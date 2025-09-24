Tuyến đường 6.400 tỷ đồng sắp hoàn thành, mở ra "kỳ vọng vàng" cho vùng ven biển

Tiến độ "thần tốc" về đích sớm

Được khởi công từ cuối năm 2022, dự án đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có chiều dài gần 25 km, đi qua các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, Giao Thủy và Nghĩa Hưng (thuộc tỉnh Nam Định cũ).

Clip: Cận cảnh tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển (tỉnh Ninh Bình) sắp hoàn thành

Đây là công trình trọng điểm được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng với 8 làn xe, tốc độ tối đa 100 km/h, giúp kết nối trực tiếp từ thành phố Nam Định cũ đến tuyến đường bộ ven biển.

Dự án đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển (tỉnh Ninh Bình), với tổng vốn đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng. Ảnh: V T

Hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh, biển báo giao thông trên nhiều tuyến đường đã hoàn thành. Ảnh: V T

Dự án được chia làm 3 gói thầu. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Ninh Bình, hiện tại, gói thầu số 1 và số 2 đã cơ bản hoàn thành. Riêng gói thầu số 3, đoạn cuối tuyến, cũng đã đạt 90% khối lượng.

Hiện công nhân đang hoàn thiện các phần việc còn lại trên tuyến đường hơn 6.400 tỷ đồng. Ảnh: V T

Để đảm bảo tiến độ, các nhà thầu đang huy động khoảng 80-100 công nhân làm việc liên tục trên toàn tuyến, trong đó có hơn 30 công nhân tại cầu Sò.

Nhờ sự nỗ lực này, dự kiến dự án sẽ về đích sớm hơn so với hợp đồng, hoàn thành vào tháng 11/2025.

Nối liền các tuyến đường huyết mạch, giảm tải quốc lộ 21

Được biết, toàn tuyến đường này có 3 cây cầu lớn, trong đó nổi bật là cầu Lạc Quần (dài 508,8 mét) và cầu Sò (dài 539 mét). Các cây cầu không chỉ đảm bảo lưu thông mà còn là điểm nhấn kiến trúc quan trọng của công trình.

Đoạn qua nút giao Quốc lộ 37B, thuộc địa phận xã Giao Ninh (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: V T

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo ra một trục giao thông mới, hiện đại, giúp giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 21. Điều này không chỉ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn mà còn mở ra một cánh cửa lớn để thu hút các nhà đầu tư vào vùng ven biển.

Việc hoàn thành tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển cũng được xem là một bước tiến chiến lược, tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội khu vực.

Tuyến đường mở ra "kỳ vọng vàng" cho vùng ven biển tỉnh Ninh Bình. Ảnh: V T

Cầu Lạc Quần thuộc tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển. Ảnh: V T

Đây là đòn bẩy để các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và du lịch biển phát triển, đồng thời góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Dự án không chỉ là một tuyến đường giao thông mà còn là biểu tượng của sự phát triển, mang đến những "kỳ vọng vàng" cho vùng ven biển Nam Định cũ.