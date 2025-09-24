Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nhà nông
Thứ tư, ngày 24/09/2025 14:42 GMT+7

Cấm biển ở tỉnh Ninh Bình, sẵn sàng di dời dân để ứng phó bão số 9

Thứ tư, ngày 24/09/2025 14:42 GMT+7
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 9 (bão Ragasa) được dự báo là rất mạnh. Sáng 24/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành công điện khẩn cấp, yêu cầu các địa phương và người dân không được lơ là, chủ quan, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
UBND tỉnh Ninh Bình đã chính thức cấm biển từ 12h00 ngày 24/9; đồng thời yêu cầu các địa phương ven biển khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Ninh Bình sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu phải hoàn thành trước 18h00 ngày 24/9. Ảnh: V T

Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng người dân

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh các cấp, ngành, đặc biệt là Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do thiếu trách nhiệm.

Tỉnh Ninh Bình ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng người dân. Ảnh: V T

Công điện yêu cầu tập trung cao độ vào việc đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế.

Song song đó, việc bảo vệ tàu thuyền hoạt động trên biển và các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cũng là nhiệm vụ trọng tâm.

Khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: V T

Các địa phương phải rà soát, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư ở khu vực cửa sông, ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn trước 18h00 cùng ngày.

Tỉnh Ninh Bình cũng tạm dừng hoạt động của các tuyến đò ngang, đò dọc từ 18h00 ngày 24/9 cho đến khi bão tan.

Khẩn cấp bảo vệ hệ thống đê điều

Ninh Bình cũng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ các công trình đê điều. Các sở, ban, ngành được yêu cầu kiểm tra, rà soát và triển khai phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là các tuyến đê trực diện với biển như đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh và đê biển Bình Minh III, IV.

Tỉnh Ninh Bình (mới) có gần 90 km bờ biển và 1.863 tàu cá. Ảnh: V T

Việc tuần tra, canh gác đê điều trong mùa mưa lũ phải được thực hiện nghiêm túc để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Người dân Ninh Bình không được lơ là, chủ quan với bão số 9. Ảnh: V T

Tỉnh Ninh Bình đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 9, với mục tiêu cao nhất là giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản.

