Lộ diện nhà đầu tư "non trẻ" ôm dự án tổ hợp 3.500 tỷ tại Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình mới có thông báo, Công ty TNHH Học viện Đào tạo Mặt trời là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tổ hợp giáo dục - đào tạo và dịch vụ thương mại tại phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý.

Dự án có diện tích gần 30,3 ha, tiến độ thực hiện 2025 - 2032. Dự kiến đầu tư xây dựng khối công trình giáo dục, đào tạo trên diện tích hơn 24,3 ha, cao khoảng 1 - 25 tầng; khối công trình dịch vụ thương mại hơn 4 ha, cao từ 3 - 25 tầng. Nhà đầu tư thực hiện quản lý, sử dụng, vận hành, hoạt động theo quy định. Tổng vốn đầu tư hơn 3.489 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động dự án 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Hiện, khu đất chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, có hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp, đất kênh mương thủy lợi, đất giao thông, đất nghĩa trang, nghĩa địa...

Dự án hơn 30 ha với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng 'rộng cửa' chào mời doanh nghiệp '1 tháng tuổi'.

Về phía nhà đầu tư, Công ty Học viện Đào tạo Mặt trời là doanh nghiệp trẻ tuổi mới thành lập ngày 08/07/2025, trụ sở tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Hoạt động chính trong lĩnh vực đào tạo trung cấp.

Công ty có vốn điều lệ 550 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Mặt trời Hà Nam sở hữu 90%, còn lại 10% do ông Lê Văn Quý, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật nắm giữ.

Ngoài ngồi ghế nóng tại Học viện Đào tạo Mặt trời, ông Lê Văn Quý đồng thời là đại diện Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 7/2016, có địa chỉ tại Hà Nội và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.