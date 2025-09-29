Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 29/09/2025 16:20 GMT+7

Ukraine giáng 'đòn sấm sét' vào Nga, nhà máy ở Bryansk bốc cháy ngùn ngụt, Belgorod chìm trong bóng tối

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ hai, ngày 29/09/2025 16:20 GMT+7
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong vòng 24 giờ qua, lực lượng phòng không đã bắn hạ 230 UAV, 6 bom lượn có điều khiển cũng như nhiều tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp và Vampire do Séc sản xuất.
Các khu vực Bryansk và Belgorod của Nga tiếp tục hứng chịu đòn tập kích mới từ Ukraine, nhắm vào cả cơ sở công nghiệp lẫn hạ tầng năng lượng, theo báo cáo của quan chức địa phương và truyền thông Nga.

Bản đồ hiển thị vị trí nhà máy điện Karachev bị tấn công. (Ảnh: Supernova+ / Telegram)

Nhà máy sản xuất linh kiện quân sự ở Bryansk trúng tên lửa

Tại Bryansk, Thống đốc Alexander Bogomaz cảnh báo nguy cơ tấn công tên lửa trong đêm nhưng không tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, hãng tin độc lập ASTRA dẫn lời người dân địa phương cho biết, nhà máy Elektrodedal ở thị trấn Karachev đã bị tập kích vào rạng sáng 29/9.

Cháy lớn tại nhà máy Elektrodedal ở thị trấn Karachev, vùng Bryansk của Nga vì cuộc tấn công lớn của Ukraine. Ảnh Kyiv Post.

Cơ sở này sản xuất các loại đầu nối điện dùng cho cả công nghiệp quân sự và dân sự. Theo kênh Telegram Supernova+, đây là một phần của tập đoàn Công nghệ Điện tử – chuyên phát triển và chế tạo hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị đo lường, đầu nối điện tử và sản phẩm cáp.

Belgorod mất điện diện rộng sau khi nhà máy nhiệt điện bị đánh trúng

Chỉ vài giờ trước đó, một nhà máy nhiệt điện tại Belgorod đã bị trúng đòn, khiến nhiều khu vực trong thành phố và các thị trấn lân cận mất điện.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết hệ thống đèn giao thông tê liệt, nhiều người mắc kẹt trong thang máy, còn bệnh viện và dịch vụ cấp nước phải chuyển sang chạy bằng nguồn điện dự phòng. Ông xác nhận cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và cho biết hai dân thường bị thương.

Đòn ăn miếng trả miếng giữa hai bên

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn đứng 230 UAV, 6 bom lượn có điều khiển cùng nhiều rocket từ hệ thống HIMARS của Mỹ và Vampire do Séc chế tạo trong vòng một ngày qua.

Cùng thời điểm, Ukraine cũng hứng chịu một trong những đợt oanh kích lớn nhất trong nhiều tháng. Giới chức Kiev báo cáo Nga đã phóng 595 UAV và 48 tên lửa nhằm vào thủ đô và khu vực lân cận, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Các tòa nhà dân cư, phương tiện và một viện tim mạch ở Kiev đã bị hư hại nặng.

