Tỷ giá USD/VND hôm nay (1/11): Tăng không ngừng, chuyên gia dự báo "nóng" về ngưỡng quan trọng

Tỷ giá USD/VND hôm nay (1/11) thế giới mạnh lên

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp tục mạnh lên so với sáng qua, hiện ở mức 99,6 điểm.

Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế, dù thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu, trong khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn lo ngại về lạm phát.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Tư cho biết, sự chia rẽ trong nội bộ ngân hàng trung ương Mỹ, cùng việc thiếu hụt dữ liệu kinh tế từ chính phủ liên bang, có thể khiến khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay trở nên khó khăn.

“Nghe có vẻ như ông ấy chỉ đang cố giữ cho mình thêm lựa chọn”, ông Noel Dixon, chiến lược gia vĩ mô toàn cầu tại State Street Global Markets, nhận định.

Đúng như dự báo, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất hôm thứ tư, song 2 quan chức của Fed phản đối quyết định này. Thống đốc Stephen Miran tiếp tục kêu gọi một mức cắt giảm mạnh hơn, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeffrey Schmid lại ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất.

Phát biểu hôm thứ sáu, ông Schmid cho biết, ông phản đối việc cắt giảm vì lo ngại lạm phát vẫn ở mức cao và các dấu hiệu áp lực giá lan rộng trong nền kinh tế có thể làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của Fed đối với mục tiêu lạm phát 2%.

Cùng ngày, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan khẳng định, Fed không nên hạ lãi suất trong tuần này, trong khi Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cũng bày tỏ phản đối quyết định này.

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết hôm thứ Sáu rằng, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 vẫn chưa được đảm bảo.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện định giá xác suất 63% cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, giảm mạnh so với 93% hồi tuần trước.

Ông Dixon dự báo chỉ số USD sẽ dao động tích lũy quanh ngưỡng kháng cự kỹ thuật 102, trước khi có thể tăng trở lại trong năm tới, khi tăng trưởng kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh hơn.

“Xét về vị thế giao dịch, có thể thấy rằng các nhà đầu tư, ít nhất là nhóm đầu tư dài hạn, đã gần như cạn dư địa bán khống đồng USD, nên tôi cho rằng việc đặt cược vào xu hướng giảm của đồng tiền này sẽ khó khăn”, ông Dixon cho biết thêm.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (1/11) trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.093 VND/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.838 - 26.348 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.887 - 26.295 VND/USD, hiện chưa biến động so với phiên vừa qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 1/11. Nguồn: sbv.

Tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.077 - 26.347 VND/USD, giảm 28 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 26.127 và bán ra ở ngưỡng 26.347 VND/USD, giảm 13 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều mua vào và đi ngang chiều bán ra.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.041 - 26.347 VND/USD, giảm 26 đồng chiều mua vào và tăng 2 đồng chiều bán so với cập nhật gần nhất.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.347 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua vào và tăng 2 đồng chiều bán ra so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.699 - 27.819 đồng/USD, tăng 18 đồng chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán ra so với phiên sáng qua.

Lãi suất liên ngân hàng đảo chiều sau 3 phiên giảm mạnh

Trong tuần cuối tháng 10/2025 (từ ngày 27 đến 31/10), lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh, trong khi tỷ giá USD/VND trên thị trường này nhìn chung đi ngang với biên độ hẹp…

Lãi suất chào bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm đáng kể từ ngày 27/10 đến ngày 30/10, sau đó tăng trở lại trong ngày 31/10/2025.

Cụ thể, ngày 27/10, lãi suất qua đêm ở mức 6%/năm, đến ngày 30/10 giảm còn 3,24%. Các kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng cũng lần lượt giảm từ 6%/năm xuống 4,54% và từ 5,96%/năm xuống 5,38%/năm.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng. Nguồn: sbv.

Tuy nhiên, đến ngày 31/10, lãi suất VND liên ngân hàng đảo chiều rõ rệt sau 3 phiên giảm liên tiếp. Mức giảm tuyệt đối trong tuần dao động từ 0,31 đến 1,42 điểm phần trăm (đpt) trong đó lãi suất qua đêm ghi nhận mức giảm mạnh nhất.



Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tích cực hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống trong hai tuần gần nhất trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh.

Hoạt động hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng liên tục được NHNN duy trì từ đầu năm 2025 đến nay và được mở rộng mạnh mẽ kể từ cuối tháng 6. NHNN cho biết việc thực hiện các giải pháp điều hành nghiệp vụ thị trường mở nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn thanh khoản cho các ngân hàng.

Qua đó hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng định hướng, chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây khi tỷ giá liên tục chịu áp lực tăng, Nhà điều hành cũng rất thận trọng trong việc hỗ trợ VND cho hệ thống ngân hàng khi số dư cho vay trên kênh OMO đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2017.

Theo đó, mỗi lần lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, NHNN thường giảm lượng OMO chào thầu và phát hành nhằm tránh khiến lãi suất trên thị trường 2 giảm quá sâu, gây sức ép lên tỷ giá.

Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), từ giữa tháng 6/2025 đến nay, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã nhiều lần tăng vượt mức 5%/năm. Tình trạng này lặp lại từ giữa tháng 10/2025 mặc dù NHNN vẫn duy trì quy mô cho vay khá lớn trên kênh cầm cố.

"Việc lãi suất cho vay qua đêm neo ở mức cao cho thấy sự thận trọng trong việc tăng cường thêm thanh khoản cho hệ thống của nhà điều hành", VDSC cho hay.