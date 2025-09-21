Tỷ phú Mỹ chi "tiền tấn" truy tìm lăng mộ Thành Cát Tư Hãn: Kết cục bi thảm

Bí ẩn về lăng mộ Thành Cát Tư Hãn

Cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn như một huyền thoại, tên thật là Thiết Mộc Chân. Ông sinh ra từ một bộ tộc bị ruồng bỏ, cuối cùng ông đã đạt được bá chủ và lập nên một đế chế hùng mạnh trong lịch sử. Trong khoảng thời gian này, ông đã trải qua những thăng trầm và khó khăn không kể xiết; và phải trả một cái giá mà người bình thường khó có thể sánh được.

Dưới sự cai trị của ông, các bộ tộc Mông Cổ đã được thống nhất và trở thành một đế chế hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sử sách không chỉ ghi lại những công lao to lớn của ông sau khi ông ra đi; mà những bí ẩn về lăng mộ Thành Cát Tư Hãn vẫn là ẩn đố chưa có lời giải…

Ảnh minh hoạ.

Năm 1227, khi Thành Cát Tư Hãn dẫn kỵ binh sắt Mông Cổ tấn công Hình Khánh, thủ đô của nhà Tây Hạ, ông đột ngột qua đời vì bị bệnh trong trại quân sự và được mai táng trong bí mật. Để giữ mãi những bí mật của lăng mộ, con cháu ông đã cho hơn 10.000 con ngựa chiến vào cuộc. Để đề phòng bọn xấu cố ý quấy rầy di hài, con ông đã cho mời một thầy cúng vào lăng cùng lúc xây lăng, trên lăng đã đặt một bùa chú bí ẩn, tạm dịch là: “Làm phiền Đại vương vĩ đại, đôi cánh tử thần sẽ lấy đi linh hồn”.

Mặc dù không có ghi chép cụ thể về vị trí lăng mộ thật, và có lời đe dọa về lời nguyền Pháp sư với bùa chú bí ẩn, nhưng trước sự cám dỗ của khối tài sản khổng lồ bên trong vẫn luôn có những người muốn tìm ra lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn. Năm 2000, tỷ phú người Mỹ Murray Kravitz đã dẫn đầu chuyến thám hiểm khảo cổ của mình và những dụng cụ tiên tiến nhất trên thế giới đã mang đến.

Đoàn thám hiểm khảo cổ người Mỹ do tỷ phú Kravitz dẫn đầu

Ban đầu, chuyến thám hiểm của ông bị chính quyền địa phương phản đối quyết liệt. Nhưng trước sự “đả kích tiền bạc” của Kravitz, chính quyền địa phương đã đồng ý cho kế hoạch thám hiểm khoa học của ông. Vào tháng 4 năm 2002, một nhóm khảo cổ, với sự giúp đỡ của 2 nhà sử học địa phương, đã phát hiện ra một khu chôn cất bí ẩn ở thị trấn Baslit, tỉnh Kent, cách thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ 322 km về phía đông bắc. Kravitz cho rằng nhiều khả năng khu nghĩa trang này là lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn.

Tuy nhiên, việc khai quật diễn ra không mấy suôn sẻ, lúc đầu có gió lớn, sau đó là mưa to xối xả. Sau hơn một tháng miệt mài khai quật, đoàn khảo cổ bắt gặp một bức tường đá cao mười mét dưới lòng đất, khi các công nhân đang khai quật bức tường đá, vô số con rắn có nọc độc cực mạnh tuôn ra từ các khe nứt của bức tường. Một số công nhân chạy nhanh rất may mắn trốn thoát được; kẻ chậm chân đã phải bỏ mạng lại và một số người bị thương.

Vì vậy, họ ngay lập tức dừng công việc lại và sơ tán đến khu vực an toàn. Đưa công nhân bị rắn cắn đến bệnh viện ở Ô Đạo Ba Thác, nhưng khi người lái xe và những công nhân bị thương trên chuyến xe đi đến địa hình sườn đồi, xe tự động trượt xuống vực sâu xuống dốc. Vài giờ sau, chiếc xe được vớt lên nhưng những người ngồi trên xe đều bị chết đuối. Một loạt các sự kiện kỳ ​​lạ khiến các nhà khảo cổ bắt đầu lùi bước. Nhưng Kravitz yêu cầu họ tiếp tục đào.

Đoàn khảo cổ gặp phải lời nguyền kết cục thảm hại

Dưới sự quyết liệt của anh ta, đội khảo cổ đã quay trở lại khu nghĩa trang, mang theo một loại thuốc đuổi rắn cực mạnh và phun vào các vết nứt trên bức tường đá, và bệnh dịch rắn biến mất. Hơn một tháng sau, một cái hố lớn cuối cùng cũng được phá bỏ trên bức tường đá. Nhưng khi họ chuẩn bị mở ngôi mộ ra, một số nhà khảo cổ phụ trách việc khai quật bị mắc một chứng bệnh lạ, đau đớn tột cùng; nước vàng chảy trong lỗ chân lông…

Căn bệnh kỳ lạ lây lan như một đợt dịch, và ngay sau đó một số nhà khảo cổ học đã ngã xuống. Kravitz vội đưa nhóm khảo cổ đến bệnh viện ở Ô Đạo Ba Thác. Tuy nhiên, do không có điều kiện y tế tại địa phương, các thành viên trong nhóm bị bệnh này đã mất trong tình trạng đau đớn.

Kravitz không dám tiếp tục đào nữa, lập tức ra lệnh cho người lấp lại. Nhưng chưa kịp hoàn thành công việc thì Kravitz đổ bệnh, khắp người có dấu hiệu sưng tấy. Vì vậy, Kravitz vội vã trở về Trung Quốc và tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, và cuối cùng đã được chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ này tại một bệnh viện ở Mỹ chuyên về những căn bệnh khó chữa. Chuyên gia điều trị nói với Kravitz rằng anh bị dị ứng đất cực kỳ hiếm gặp.

Cho đến ngày nay, Kravitz vẫn chưa thể xác định được liệu Lăng mộ to lớn vĩ đại mà ông đang khai quật dang dở có phải là lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn hay không? Nhưng linh tính mách bảo chắc chắn ông đã bị trúng bùa chú của thầy cúng. Bùa chú này quá kinh khủng, tóm lại là sau này Kravitz không bao giờ dám đến đào trộm khu lăng mộ nữa.

Hiện tượng bí ẩn mà Kravitz gặp phải đã trở thành một bí ẩn, và vị trí lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn càng trở nên bí hiểm.