thách trong tuổi trẻ, nhưng chính gian nan ấy lại trở thành bệ phóng cho thành công sau này.

HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?
Thể thao

HLV Polking nói gì về ngoại binh Percy Tau trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định?

Thể thao

CLB CAHN của HLV Polking tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tại V.League 2025/2026 khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thiên Trường. Sau trận, ông Polking đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025, thu hút 10.000 lượt người
Nhà nông

Tham quan, mua sắm tại Diễn đàn OCOP vùng ĐBSCL năm 2025, thu hút 10.000 lượt người

Nhà nông

Sau 4 ngày diễn ra, tối 28/9, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề "Liên kết cùng phát triển - An Giang 2025", do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức đã chính thức bế mạc.

Kỳ vương Lại Lý Huynh: Vô địch cờ tướng trên đất Trung Quốc khiến chiến thắng danh giá hơn
Thể thao

Kỳ vương Lại Lý Huynh: Vô địch cờ tướng trên đất Trung Quốc khiến chiến thắng danh giá hơn

Thể thao

Kỳ vương Lại Lý Huynh, người vừa vô địch Giải cờ tướng thế giới tại Thượng Hải cho biết việc lên ngôi vô địch càng danh giá hơn khi đạt được ngay tại Trung Quốc.

Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
Tin tức

Hà Nội ứng phó bão số 10: Sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tin tức

UBND TP Hà Hội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an chỉ đạo lực lượng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể thao

Lucao tỏa sáng, Thể Công Viettel vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thể thao

Thể Công Viettel tiếp tục duy trì mạch bất bại với phong độ ổn định khi giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 5 V.League 2025/2026 nhờ những khoảnh khắc chói sáng của ngoại binh Lucao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác
Nhà nông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bão số 10 đổ bộ vào ban đêm, các địa phương hết sức cảnh giác

Nhà nông

Tối 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến động viên bà con sơ tán bão số 10, tại khu tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (phường Sông Trí), tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra công tác phòng chống bão tại phường Hoành Sơn.

Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ
Thể thao

Malaysia thừa nhận có lỗi vụ nhập tịch 7 cầu thủ

Thể thao

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chính thức thừa nhận sai sót hành chính trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch lên FIFA.

Truyền thông đưa tin về 'thỏa thuận lớn' của ông Zelensky với ông Trump
Điểm nóng

Truyền thông đưa tin về "thỏa thuận lớn" của ông Zelensky với ông Trump

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang đàm phán một "thỏa thuận lớn" với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, tờ Politico đưa tin.

CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC
Thể thao

CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC

Thể thao

Nhờ các pha lập công của Alan và Artur, CLB CAHN đã đánh bại Thép xanh Nam Định ngay tại Thiên Trường. Đội bóng thủ đô đã vươn lên cân bằng điểm số với đội đầu bảng Ninh Bình FC.

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật?
Thể thao

Tin tối 28/9: HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật?

Thể thao

HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật? Tiền bối khuyên Lewandowski rời Barcelona vì bị cô lập; ĐT Việt Nam được FIFA cộng điểm nhiều hiếm thấy nếu Malaysia bị xử thua; Lamine Yamal tái xuất sau 4 trận vắng mặt; Liễu Quang Vinh định ngày tổ chức hôn lễ.

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10
Nhà nông

NÓNG: Hà Nội mưa lớn kéo dài từ tối nay do hoàn lưu bão số 10

Nhà nông

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có công văn số 7345/SNNMT-TLPCTT về triển khai công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội.

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Phim mới của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ lên sóng ngày 26/9 trên nền tảng Tencent Video mà không có chiến dịch quảng bá, gây chú ý lớn với khán giả nhưng cũng đối mặt nhiều tranh luận.

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai
Nhà nông

NÓNG: Tin bão mới nhất, sắp đến thời điểm nguy hiểm nhất của bão số 10, sau 21 giờ tối nay đến rạng sáng mai

Nhà nông

Tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, hồi 19 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 (bão BUALOI) ở trên vùng ven biển Nghệ An-Quảng Trị, vẫn đạt cấp 12, giật cấp 15. Chuyên gia cảnh báo, thời gian nguy hiểm nhất do bão số 10 là sau 9 giờ tối nay đến sáng sớm mai, 29/9.

Ninh Bình FC đứt mạch thắng
Thể thao

Ninh Bình FC đứt mạch thắng

Thể thao

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC đã bị CLB Hải Phòng cầm hòa với tỷ số 2-2 trên sân Lạch Tray.

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ
Điểm nóng

Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ

Điểm nóng

Ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động chính trị của nam diễn viên Vijay ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ.

TS Nguyễn Sĩ Dũng: 'Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại'
Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Chỉ một cơn bão đi qua, người dân có thể nghèo trở lại"

Giảm nghèo nông thôn

TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh, tầm quan trọng của giảm nghèo càng trở nên cấp bách hơn trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Động thái 'nóng' của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng
Kinh tế

Động thái "nóng" của Ngân hàng Nhà nước: Lập Hội đồng phân bổ hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng

Kinh tế

Để đảm bảo khách quan, Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập Hội đồng xây dựng, điều chỉnh hạn mức, do một Phó Thống đốc làm Chủ tịch, tham mưu cho Thống đốc trong việc phân bổ tổng hạn mức hàng năm.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp trở thành người may mắn nhất, đón Thần Tài vào cửa, kiếm được khoản tiền kha khá

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này có tính cách tốt nên được bạn bè yêu mến, quý nhân hỗ trợ, sang tháng 10 được trợ giúp, kiếm được kha khá tiền bạc.

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Trương Bá Chi rút lui khỏi màn ảnh?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do diễn viên Trương Bá Chi hạn chế đóng phim và dành thời gian chăm sóc ba con trai, chuyển hướng sang các hoạt động thương mại.

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
Nhà nông

Mưa lớn, Huế bị nước ngập nhiều nơi, 2 hồ thủy điện nhận lệnh điều tiết nước ngay lập tức
4

Nhà nông

Mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến nhiều nơi ở TP Huế bị ngập nước. Thành phố Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết 2 hồ thủy điện.

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng
Nhà nông

Đây là cách gặt lúa, nhổ rau xanh kiểu xanh nhà hơn già đồng ở Hải Phòng

Nhà nông

Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” nhiều nông dân ở Hải Phòng (bao gồm cả địa bàn tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) đang hối hả thu hoạch lúa và nông sản 'chạy bão'.

'Đây là nơi mọi chuyện kết thúc': Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky
Điểm nóng

"Đây là nơi mọi chuyện kết thúc": Ba Lan bình luận về kế hoạch của ông Zelensky

Điểm nóng

Nỗ lực mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm lôi kéo NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ thất bại, Pawel Lisitsky, tổng biên tập tạp chí Do Rzeczy nhận xét.

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê
Nhà nông

Xã mới này ở tỉnh Tuyên Quang có thứ cây cổ thụ ra quả không hạt, hễ ăn là vạn người mê

Nhà nông

Người dân xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang thì xã Yên Lập thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vẫn luôn tự hào vì bảo tồn được những cây hồng cổ thụ hằng trăm năm tuổi cho ra quả đều đặn hằng năm, đây cũng là điều làm nên sự đặc biệt cho thương hiệu hồng không hạt Yên Lập.

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận
Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025: Gắn kết nghệ nhân, trao lửa cho thế hệ kế cận

Tin tức

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ tư - năm 2025 vừa khép lại thành công tại Bảo tàng Hà Nội, ghi nhận số lượng thí sinh và câu lạc bộ tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của nhiều giọng ca trẻ và đặc biệt là các kép đàn cho thấy tín hiệu khởi sắc, khẳng định ca trù đang hồi sinh mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?
Thể thao

Những đội gian lận cầu thủ từng bị FIFA, AFC phạt thế nào?

Thể thao

Ủy ban Kỷ luật FIFA điều tra 7 tuyển thủ Malaysia gian lận hồ sơ, đối mặt nguy cơ bị xử thua, loại khỏi Asian Cup 2027 như nhiều đội từng bị phạt nặng trước đó.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

3

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

4

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

5

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?

Tin sáng (27/9): HLV Kim Sang-sik “quay xe” cùng ĐT Việt Nam?