Từ vụ nam sinh lớp 10 bị bắt quỳ bò, liếm biển số xe ở Hà Nội: Cảnh báo lệch chuẩn đạo đức và vi phạm pháp luật

Nam sinh lớp 10 bị bắt quỳ bò, liếm biển số xe ở Hà Nội

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 10 bị bắt quỳ bò, liếm biển số xe ở Hà Nội, thông tin từ Trường THPT Minh Phú, xã Sóc Sơn, Hà Nội, ngay sau khi nắm bắt vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và đại diện phụ huynh học sinh đã đến gia đình học sinh hỏi thăm và động viên. Hiện tại, học sinh đã đi học bình thường trở lại. Nhà trường bố trí tổ tư vấn hỗ trợ tâm lý để ổn định sức khỏe tinh thần cho học sinh.

Tối 20/10, Sở GDĐT Hà Nội phát đi văn bản đề nghị UBND xã Sóc Sơn, xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị có học sinh liên quan, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, bạo lực học đường (nếu có) và báo cáo kết quả về Sở.

Theo đó, Trường THPT Minh Phú, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc hai xã làm rõ vụ việc.

Sở GDĐT Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường tới học sinh.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trong vụ Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại xã Sóc Sơn.

Hai học sinh bị khởi tố.

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn, TP.Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị một nhóm đối tượng chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video, đăng sự việc lên mạng xã hội Tiktok. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CA TP.Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ 6 đối tượng trong vụ việc đều dưới 18 tuổi.

Qua xác minh, khoảng 14 giờ ngày 14/10, nhóm đối tượng điều khiển xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp N.D.T (SN 2010) điều khiển xe máy đi ngược chiều. Các đối tượng liền đuổi theo chặn xe của T rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai. Khi đến nơi, các đối tượng ép T quỳ xuống xin lỗi rồi dùng tay chân đấm, đá vào người. Đồng thời các đối tượng sử dụng điện thoại quay lại sự việc, đăng video lên mạng xã hội Tiktok.



Nam sinh bị bắt quỳ bò và liếm biển số xe.

Đến ngày 15/10, xuất phát từ việc việc chửi nhau trên mạng xã hội, các đối tượng tìm N.Đ.H (SN 2010) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi đến khu vực Trường Đại học Thủ Đô, các đối tượng chặn xe H rồi ép đi đến khu tái định cư thuộc thôn Dược Hạ. Khi đến nơi, các đối tượng ép H quỳ xuống bò, đồng thời sử dụng điện thoại quay video ép H phải xin lỗi và dùng tay chân đấm đá. Đến tối cùng ngày, các đối tượng đăng video chứa nội dung đánh, ép H xin lỗi lên mạng xã hội Tiktok.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can N.Q.A (SN 2008) và P.T.Đ (SN 2007) cùng trú tại Sóc Sơn, Hà Nội để điều tra về các hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng.

Đối với các đối tượng còn lại dưới 16 tuổi, cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình đã chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Hồi chuông cảnh tỉnh

Trước đó đã xảy ra vụ việc học sinh lớp 11 đâm tử vong một nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa, sau khi bị nhóm này quây đánh hội đồng. Dư luận băn khoăn, bức xúc vì tình trạng bạo lực học đường hiện nay. Học sinh bị bắt nạt nếu phản kháng thì dễ dẫn đến hành vi giết người, không phản kháng thì bị làm nhục, xâm hại thân thể..., Vậy các em cần phải làm gì?

Trao đổi với PV Dân Việt, ThS. Nguyễn Hữu Quyết – Bí thư Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội cho hay: "Theo tôi, khi công chúng phẫn nộ trước bạo lực học đường, đó không chỉ là một phản ứng xã hội, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta: những người làm giáo dục, các bậc cha mẹ và cả học sinh. Đằng sau mỗi hành vi bạo lực là một khoảng trống cảm xúc - là tiếng kêu cứu thầm lặng của những tâm hồn chưa được lắng nghe, chưa được yêu thương đủ đầy.

Vì thế, điều các em cần làm không phải là lên án nhau, mà là học cách thấu hiểu nhau hơn. Hãy bắt đầu bằng việc biết lắng nghe, biết xin lỗi, biết nói lời tử tế và biết đặt mình vào vị trí của người khác. Mỗi ánh nhìn cảm thông, mỗi hành động sẻ chia đều có thể làm dịu đi một nỗi đau và xóa nhòa ranh giới vô hình giữa “mình” và “người khác.

Là nhà giáo dục, tôi tin rằng, khi trong trái tim mỗi học sinh chứa đủ yêu thương và sự tôn trọng, bạo lực sẽ không còn chỗ để tồn tại. Nhưng để làm được điều đó, nhà trường và gia đình cần cùng nhau tạo nên môi trường học đường tích cực, nơi học sinh được lắng nghe, được chia sẻ, được giáo dục về cảm xúc, kỹ năng sống và lòng nhân ái. Giáo dục không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức, mà phải giúp học sinh biết làm người, biết kiềm chế, biết yêu thương, biết trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Khi tình thương được gieo mỗi ngày trong lớp học, khi mỗi thầy cô trở thành tấm gương về ứng xử văn minh và bao dung, tôi tin rằng bạo lực học đường sẽ dần lùi xa, nhường chỗ cho một môi trường an toàn, ấm áp và nhân văn hơn".

Thạc sĩ, Luật sư Hoàng Hà thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cho hay: "Trong mọi vụ bạo lực học đường, nguyên tắc pháp lý số một là báo ngay cho nhà trường và cơ quan chức năng.

Ngay khi phát hiện dấu hiệu xâm hại danh dự, sức khỏe hoặc nguy cơ leo thang, nhà trường và người chứng kiến phải báo ngay Công an và UBND cấp xã nơi xảy ra sự việc để lập hồ sơ ban đầu, bảo đảm thẩm quyền xử lý. Việc chậm trễ thông báo có thể làm mất dấu chứng cứ và khiến nạn nhân tiếp tục bị tổn thương.

Trên hiện trường cần ưu tiên bảo vệ nạn nhân bằng cách tách khỏi nhóm gây hại, che chắn danh tính, bố trí giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ, thông báo cho cha mẹ. Đồng thời không hỏi cung theo cảm tính để tránh gây thêm áp lực. Nếu có clip, ảnh thì phải niêm phong bản gốc (điện thoại, thẻ nhớ, file gốc) và bàn giao cho cơ quan chức năng. Tuyệt đối không phát tán lên mạng vì vừa xâm phạm đời sống riêng tư của trẻ vừa tiềm ẩn rủi ro hình sự hoặc bị xử phạt hành chính về an ninh trật tự. Ngoài ra hành vi phát tán còn làm tái tổn thương nạn nhân trong môi trường học đường.

Nhà trường phải nhanh chóng lập biên bản sự việc, báo cáo Sở GDĐT, phối hợp UBND cấp xã, Công an để xác minh, cùng lúc triển khai can thiệp tâm lý cho nạn nhân và lớp học có liên quan.

Trong quản trị phòng ngừa tại trường học, cần kiểm soát hung khí quanh cổng trường bằng nội quy cấm mang vật sắc nhọn, phối hợp cơ sở kinh doanh lân cận (quán net, bãi gửi xe, cây xăng) và tăng tần suất trực ban giờ tan học.

Mọi hoạt động kiểm tra phải minh bạch, tôn trọng quyền trẻ và thực hiện đúng thẩm quyền và Điều lệ trường THCS, THPT. Thay vì bêu riếu, đình chỉ tràn lan, nhà trường phải xác minh khách quan, áp dụng biện pháp giáo dục phục hồi, lập kế hoạch hỗ trợ cá nhân cho học sinh vi phạm, có sự tham gia của cha mẹ và theo dõi tiến bộ theo thời hạn.

Với phụ huynh cần khuyến cáo trọng tâm là phòng tránh và biết cầu cứu. Hướng dẫn con né tránh xung đột, không đối đầu khi phía kia có số đông hoặc có hung khí, nhanh chóng tìm người lớn, vào nơi an toàn, gọi cho gia đình hoặc đường dây nóng của nhà trường, ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, biển số, thời điểm, địa điểm để cung cấp cho công an.

Khi con là nạn nhân, cha mẹ nên đưa đi khám và đánh giá tâm lý sớm để có chứng từ chi phí và kết luận chuyên môn, làm căn cứ bồi thường thiệt hại theo luật. Nếu người gây hại chưa đủ 18 tuổi, cân nhắc trách nhiệm dân sự của cha mẹ hoặc người giám hộ theo Điều 586 BLDS 2015. Khi được mời làm việc, phụ huynh cần chủ động phối hợp đầy đủ với cơ quan điều tra, tránh tự thỏa thuận thiếu căn cứ khiến quyền lợi con bị thiệt.

Tất cả các bước trên có chung mục tiêu chấm dứt hành vi, bảo vệ nhân phẩm và an toàn pháp lý cho trẻ, xử lý đúng luật, đúng người, đúng mức".