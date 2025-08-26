Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Tuyển sinh đại học 2025: Bộ GDĐT khẳng định hệ thống ổn định, kịp thời xử lý sai sót

Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 26/08/2025 19:13 GMT+7
Sau những phản ánh về sai sót, sự cố trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã lên tiếng khẳng định hệ thống xét tuyển chung hoạt động ổn định và quyền lợi của thí sinh được đảm bảo tối đa.
Dữ liệu khổng lồ, Bộ đã nâng cấp hệ thống tuyển sinh

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, công tác tuyển sinh năm nay diễn ra đúng tiến độ, yêu cầu, mặc dù có những thách thức lớn về mặt kỹ thuật.

Năm 2025, với tổng số 852.000 thí sinh đăng ký dự thi, tương ứng với 7,6 triệu nguyện vọng, hệ thống xét tuyển chung phải xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Đặc biệt, do quy chế cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng và không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển, hệ thống đã tự động lựa chọn phương án có lợi nhất cho các em. Điều này khiến tổng số nguyện vọng thực tế phải xét tuyển trên hệ thống lên tới hơn 50 triệu, tăng gấp đôi so với năm 2024.

Thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh

Để đáp ứng yêu cầu này, Bộ đã nâng cấp hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh. Dù ban đầu có tình trạng quá tải cục bộ, nhưng đã được khắc phục kịp thời và hoàn thành xử lý dữ liệu để các trường công bố điểm chuẩn đúng thời hạn ngày 22/8.

Bộ cũng tăng thời gian và số lần lọc ảo để các trường rà soát kỹ lưỡng, giảm thiểu sai sót. Sau khi điểm chuẩn được công bố, các trường có thêm 2-3 ngày để hoàn thiện danh sách trúng tuyển và cập nhật lên hệ thống của Bộ.

Bộ GDĐT: Giải quyết sai sót và đảm bảo quyền lợi thí sinh

Bộ GDĐT thừa nhận, với khối lượng dữ liệu khổng lồ và sự đa dạng của các phương thức tuyển sinh, việc xảy ra sai sót ở một tỷ lệ rất nhỏ là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, số lượng sai sót thực tế đã giảm đáng kể so với năm 2024 nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các sai sót chủ yếu liên quan đến dữ liệu đầu vào như: Phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên hoặc do thao tác thủ công của một số trường.

Để giải quyết các vấn đề này, Bộ GDĐT và các trường đại học, cao đẳng đều cử cán bộ trực đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của thí sinh. Bộ cho biết, từ tối 23/8 đến nay, bộ phận phụ trách tuyển sinh của Bộ đã nhận và chuyển các trường xử lý khoảng 20-30 phản ánh mỗi ngày.

Theo quy chế, trách nhiệm giải quyết sai sót thuộc về các trường. Bộ GDĐT sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường xử lý kịp thời để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thí sinh. Đến nay, hầu hết các trường hợp sai sót đã được giải quyết theo đúng quy định.

Bộ cũng khẳng định tất cả các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo kịp thời để nhập học đúng thời hạn. Hệ thống xác nhận nhập học đã hoạt động ổn định từ ngày 25/8, với hơn 560.000 thí sinh đã xác nhận thành công tính đến trưa 26/8, vượt tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024.

Bộ GDĐT sẽ tiếp tục lắng nghe, nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến phản ánh để có phương án điều chỉnh quy chế và kế hoạch tuyển sinh tốt hơn cho những năm tiếp theo.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, nhiều thí sinh phản ánh việc từ đỗ thành trượt. Cụ thể, những thí sinh này cho biết dù được báo đỗ trên hệ thống của trường nhưng lại bị thông báo là đã trượt trên hệ thống của bộ. Điển hình như các sinh viên đến từ Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Có trường hợp, thí sinh đỗ nguyện vọng 1 nhưng bị đánh trượt xuống nguyện vọng 8.

Thí sinh đỗ thành trượt, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thừa nhận 'lỗi kỹ thuật'

Thí sinh đỗ thành trượt, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thừa nhận "lỗi kỹ thuật"

Tuyển sinh đại học 2025: Thí sinh từ đỗ thành trượt, ai chịu trách nhiệm?

Tuyển sinh đại học 2025: Thí sinh từ đỗ thành trượt, ai chịu trách nhiệm?

