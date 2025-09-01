Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Thế giới
Thứ hai, ngày 01/09/2025 18:55 GMT+7

Ukraine tấn công Crimea, xé toạc 'mắt thần' Nga, radar chiến lược và mạng lưới vệ tinh

+ aA -
Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ hai, ngày 01/09/2025 18:55 GMT+7
Lực lượng Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 1/9/2025 thông báo, đơn vị đặc nhiệm Prymary đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại bán đảo Crimea nằm dưới sự kiểm soát của Nga, giáng đòn nặng nề vào hạ tầng quân sự then chốt của đối phương.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Hình ảnh minh họa hệ thống tên lửa S-300 của Nga. (Anton Petrus/Getty Images)

Theo thông báo, nhiều cơ sở chiến lược phục vụ hệ thống phòng không và liên lạc vệ tinh của Nga đã bị tấn công.

“Các chiến binh của đơn vị Prymary tiếp tục tiến trình có hệ thống nhằm phá hủy năng lực phòng không của lực lượng chiếm đóng Nga tại Crimea”, tuyên bố của Lực lượng Tình báo Quốc phòng Ukraine nêu rõ.

Trong số mục tiêu bị phá hủy có radar Utes-T, kính viễn vọng vô tuyến RT-70 mà Nga dùng cho liên lạc vệ tinh, cùng với hệ thống định vị vệ tinh Glonass trong mái vòm đặc biệt. Ngoài ra, radar ven biển MR-10M1 Mys M1 và radar 96L6-AP – vốn là thành phần của hệ thống tên lửa phòng không S-400 – cũng bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Cũng theo HUR, máy bay không người lái Ukraine cũng đã tấn công căn cứ không quân Hvardiiske của Nga, nằm cách Simferopol khoảng 13km, phá hủy 2 máy bay trực thăng Mi-8 có giá trị ước tính khoảng 20–30 triệu USD. Mi-8 là máy bay trực thăng vận tải đa năng do Liên Xô thiết kế, được Nga sử dụng rộng rãi để vận chuyển quân, vận chuyển hàng hóa và sơ tán y tế, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu có vũ trang.

Trong khi đó, Kyiv Post ngày 1/9 cũng đưa tin, Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đã phá hủy radar của hệ thống phòng không S-300 của Nga tại sân bay Saky ở Crimea vào cuối tuần.

Radar đóng vai trò như "đôi mắt" của hệ thống phòng không - nếu không có chúng, các đơn vị phòng không sẽ bị "mù" và không thể hoạt động hiệu quả.

Cuộc tấn công diễn ra vào đêm ngày 30/ 8, kênh Crimean Wind Telegram đã đưa tin về các vụ nổ và hỏa hoạn gần căn cứ vào cùng ngày.

"Hậu quả của các hành động đã thực hiện là radar của tổ hợp S-300 đã bị phá hủy tại sân bay quân sự của Nga ở làng Saky", Lực lượng Tác chiến Đặc biệt cho biết trong một tuyên bố.

Nguồn tin cho biết, đây không phải là lần đầu tiên các đơn vị đặc nhiệm Ukraine tấn công sâu vào hệ thống giám sát và kiểm soát quân sự của Nga ở Crimea. Nhiều mục tiêu trọng yếu đã liên tục hứng chịu các đòn đánh có tính toán, khiến “lá chắn phòng không” của Nga dần bị khoét rỗng.

Giới quan sát nhận định, các cuộc tập kích này là một phần trong chiến dịch “phi quân sự hóa Crimea” mà Ukraine đang theo đuổi. Những đòn đánh chính xác vào tận các mục tiêu chiến lược cho thấy lực lượng Ukraine khả năng vươn tới những vị trí quan trọng nhất của Nga, ngay cả khi chúng nằm sâu trong vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ông Medvedev nói về tin xấu cho Thủ tướng Đức Merz và Tổng thống Pháp Macron; Phương Tây báo tin không vui cho Ukraine

Thông tin về hành động của Nga trong cuộc xung đột Ukraine và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn sống là tin xấu đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết.

Cảnh báo hậu quả khủng khiếp của việc quân đội NATO tiến vào Ukraine

Thế giới
Cảnh báo hậu quả khủng khiếp của việc quân đội NATO tiến vào Ukraine

Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine

Thế giới
Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine

"Một nhát dao đâm sau lưng", đồng minh thân cận đã 'giáng đòn' choáng váng cho Ukraine

Thế giới
'Một nhát dao đâm sau lưng', đồng minh thân cận đã 'giáng đòn' choáng váng cho Ukraine

Một quốc gia EU kịch liệt phản đối tịch thu tài sản Nga bị đóng băng do lo sợ điều này

Thế giới
Một quốc gia EU kịch liệt phản đối tịch thu tài sản Nga bị đóng băng do lo sợ điều này

Đọc thêm

Đại tiệc laser, mapping 3D tại chương trình 'Ánh sao độc lập'
Chuyển động Sài Gòn

Đại tiệc laser, mapping 3D tại chương trình "Ánh sao độc lập"

Chuyển động Sài Gòn

Người dân TP.HCM sẽ được thưởng thức đại tiệc laser, mapping với chương trình "Ánh sao độc lập" vào 19h30 tối 2/9 ở 3 điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Nông dân xã Bàu Bàng, TPHCM trồng 'rau tiến vua' kiểu lạ, bẻ ăn được luôn, đạt sao OCOP
Nhà nông

Nông dân xã Bàu Bàng, TPHCM trồng "rau tiến vua" kiểu lạ, bẻ ăn được luôn, đạt sao OCOP

Nhà nông

Nông nghiệp đô thị ở xã Bàu Bàng, TPHCM (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bình Dương) đang vươn lên mạnh mẽ với mô hình trồng rau khí canh và trồng dưa lưới công nghệ cao, giúp nông dân tăng thu nhập trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Đà Nẵng: Phát hiện ổ nhóm chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar
Pháp luật

Đà Nẵng: Phát hiện ổ nhóm chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Air Force One thu giữ nhiều tang vật liên quan và tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, xử lý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Thế giới

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh nhiệt liệt chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đồng chí, anh em, gắn bó và cùng chia sẻ tương lai, Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Sân Mỹ Đình “nóng” dần trước giờ G của Concert Quốc gia
Văn hóa - Giải trí

Sân Mỹ Đình “nóng” dần trước giờ G của Concert Quốc gia

Văn hóa - Giải trí

Tối ngày 1/9, trước giờ khai mạc Concert Quốc gia đặc biệt tại sân vận động Mỹ Đình, từng dòng người đổ về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Không khí háo hức, sôi động lan tỏa khắp các tuyến phố xung quanh, hứa hẹn một đêm nhạc hội đầy cảm xúc.

Chân dung cựu tuyển thủ U19 Bỉ đang khoác áo SHB Đà Nẵng
Thể thao

Chân dung cựu tuyển thủ U19 Bỉ đang khoác áo SHB Đà Nẵng

Thể thao

Tiền vệ cánh David Henen là tân binh của SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2025/2026.

3 người tình bí mật của Từ Hi Thái hậu gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 người tình bí mật của Từ Hi Thái hậu gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Hãy xem 3 người đàn ông được đưa vào danh sách “người tình bí mật” của Từ Hi Thái hậu là những ai.

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Văn hóa - Giải trí

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là một trong 80 nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong phần nghệ thuật đặc biệt chào mừng đại lễ A80 tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Lãnh đạo Hà Nội tham quan hai không gian trưng bày đặc sắc tại Triển lãm Quốc gia
Tin tức

Lãnh đạo Hà Nội tham quan hai không gian trưng bày đặc sắc tại Triển lãm Quốc gia

Tin tức

Hai không gian trưng bày của Hà Nội tại Triển lãm Quốc gia vừa tái hiện hành trình 80 năm cùng đất nước, vừa mở ra viễn cảnh phát triển hiện đại, khẳng định quyết tâm của Thủ đô trên con đường hội nhập.

Đà Nẵng: Bắt “quái xế” gây ra hàng loạt vụ cướp giật trong đêm
Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt “quái xế” gây ra hàng loạt vụ cướp giật trong đêm

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Phạm Huy Hùng - đối tượng liên tiếp gây ra 5 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu nhắm vào phụ nữ đeo dây chuyền vàng trên các tuyến đường đông người qua lại.

Nông thôn Tây Bắc: Độc đáo Lễ hội Mừng cơm mới của người Khơ Mú ở Mường Kim - Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Độc đáo Lễ hội Mừng cơm mới của người Khơ Mú ở Mường Kim - Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Chương trình Tết Độc lập năm 2025 ở Than Uyên (Lai Châu) diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó phải kể đến trích đoạn Lễ hội Mừng cơm mới của đồng bào Khơ Mú, thuộc bản Thẩm Phé (xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu). Lễ hội Mừng cơm mới diễn ra tại không gian văn hóa dân tộc Khơ Mú (sân vận động xã Than Uyên) thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhắn nhủ tới những người được đặc xá dịp 2/9
Tin tức

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhắn nhủ tới những người được đặc xá dịp 2/9

Tin tức

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhắn nhủ tới những người được đặc xá: Hãy để quá khứ tội lỗi khép lại và không bao giờ tái phạm.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam “gây sốt” với tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp
Văn hóa - Giải trí

Trung tâm Triển lãm Việt Nam “gây sốt” với tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp

Văn hóa - Giải trí

Chỉ trong 3 ngày (28/8-30/8), Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội) đã hút gần 1 triệu lượt khách. Từ không gian rộng rãi, khoáng đạt hiếm thấy đến hạ tầng đồng bộ, tiện ích công nghệ, giải trí có 1-0-2, dịch vụ ẩm thực đa dạng, nơi đây đang biến mỗi bước chân của du khách đều trở thành những trải nghiệm đáng nhớ.

Đón hơn 1 triệu lượt khách trong 3 ngày: Trung tâm triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn”
Xã hội

Đón hơn 1 triệu lượt khách trong 3 ngày: Trung tâm triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn”

Xã hội

Mới mở cửa 3 ngày, triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã tạo “cơn địa chấn” với 1 triệu lượt khách - con số chưa từng thấy ở bất kỳ sự kiện nào trong nước. Không chỉ hút khách bằng loạt trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần”, VEC còn ghi điểm nhờ vận hành siêu mượt, để cả biển người thoải mái tham quan, khám phá từ sáng tới tối. 

Nhu cầu nhân lực sân bay Long Thành tạo cú hích cho lao động Đồng Nai, người từng nhường đất có việc làm ngay quê nhà
Kinh tế

Nhu cầu nhân lực sân bay Long Thành tạo cú hích cho lao động Đồng Nai, người từng nhường đất có việc làm ngay quê nhà

Kinh tế

Không chỉ là nhu cầu tuyển dụng khổng lồ, nhu cầu nhân lực sân bay Long Thành còn là cơ hội việc làm cho lao động trẻ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cũng như người dân địa phương từng hiến đất xây dựng sân bay.

Tin chiều 1/9: Vì sao HLV Kim Sang-sik không dẫn dắt ĐT Việt Nam đá giao hữu tháng 9?
Thể thao

Tin chiều 1/9: Vì sao HLV Kim Sang-sik không dẫn dắt ĐT Việt Nam đá giao hữu tháng 9?

Thể thao

Vì sao HLV Kim Sang-sik không dẫn dắt ĐT Việt Nam đá giao hữu tháng 9? Crystal Palace nhắm sao Chelsea thay thế Guehi; U23 Việt Nam chỉ có 4 ngày cho vòng loại U23 châu Á 2026; M.U cẩn thận ngậm trái đắng với Emiliano Martinez.

Tiết lộ 'kế hoạch chính xác' của châu Âu để triển khai quân đội tới Ukraine
Thế giới

Tiết lộ 'kế hoạch chính xác' của châu Âu để triển khai quân đội tới Ukraine

Thế giới

Liên minh châu Âu (EU) đang xây dựng những “kế hoạch khá chi tiết” nhằm triển khai một lực lượng đa quốc gia tới Ukraine để giám sát và bảo đảm thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai, với sự hậu thuẫn của Mỹ. Đây là thông tin Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Financial Times

Bất chấp mưa như trút, hàng vạn người dân 'bám trụ' vỉa hè Hà Nội chờ xem diễu binh
Media

Bất chấp mưa như trút, hàng vạn người dân "bám trụ" vỉa hè Hà Nội chờ xem diễu binh

Media

Vào 14h ngày hôm nay, rất đông người dân đã đổ về đường Hàng Khay, Tràng Thi (Hà Nội) “đội mưa” giữ chỗ để chờ xem các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua vào sáng ngày 2/9.

Danh sách chi tiết 15 “trạm khách” ở Hà Nội phục vụ nhân dân xem diễu binh A80
Tin tức

Danh sách chi tiết 15 “trạm khách” ở Hà Nội phục vụ nhân dân xem diễu binh A80

Tin tức

Hà Nội đã dựng 15 “trạm khách” tại các khu trung tâm và nhiều tuyến phố giúp người dân dừng chân nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống và cung cấp thông tin hữu ích liên quan Lễ diễu binh, diễu hành A80.

“Đông Tiến” - Ảo vọng không thành của Hoàng Cơ Minh
Đông Tây - Kim Cổ

“Đông Tiến” - Ảo vọng không thành của Hoàng Cơ Minh

Đông Tây - Kim Cổ

Trước và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều sĩ quan cao cấp trong ngụy quân và viên chức ngụy quyền Sài Gòn đã bỏ chạy ra nước ngoài. Vốn có thâm thù với cách mạng, lại được bọn đế quốc và phản động quốc tế giúp đỡ, nhiều tên đã đứng ra lập các tổ chức phản động lưu vong để xin viện trợ nước ngoài, tiến hành các hoạt động phá hoại, lật đổ chính quyền cách mạng...

13 giọng đọc tiêu biểu quy tụ trong lễ diễu binh, diễu hành A80
Văn hóa - Giải trí

13 giọng đọc tiêu biểu quy tụ trong lễ diễu binh, diễu hành A80

Văn hóa - Giải trí

BTV Hoài Anh, BTV Hữu Bằng và nhiều giọng đọc nổi bật trong lực lượng quân đội đang tích cực tập luyện để thuyết minh tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Tây Ninh tập trung trao tặng 310 tỷ đồng quà Tết Độc lập cho người dân dịp 2/9
Tin tức

Tây Ninh tập trung trao tặng 310 tỷ đồng quà Tết Độc lập cho người dân dịp 2/9

Tin tức

Các xã, phường tỉnh Tây Ninh đã tập trung trao tổng số tiền 310 tỷ đồng quà của Chính phủ cho người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Cao tốc và hạ tầng giao thông: Thêm động lực cho “siêu đô thị”
Chuyển động Sài Gòn

Cao tốc và hạ tầng giao thông: Thêm động lực cho “siêu đô thị”

Chuyển động Sài Gòn

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông tại “siêu đô thị” TP.HCM là yếu tố nổi bật, hy vọng sẽ mở rộng không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam bộ. Trong đó, dự án cao tốc kết nối khu vực Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ cộng hưởng các nguồn lực phát triển.

Thương tâm 2 vợ chồng cùng con trai chạy xe máy qua đập tràn bị nước cuốn trôi, 1 người tử vong
Tin tức

Thương tâm 2 vợ chồng cùng con trai chạy xe máy qua đập tràn bị nước cuốn trôi, 1 người tử vong

Tin tức

Sau khi xảy ra vụ việc, người chồng đã thoát nạn và cứu được con trai, nhưng vợ thì bị nước cuốn trôi và tử vong.

Tổng thống Indonesia có động thái 'rắn' bất ngờ giữa biểu tình, bạo loạn sôi sục lan khắp nơi
Thế giới

Tổng thống Indonesia có động thái 'rắn' bất ngờ giữa biểu tình, bạo loạn sôi sục lan khắp nơi

Thế giới

Sau hàng loạt cuộc biểu tình bạo lực phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 1/9 tuyên bố quốc hội sẽ cắt giảm một số khoản phúc lợi xa xỉ dành cho các nghị sĩ, đồng thời hạn chế các chuyến công tác nước ngoài tốn kém.

“Chặng Tourmalet” tháng 9 của Thép xanh Nam Định khó khăn cỡ nào?
Thể thao

“Chặng Tourmalet” tháng 9 của Thép xanh Nam Định khó khăn cỡ nào?

Thể thao

Thép xanh Nam Định trong tháng 9 này sẽ đối diện với lịch thi đấu rất nặng ở 3 mặt trận khác nhau, trong đó họ sẽ gặp 3 đối thủ cực khó chơi tại V.League 2025/2026.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza tham quan đền Ngọc Sơn
Thế giới

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza tham quan đền Ngọc Sơn

Thế giới

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza đã đến Hà Nội, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 31/8 đến 2/9/2025.

Cựu binh 80 tuổi vượt hàng nghìn km ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Cựu binh 80 tuổi vượt hàng nghìn km ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Hoà vào dòng người chờ đợi xem diễu binh, diễu hành, cựu binh Nguyễn Tài Huynh (80 tuổi, ở TP.HCM) không giấu nổi niềm vui, tự hào và xúc động khi cùng nhiều cựu chiến binh sẵn sàng chờ đợi thời khắc lịch sử diễn ra sáng mai (2/9) .

Cây này trồng chỉ lấy lá, vitamin C gấp 45 lần rau thường, đem xào thịt rất ngon
Gia đình

Cây này trồng chỉ lấy lá, vitamin C gấp 45 lần rau thường, đem xào thịt rất ngon

Gia đình

Không ngờ loại rau quốc dân này là bổ dưỡng và có cách chế biến lạ mà ngon thế này!

Nhiều người bỏ phòng khách sạn ra vỉa hè chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Nhiều người bỏ phòng khách sạn ra vỉa hè chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Mặc dù đã đặt phòng khách sạn ở khu vực trung tâm Hà Nội, nhóm của chị Thương đã chấp nhận mất tiền cọc để ra vỉa hè, không ngại nắng mưa hoà chung không khí chờ xem diễu binh, diễu hành.

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

3

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

4

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

5

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ