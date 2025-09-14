Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Tại tỉnh Leningrad, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi. Ảnh: Astra

Lực lượng tác chiến đặc biệt thông báo: "Vào đêm 13-14/9, nhà máy lọc dầu Kirishi ở tỉnh Leningrad, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, đã bị tấn công. Chiến dịch này được Lực lượng Tác chiến Đặc biệt phối hợp với Lực lượng Hệ thống Không người lái thực hiện.

Nhà máy lọc dầu này là một trong những nhà máy hàng đầu của Nga về chế biến dầu, với công suất khoảng 20 triệu tấn mỗi năm. Kênh Telegram Astra của Nga, dẫn lời Thống đốc tỉnh Leningrad Oleksandr Drozdenko, đưa tin ba máy bay không người lái đã bị bắn hạ gần thị trấn Kirishi. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ những chiếc UAV bị bắn hạ đã gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này. Theo ông Drozdenko, ngọn lửa đã được "dập tắt nhanh chóng".

Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm rằng đã ghi nhận các vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu. Kết quả của cuộc tấn công đang được xác nhận.

