Tối 22/5, tại Nhà hát ROHM Kyoto – một trong những nhà hát sang trọng bậc nhất Nhật Bản, Lễ trao giải Music Awards Japan (MAJ) 2025 đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ quốc tế. Tại sự kiện, Ban Tổ chức MAJ 2025 đã công bố và trao giải International Special Awards cho các nghệ sĩ đến từ 6 quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Giải thưởng này là sáng kiến hợp tác giữa CEIPA và các giải thưởng âm nhạc uy tín của 6 quốc gia châu Á, nhằm vinh danh những nghệ sĩ và ca khúc từng đạt giải "Ca khúc xuất sắc nhất" hoặc các giải thưởng lớn tương đương tại quốc gia của họ.

Người trao giải là ông Shunichi Tokura – nhà soạn nhạc, đồng thời là Ủy viên Bộ Văn hóa Nhật Bản. Phát biểu tại lễ trao giải, ông nhấn mạnh: “Giải thưởng này phù hợp với một trong những mục tiêu cốt lõi của MAJ: đưa văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc châu Á vươn ra sân khấu toàn cầu. Như đã đề cập, chúng tôi đã hợp tác với 6 quốc gia trong khu vực và MAJ ghi nhận thêm những nghệ sĩ từng đạt thành tựu nổi bật trong các hạng mục tương ứng tại quê nhà.”

Ca sĩ Tùng Dương trong Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản - Music Awards Japan (MAJ) 2025. (Ảnh: BTC)

6 cái tên lần lượt được xướng lên: God of Music của Seventeen từ Hàn Quốc/MAMA Awards; Châu Thâm với Shao Guan Wo (Watch Ur Manners) từ Trung Quốc/Tencent Music Entertainment Awards; Jeff Satur với Ghost từ Thái Lan/TOTY Music Awards; Salma Salsabil với Bunga Hati từ Indonesia/AMI Awards; ca sĩ Tùng Dương với Tái sinh từ Việt Nam/Giải thưởng Cống hiến và Lola Amour với Raining in Manila từ Philippines/AWIT Awards.

Trên sân khấu Lễ trao giải thưởng Music Awards Japan 2025, Tùng Dương phát biểu trước khi cất tiếng hát một đoạn ca khúc "Một vòng Việt Nam": "Xin chào quý vị. Tôi rất vinh dự được đứng ở đây, chính âm nhạc đã đưa chúng ta lại gần với nhau trong buổi lễ trao giải tối nay. Trong suốt hơn 20 sự nghiệp của mình, tôi đã dùng âm nhạc để chia sẻ tư tưởng và ý thức hệ của mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới MAJ đã ghi nhận âm nhạc của tôi. Phải nói rằng tôi rất tự hào trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng to lớn này. Lòng biết ơn của tôi cũng dành cho gia đình, vợ và các con tôi, ê kíp và tất cả người hâm mộ. Hôm nay cũng chính là một bước khởi đầu mới cho sự nghiệp âm nhạc của tôi".

Tùng Dương phát biểu và hát "Một vòng Việt Nam" trong lễ trao giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản - Music Awards Japan (MAJ) 2025. (Clip: NVCC)

Khi Tùng Dương cất tiếng hát: "Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào/ Dạo khắp một vòng Việt Nam/ Nhìn non sông trời văn, đất võ/ Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào/ Dạo khắp một vòng Việt Nam/Come with me, we'll travel 'round Việt Nam", các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại khán phòng đã dành cho anh những tràng pháo tay không ngớt.

Trên trang cá nhân, Tùng Dương viết: "Diện chiếc áo dài Việt Nam để tận hưởng những khoảnh khắc vinh danh “International Special Awards” (Nghệ sĩ quốc tế đặc biệt) - Music Awards Japan 2025. Chỉ để trong lòng trào dâng và muốn hét lên thật to: Tôi tự hào vì là người Việt Nam".

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ đã chúc mừng Tùng Dương nhận giải thưởng quốc tế tại Nhật Bản.

Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan) do Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa & Giải trí (Culture & Entertainment Industries Promotion Association - CEIPA) của Nhật Bản chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành. (CEIPA là hiệp hội do 5 thành phần tổ chức lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản - bao gồm các công ty thu âm, công ty quản lý nghệ sĩ, nhà xuất bản âm nhạc và đơn vị tổ chức hòa nhạc - hợp tác thành lập).

Hội đồng bình chọn Music Awards Japan 2025 gồm hơn 5.000 chuyên gia trong ngành âm nhạc, bao gồm nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhân viên hãng đĩa, nhà phê bình, nhà báo, nhà xuất bản, giám khảo quốc tế.