Tin tức
Thứ tư, ngày 01/10/2025 11:45 GMT+7

Hà Nội “căng mình” ứng phó mưa lớn, ngập úng: Chính quyền vào cuộc quyết liệt, bảo vệ an toàn cho Nhân dân

+ aA -
Thứ tư, ngày 01/10/2025 11:45 GMT+7
Hai ngày mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội ngập nặng, hàng chục khu dân cư bị chia cắt. Chính quyền và lực lượng tại chỗ khẩn trương ứng cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
Trong hai ngày 29 và 30/9, Hà Nội hứng chịu đợt mưa lớn diện rộng do hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) gây ra. Lượng mưa phổ biến từ 100–300mm, có nơi vượt 500mm, khiến hàng chục điểm úng ngập xuất hiện, nhiều khu dân cư bị chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất.

Trước tình hình đó, chính quyền thành phố và các địa phương đã chủ động, khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Mưa lớn kéo dài, nước sông Hồng lên cao khiến xã Minh Châu (Hà Nội) bị cô lập.

Xã đảo, vùng trũng thấp căng mình chống mưa ngập

Xã Minh Châu - xã đảo duy nhất của Hà Nội được coi là điểm nóng khi nước sông Hồng dâng cao. Với phương châm “chủ động – kịp thời – an toàn – hiệu quả”, chính quyền xã đã kích hoạt toàn bộ phương án phòng chống thiên tai.

Trên địa bàn xã đường bộ từ Vĩnh Phú (Phú Thọ) vào xã được tạm thời đóng để đảm bảo an toàn. Lực lượng xung kích PCTT&TKCN trực 24/24h, tuần tra đập tràn, bến đò, khu vực trũng thấp; hệ thống loa truyền thanh tăng cường phát cảnh báo. Người dân được vận động thu hoạch sớm rau màu, di dời lồng bè, kê cao tài sản, dự trữ nhu yếu phẩm.

Ban Chỉ huy quân sự xã duy trì lực lượng xung kích tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai. Công an xã phối hợp với các thôn kiểm soát tại các điểm ngập, khu vực sạt lở, đặc biệt là các bến đò ngang, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

“Chúng tôi coi bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con là nhiệm vụ số một. Tất cả lực lượng đã được huy động, trực sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống”, ông Đinh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu nhấn mạnh.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn xã Sơn Đồng (Hà Nội) bị ngập nặng.

Cách đó khoảng 50 km, xã Xuân Mai – nơi tiếp giáp với các tỉnh phía Tây Bắc cũng gồng mình chống ngập. Đây là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng khi nước từ thượng nguồn đổ về. Chính quyền xã đã tổ chức trực ban 24/24h, huy động lực lượng “4 tại chỗ”, tiêu úng bảo vệ lúa mùa, hoa màu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng sơ tán dân ở các thôn Nhân Lý, Nam Hài, Hạnh Bồ, Việt An… đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, mưa gần 200mm chỉ trong một ngày khiến nhiều diện tích nông nghiệp ngập sâu. Lãnh đạo UBND xã Xuân Mai yêu cầu các thôn, hợp tác xã khẩn trương thu hoạch lúa theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; đồng thời phối hợp các doanh nghiệp thủy lợi tiêu kiệt nước đệm trong hệ thống thủy lợi nội đồng và duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng kích hoạt phương án tiêu úng bảo vệ cây trồng, vật nuôi, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ…

Mưa lớn cũng khiến nhiều khu dân cư ngoại thành chìm trong biển nước. Tại xã Sóc Sơn, thôn Tân Do có hơn 60 hộ bị ngập tới 1 mét. UBND xã đã huy động hơn 50 lực lượng dân quân, đoàn thanh niên hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản ngay trong đêm 30/9.

“Bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản Nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sẽ túc trực suốt đêm cho tới khi mực nước rút”, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn khẳng định.

UBND xã Sóc Sơn (Hà Nội) đã huy động hơn 50 lực lượng dân quân, đoàn thanh niên hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản ngay trong đêm 30/9.

Tại xã Tây Phương, nguy cơ sạt lở núi buộc chính quyền phải di dời khẩn cấp 31 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu đến nơi an toàn. Dù còn một số hộ chưa đồng ý, lực lượng chức năng vẫn kiên trì vận động, quyết tâm không để xảy ra rủi ro.

Ở xã An Khánh (Hoài Đức), gần 130ha lúa, rau màu, cây ăn quả bị ngập, nhiều trường học chìm trong nước. Chính quyền đã phối hợp cùng Trung đoàn 218 huy động lực lượng cứu hộ, chốt chặn tại các cầu ngập trên sông Đáy.

Dân quân, công an cõng học sinh trong biển nước, công nhân thoát nước “dầm mình” trong mưa lớn khơi thông dòng chảy

Trong khu vực nội thành, nhiều phường cũng chịu cảnh úng ngập nghiêm trọng. Tại phường Định Công mưa lớn khiến nhiều trường học bị cô lập, học sinh không thể ra về. Ngay khi nhận được thông tin, UBND phường đã huy động hơn 30 chiến sĩ dân quân chia thành nhiều tổ, lội nước, dùng xuồng và cả xe tải nhỏ để đưa hàng chục cháu nhỏ về nhà an toàn.

Hình ảnh dân quân cõng học sinh băng qua dòng nước ngập sâu gây xúc động mạnh. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Định Công trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, khẳng định: “Chúng tôi huy động thêm thuyền, xuồng và cả người dân tình nguyện, quyết không để một cháu nào gặp nguy hiểm”.

Trận mưa lớn đã đẩy mực nước sông Tô Lịch lên mức "kỷ lục" trong nhiều năm qua. Dọc theo chiều dài hơn 14km, từ Hoàng Quốc Việt tới hạ nguồn, dòng nước chỉ còn cách mặt đường khoảng 40 - 80cm, tạo nên khung cảnh hiếm thấy.

Tương tự, tại phường Cổ Nhuế, xe quân đội được điều động để chở học sinh qua đoạn đường ngập sâu. Những biện pháp kịp thời này đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng trăm học sinh trong buổi chiều mưa lớn.

Trong cao điểm mưa bão, toàn thành phố ghi nhận tới 82 điểm ngập úng. Các công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã làm việc xuyên đêm trong mưa xối xả. Họ phải dầm mình dưới dòng nước xiết, vớt từng túi nilon, từng cành cây để khơi thông miệng cống, ga thu bị tắc.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập

Phó Tổng Giám đốc Công ty, ông Phạm Ngọc Toàn, cho biết toàn bộ 20/20 máy bơm tại trạm Yên Sở – “lá phổi” tiêu thoát nước chính của Thủ đô đã vận hành hết công suất. Các trạm bơm Đồng Bông, Cầu Bươu, Cổ Nhuế, Đa Sỹ cũng chạy 100%. Hệ thống hồ điều hòa như Hồ Tây, Linh Đàm, Văn Quán được điều tiết linh hoạt để giảm áp lực cho hệ thống cống ngầm.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, mực nước trên các sông chính được kiểm soát, ngăn chặn tình trạng ngập kéo dài. Tuy nhiên, đến thời điểm này (sáng 1/10), trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông kéo dài. Do đó toàn bộ lực lượng vẫn tiếp tục ứng trực 100%, duy trì vận hành trạm bơm và sẵn sàng xử lý các điểm ngập mới có thể phát sinh.

Chủ tịch Hà Nội: Không để người dân bị cô lập, người đứng đầu địa phương phải vào cuộc ngay

Trước diễn biến phức tạp, tối 30/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 15 yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công điện nhấn mạnh: “Mực nước sông Bùi đã đạt báo động III, sông Tích báo động II, nguy cơ sạt lở đất đá tăng cao. Các sở, ban, ngành và địa phương phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân”.

Nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội dùng thuyền hỗ trợ người dân đi lại trong quá trình bị ngập.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo rõ: Chủ tịch UBND xã, phường khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại; sử dụng nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” để cứu trợ, đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực ngập úng, chia cắt, sạt lở

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp khắc phục, khôi phục sản xuất nông nghiệp, thu hoạch kịp thời lúa và hoa màu có nguy cơ hư hỏng.

Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp Công an Thành phố và các đơn vị liên quan khắc phục nhanh điểm úng ngập, đảm bảo giao thông thông suốt.

Tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng do mưa lớn ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu chỉ đạo các trường học vùng ngập úng đưa học sinh về nhà an toàn; nếu cần thiết tổ chức cho học sinh ở lại trường, phải đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và anh ninh, an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh khi đưa về và học sinh ở lại trường.

Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nội được yêu cầu đảm bảo hạ tầng điện, ưu tiên cấp điện cho trạm bơm tiêu, khắc phục sự cố điện, phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Giám đốc Sở Y tế phải chỉ đạo các bệnh viện sẵn sàng ứng cứu, tiếp nhận và điều trị khẩn cấp; phối hợp với địa phương khử khuẩn, tiêu độc, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau thiên tai.

Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội phải heo dõi sát tình hình, điều phối lực lượng và phương tiện hỗ trợ kịp thời cho các địa phương.

Công điện cũng khẳng định các cơ quan, đơn vị cần triển khai quyết liệt, đồng bộ để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước, sớm đưa cuộc sống Thủ đô trở lại bình thường sau thiên tai.

Lãnh đạo xã Minh Châu cũng cho biết, thực hiện nghiêm Công điện số 15 của Chủ tịch UBND TP về khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, UBND xã Minh Châu sẽ tiếp tục cử lực lượng công an, dân quân tự vệ xuống hỗ trợ bà con thu hoạch hoa màu trong hôm nay cũng như theo dõi sát sao tình hình mưa lũ, tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân...

Từ khóa:
