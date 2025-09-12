Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Bạn đọc
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 19:51 GMT+7

Từ vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân: Tin giả trở thành ung nhọt, ai cũng có thể thành nạn nhân

+ aA -
Đình Việt Thứ sáu, ngày 12/09/2025 19:51 GMT+7
Theo luật sư, từ vụ Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân có thể thấy, đây không chỉ là chuyện riêng của một doanh nghiệp mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh: trong kỷ nguyên số, tin giả có thể xâm hại đến danh dự, uy tín, kinh tế và sự an toàn thông tin của bất kỳ ai từ tổ chức đến cá nhân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Mối nguy của nạn tin giả

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, sau khi Tập đoàn Vingroup công bố khởi kiện dân sự 68 tổ chức, cá nhân vì đã đăng tải thông tin sai sự thật về tập đoàn trên không gian mạng, 65 kênh, trang mạng xã hội đã chủ động gỡ, xóa nội dung, thậm chí công khai xin lỗi, đính chính.

Động thái pháp lý dứt khoát của Vingroup đã tạo hiệu ứng rõ ràng khi người tung tin bịa đặt không còn ẩn danh và không thể xem việc gỡ bỏ là hết trách nhiệm.

Vụ việc này không chỉ là chuyện riêng của một doanh nghiệp mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh rằng trong kỷ nguyên số, tin giả có thể xâm hại đến danh dự uy tín, kinh tế và sự an toàn thông tin của bất kỳ ai từ tổ chức đến cá nhân.

Bởi, theo luật sư Hoàng Hà, tin giả không chỉ bôi nhọ danh tiếng. Nó kéo giá cổ phiếu, bóp méo hành vi tiêu dùng, gây hoang mang với người dân, nhà đầu tư, thậm chí kích hoạt các hệ quả pháp lý dây chuyền như hủy hợp đồng, đòi bồi thường…

Trường hợp Vingroup cho thấy, thông tin bịa đặt có thể nhắm vào nhiều phương diện như tình hình tài chính, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, tình trạng pháp lý, đến cả đời tư lãnh đạo doanh nghiệp…Những tin này đều có sức công phá với tâm lý đám đông.

Dưới góc độ pháp lý, vị luật sư phân tích, Bộ luật Dân sự 2015 có những điều khoản bảo vệ danh dự, uy tín cho cá nhân lẫn tổ chức. Luật cho phép người bị xâm hại quyền yêu cầu tòa án bác bỏ thông tin sai, buộc gỡ bỏ, cải chính ngay trên chính phương tiện đã đăng.

Đồng thời, yêu cầu bồi thường thiệt hại như chi phí hạn chế, khắc phục, thu nhập bị mất, và khoản bù đắp tổn thất tinh thần đối với cá nhân.

Tuy nhiên, muốn thắng kiện, nguyên đơn (tức là người bị tin giả xâm hại) phải chứng minh đủ bốn điều kiện trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng: có thiệt hại, có hành vi trái pháp luật, có mối quan hệ nhân quả và có lỗi.

Về mặt xử phạt hành chính, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP) quy định phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Đồng thời, buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm. Trên thực tế công an nhiều địa phương đã áp dụng chế tài này với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt.

Về góc độ hình sự, tùy vào tình tiết của từng vụ vi phạm, người lan truyền điều biết rõ là sai sự thật nhằm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị xử lý về tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (mức phạt cao nhất tới 7 năm tù).

Nếu hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng gây thiệt hại lớn, có tổ chức hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân còn có thể bị xem xét theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 (mức phạt cao nhất tới 7 năm tù).

Hai chế tài hình sự này chỉ kích hoạt khi đủ dấu hiệu cấu thành còn phần lớn tranh chấp vẫn nên xử bằng con đường dân sự nơi chứng cứ điện tử, vi bằng thừa phát lại và các yêu cầu gỡ bỏ, cải chính phát huy tác dụng.

Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng 2018 cùng Nghị định 53/2022/NĐ-CP còn trao thẩm quyền cho cơ quan có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng xóa bỏ thông tin trái pháp luật, sai sự thật xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Làm gì để bảo vệ mình trước thông tin sai sự thật?

Từ phân tích trên, luật sư Hoàng Hà cho rằng, không ai miễn nhiễm với tin giả. Khi thấy nội dung gây sốc, xin dừng 3 giây và tự hỏi: nguồn ở đâu, đăng khi nào, ai chịu trách nhiệm nếu sai.

Gặp bài nghi ngờ, tuyệt đối không bấm like, bình luận hay chia sẻ. Đồng thời, dùng nút báo cáo ngay trên nền tảng và có thể gửi thêm phản ánh cho cơ quan tiếp nhận tin giả.

Luật sư Hoàng Hà - Đoàn luật sư TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Bởi, không chỉ người đăng mới chịu rủi ro. Người chia sẻ lại, bình luận thêm mắm dặm muối, người chạy quảng cáo cho clip nóng hay cả quản trị viên nhóm kín cũng có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý tùy hành vi cụ thể.

Trong các vụ việc gần đây nhiều tài khoản bị xử phạt vì chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân.

Từ đó để thấy rằng việc bao biện rằng “chia sẻ cho vui” không giúp tránh miễn trừ nghĩa vụ pháp lý khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hành vi đăng tải, lan truyền tin giả.

Còn trường hợp nếu chính mình bị nhắm đến bạn hãy chụp màn hình kèm đường link và thời điểm, lưu video nếu có rồi gửi thông báo yêu cầu gỡ, cải chính và xin lỗi.

Nếu bên đăng tải không hợp tác, có thể lập vi bằng thừa phát lại để có cơ sở khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc trình báo đến cơ quan công an.

Đối với cộng đồng, các hội nhóm trên nền tảng Zalo, Facebook nên có quy ước cấm đăng tin chưa kiểm chứng, bắt buộc dẫn nguồn.

Nếu phát hiện vi phạm ẩn bài, khóa bình luận, lưu bằng chứng và báo cáo nền tảng. Đồng thời, cần chỉ định một đầu mối phát ngôn để tránh tranh cãi làm tin độc lan rộng.

Mỗi người dân tham gia vào không gian mạng nên tự bảo vệ bằng cách bật xác thực hai bước, hạn chế công khai số điện thoại, hình ảnh giấy tờ có dữ liệu của bản thân, dạy trẻ cách báo cáo nội dung xấu và nguyên tắc đọc kỹ trước khi chia sẻ.

Ngày 9/9, Vingroup thông báo đã khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn và lãnh đạo trên các nền tảng mạng xã hội.

Các thông tin bịa đặt xoay quanh 4 nhóm nội dung chính, gồm tình hình tài chính của tập đoàn; xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt; các thông tin nhân sự và lãnh đạo Vingroup và các nội dung khác liên quan đến pháp lý sản phẩm, các vấn đề về chính sách.

Phía tập đoàn khẳng định đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng nêu trên để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.

Vingroup cũng đang làm việc với luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, Vingroup gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm

Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức: Nhìn từ góc độ pháp lý

Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức: Nhìn từ góc độ pháp lý
4

Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức: “Chén trà dư luận” đắt giá!

Vingroup khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức: “Chén trà dư luận” đắt giá!
53

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn

Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Tiêu chuẩn Trưởng thôn căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BNV, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị định 59/2023/NĐ-CP và Nghị định 198/2025/NĐ-CP.

Sở GDĐT Hà Nội chính thức thông tin kết quả xử lý vi phạm tại Trường Khương Hạ

Bạn đọc
Sở GDĐT Hà Nội chính thức thông tin kết quả xử lý vi phạm tại Trường Khương Hạ

Đèo Lò Xo hư hỏng nặng, nứt nẻ, bong bật, người dân lo ngại, du khách e dè

Bạn đọc
Đèo Lò Xo hư hỏng nặng, nứt nẻ, bong bật, người dân lo ngại, du khách e dè

Khung hình phạt tội danh ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố

Bạn đọc
Khung hình phạt tội danh ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?

Bạn đọc
Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?

Đọc thêm

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng
Thể thao

Quang Hải lập công, CLB CAHN thắng kịch tính trước Hải Phòng

Thể thao

Ở trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/26, Quang Hải và Leo Artur thay nhau lập công giúp CLB CAHN đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1.

CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà
Thể thao

CLB Công an TP.HCM cầm chân nhà vô địch trên sân nhà

Thể thao

CLB Công an TP.HCM có trận đấu xuất sắc để cầm chân nhà vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân nhà Thống Nhất tối 13/9.

Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn
Thế giới

Trung Quốc cảnh báo 'nóng' vụ UAV Nga xé toang bầu trời Ba Lan khiến NATO căng như dây đàn

Thế giới

Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng ngày 13/9 cho biết Bắc Kinh coi việc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận Ba Lan là “sự lan rộng của cuộc khủng hoảng Ukraine”, theo Ukrinform.

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?
Thể thao

Tin tối (13/9): 7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?

Thể thao

7 ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia gồm những ai?; Vĩ Hào không được Becamex TP.HCM đăng ký ở V.League; Ronaldo bỏ xa Messi về thu nhập; Rooney vắng mặt trên Match of the Day; Antony hợp tác kinh doanh với Betis.

Ba Lan gánh hậu quả tàn khốc vì một quyết định của Tổng thống Zelensky
Thế giới

Ba Lan gánh hậu quả tàn khốc vì một quyết định của Tổng thống Zelensky

Thế giới

Quyết định của chính quyền Zelensky cho phép thanh niên Ukraine trong độ tuổi 18 đến 22 xuất cảnh đang đe dọa mang lại “hậu quả tàn khốc” cho Ba Lan, tờ Rzeczpospolita của Ba Lan viết.

Nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk sử dụng ma túy đá trước khi xuống tay với gia đình vợ
Pháp luật

Nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk sử dụng ma túy đá trước khi xuống tay với gia đình vợ

Pháp luật

Trước khi sát hại gia đình vợ, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (Đắk Lắk) đã sử dụng ma túy đá, sau đó mang theo dao và búa đinh để gây án.

Kết quả Cúp quốc gia 2025/2026: CLB Thanh Hóa gục ngã trước HAGL
Thể thao

Kết quả Cúp quốc gia 2025/2026: CLB Thanh Hóa gục ngã trước HAGL

Thể thao

Tại vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/2026, CLB Thanh Hóa dù có lợi thế sân nhà những đã thất bại 0-2 trước HAGL.

Những mỹ nhân sáng giá cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Những mỹ nhân sáng giá cho ngôi vị Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi, Bùi Thu Thủy, Đinh Y Quyên... là những gương mặt nổi bật tại đêm Chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025.

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của 'Mưa đỏ'?
Văn hóa - Giải trí

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của "Mưa đỏ"?

Văn hóa - Giải trí

Số lượng suất chiếu của bộ phim kinh dị "The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" tăng lên đột biến và hoàn toàn có thể trở thành “đối thủ” của "Mưa đỏ" tại rạp Việt.

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành
Gia đình

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ có những khoản lợi nhuận bất ngờ trong tháng 9, biến sự giàu có chỉ sau một đêm thành hiện thực.

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang
Chuyển động Sài Gòn

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang

Chuyển động Sài Gòn

Tối 13/9, thông tin từ Công an xã Tân Nhựt cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể một phụ nữ trong container bỏ hoang.

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước
Thế giới

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước

Thế giới

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Zelensky đang tụt hậu so với các đối thủ, sa lầy trong nạn tham nhũng và trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình. Vầng hào quang của ông đang nhanh chóng phai nhạt ở trong và ngoài nước - theo tạp chí bảo thủ Mỹ American Greatness.

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?
Thể thao

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?

Thể thao

Trao đổi với Báo Dân Việt, nhà báo Nguyễn Lưu khẳng định, câu chuyện xoayquanh việc VĐV Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu là bài học cụ thể để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) hướng tới sự chính xác liên quan đến quy định nhằm bảo đảm đúng quy định tại mọi giải đấu, từ quốc nội đến quốc tế.

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh
Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc.

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?
Nhà nông

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nhà nông

Ông Huỳnh Thanh Sự, khóm 9, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau là một thầy giáo rời bục giảng hơn 30 năm trước trở làm nông dân. Giờ đây, ông Sự đã trở thành tỷ phú Cà Mau nuôi tôm quảng canh 2 giai đoạn với lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm.

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025
Kinh tế

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025

Kinh tế

Sau 7 livestream quay số sôi động, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 sẽ trở lại với livestream đặc biệt lần 2 vào ngày 15/9. Không chỉ mang đến 15 xe máy và 75 nhẫn vàng giá trị, livestream còn hứa hẹn trở thành một đêm hội mùa vàng, nơi bà con, đại lý và Phân Bón Cà Mau cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trúng lớn.

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim 'Mưa đỏ', nhà trường bao nguyên rạp: 'Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan'
Xã hội

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim "Mưa đỏ", nhà trường bao nguyên rạp: "Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan"

Xã hội

Học sinh và giáo viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, đồng phục trường đi xem phim "Mưa đỏ" trong niềm tự hào và xúc động.

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ
Pháp luật

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ

Pháp luật

Xảy ra mâu thuẫn tại quán bar, người đàn ông quốc tịch nước ngoài đã rút súng ra “dằn mặt” đối thủ rồi bỏ đi. Đối tượng này sau đó bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha
Nhà đất

Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha

Nhà đất

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh vừa được phê duyệt với quy mô hơn 300 ha. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong thu hút đầu tư công nghiệp tại địa phương.

Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi có nữ thủ tướng đầu tiên
Thế giới

Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi có nữ thủ tướng đầu tiên

Thế giới

Chính phủ Nepal vào ngày thứ Bảy đã gỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc và các lệnh cấm được ban hành trước đó trong tuần, sau các cuộc biểu tình bạo lực phản đối nạn tham nhũng và quản lý yếu kém – theo báo The Himalayan Times đưa tin.

Người Quảng Ninh thờ Đông Hải Đại vương, vậy ông là nhân vật nào trong lịch sử?
Đông Tây - Kim Cổ

Người Quảng Ninh thờ Đông Hải Đại vương, vậy ông là nhân vật nào trong lịch sử?

Đông Tây - Kim Cổ

Quảng Ninh là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hoá tâm linh gắn liền với biển cả, trong đó có tín ngưỡng thờ Đông Hải Đại vương. Danh xưng Đông Hải Đại vương là vị thần của biển Đông gắn với truyền thuyết về các nhân vật lịch sử của các triều đại khác nhau.

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai
Thể thao

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai

Thể thao

Trần Đình Khương là trung vệ của Becamex TP.HCM và ĐT Việt Nam. Cầu thủ 29 tuổi sở hữu chiều cao 1m79 cùng gương mặt điển trai.

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu 'phản ứng nhanh'
Kinh tế

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu "phản ứng nhanh"

Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thủ tục hành chính, đặc biệt ở cấp xã.

Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

Pháp luật

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa khởi tố Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên và 4 giám định viên liên quan vụ nhận hối lộ.

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại 10 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại 10 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM đã lập kế hoạch kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.HCM năm 2025. Có 10 cơ sở kinh doanh dược liệu trong danh sách kiểm tra.

Nhờ phổ cập internet và thiết bị thông minh, người dân ở vùng sâu vùng xa ngày càng thạo kinh doanh online
Giảm nghèo thông tin

Nhờ phổ cập internet và thiết bị thông minh, người dân ở vùng sâu vùng xa ngày càng thạo kinh doanh online

Giảm nghèo thông tin

"Người dân vùng sâu, vùng xa đang tích cực tận dụng thương mại điện tử để tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ. Xu hướng này được thúc đẩy bởi độ phủ internet, smartphone ở nông thôn và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ", chuyên gia công nghệ Dương Ngô Anh cho biết.

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị tấn công vô cớ trên đường, dẫn đến chấn thương phải nhập viện. Nạn nhân đã cung cấp bằng chứng để công an truy tìm nghi phạm.

Kẻ gây ra thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Kẻ gây ra thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Luật sư phân tích góc độ pháp lý vụ việc Nguyễn Nam Đại Thuận sát hại 4 người.

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ
Pháp luật

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ

Pháp luật

Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, đang điều tra vụ 3 người đàn ông cầm hung khí xông vào nhà, hành hung một phụ nữ trẻ giữa đêm, khiến nạn nhân bị chấn thương vùng đầu phải nhập viện.

LHQ ra tuyên bố quan trọng ủng hộ Palestine, ngoại trưởng E3 kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza
Thế giới

LHQ ra tuyên bố quan trọng ủng hộ Palestine, ngoại trưởng E3 kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza

Thế giới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine. Văn kiện này được 142 quốc gia ủng hộ, 10 quốc gia bỏ phiếu chống.

Tin đọc nhiều

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

3

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

4

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền – vợ của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền – vợ của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội