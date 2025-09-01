Ukraine tấn công Crimea, xé toạc 'mắt thần' Nga, radar chiến lược và mạng lưới vệ tinh

Hình ảnh minh họa hệ thống tên lửa S-300 của Nga. (Anton Petrus/Getty Images)

Theo thông báo, nhiều cơ sở chiến lược phục vụ hệ thống phòng không và liên lạc vệ tinh của Nga đã bị tấn công.

“Các chiến binh của đơn vị Prymary tiếp tục tiến trình có hệ thống nhằm phá hủy năng lực phòng không của lực lượng chiếm đóng Nga tại Crimea”, tuyên bố của Lực lượng Tình báo Quốc phòng Ukraine nêu rõ.

Trong số mục tiêu bị phá hủy có radar Utes-T, kính viễn vọng vô tuyến RT-70 mà Nga dùng cho liên lạc vệ tinh, cùng với hệ thống định vị vệ tinh Glonass trong mái vòm đặc biệt. Ngoài ra, radar ven biển MR-10M1 Mys M1 và radar 96L6-AP – vốn là thành phần của hệ thống tên lửa phòng không S-400 – cũng bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Cũng theo HUR, máy bay không người lái Ukraine cũng đã tấn công căn cứ không quân Hvardiiske của Nga, nằm cách Simferopol khoảng 13km, phá hủy 2 máy bay trực thăng Mi-8 có giá trị ước tính khoảng 20–30 triệu USD. Mi-8 là máy bay trực thăng vận tải đa năng do Liên Xô thiết kế, được Nga sử dụng rộng rãi để vận chuyển quân, vận chuyển hàng hóa và sơ tán y tế, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu có vũ trang.

Trong khi đó, Kyiv Post ngày 1/9 cũng đưa tin, Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đã phá hủy radar của hệ thống phòng không S-300 của Nga tại sân bay Saky ở Crimea vào cuối tuần.

Radar đóng vai trò như "đôi mắt" của hệ thống phòng không - nếu không có chúng, các đơn vị phòng không sẽ bị "mù" và không thể hoạt động hiệu quả.

Cuộc tấn công diễn ra vào đêm ngày 30/ 8, kênh Crimean Wind Telegram đã đưa tin về các vụ nổ và hỏa hoạn gần căn cứ vào cùng ngày.

"Hậu quả của các hành động đã thực hiện là radar của tổ hợp S-300 đã bị phá hủy tại sân bay quân sự của Nga ở làng Saky", Lực lượng Tác chiến Đặc biệt cho biết trong một tuyên bố.

Nguồn tin cho biết, đây không phải là lần đầu tiên các đơn vị đặc nhiệm Ukraine tấn công sâu vào hệ thống giám sát và kiểm soát quân sự của Nga ở Crimea. Nhiều mục tiêu trọng yếu đã liên tục hứng chịu các đòn đánh có tính toán, khiến “lá chắn phòng không” của Nga dần bị khoét rỗng.

Giới quan sát nhận định, các cuộc tập kích này là một phần trong chiến dịch “phi quân sự hóa Crimea” mà Ukraine đang theo đuổi. Những đòn đánh chính xác vào tận các mục tiêu chiến lược cho thấy lực lượng Ukraine khả năng vươn tới những vị trí quan trọng nhất của Nga, ngay cả khi chúng nằm sâu trong vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát.