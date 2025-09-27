Ukraine cáo buộc một quốc gia EU vi phạm không phận của mình

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

Quan hệ giữa các nước láng giềng đã trở nên căng thẳng. Không giống như nhiều quốc gia EU khác, Hungary đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và phản đối các lệnh trừng phạt của khối này đối với Nga. Budapest đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Kiev gia nhập EU và NATO, đồng thời cáo buộc chính quyền Ukraine phân biệt đối xử với cộng đồng người Hungary thiểu số ở vùng Transcarpathia phía Tây của nước này.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 26/9, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã thông báo cho ông về "các sự cố máy bay không người lái gần đây dọc biên giới Ukraine-Hungary".

“Lực lượng Ukraine đã ghi nhận các vụ vi phạm không phận của chúng tôi bằng máy bay không người lái trinh sát, có khả năng là của Hungary”, ông Zelensky tuyên bố, ám chỉ rằng những chiếc UAV này “có thể đã tiến hành trinh sát tiềm năng công nghiệp của các khu vực biên giới Ukraine”.

Đáp lại cáo buộc trong bài đăng X của riêng mình, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã viết rằng ông Zelensky “đang mất trí vì nỗi ám ảnh chống Hungary và … hiện đang bắt đầu nhìn thấy những điều không có thật”.

Bình luận về quyết định tuyên bố ba quan chức quân sự cấp cao của Hungary là nhân vật không được hoan nghênh vào đầu ngày, Szijjarto cáo buộc Ukraine đang thực hiện "chính sách chống Hungary". Nhà ngoại giao này bày tỏ sự hoài nghi rằng Kiev vẫn mong đợi Hungary ủng hộ nỗ lực gia nhập EU của mình.

Sau nhiều lần Ukraine tấn công đường ống Druzhba ('Hữu nghị') chở dầu của Nga tới Hungary, tháng trước Thủ tướng Viktor Orban đã cáo buộc Kiev cố gắng phá hoại an ninh năng lượng của nước ông để trả đũa việc Kiev từ chối ủng hộ nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

Vào cuối tháng 6, Hungary đã phủ quyết một tuyên bố chung của EU về Ukraine, trên thực tế đã ngăn chặn các cuộc đàm phán gia nhập của Kiev. Budapest đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng việc Ukraine có thể gia nhập khối sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Hungary.

Vào tháng 5, ông Orban cáo buộc Ukraine đẩy mạnh chiến dịch can thiệp bí mật vào Hungary. Cáo buộc này được đưa ra ngay sau khi cả hai nước trục xuất các nhà ngoại giao của nhau trong bối cảnh hai bên cáo buộc lẫn nhau về hoạt động gián điệp.