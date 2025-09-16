Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thứ ba, ngày 16/09/2025 20:55 GMT+7

Ukraine tuyên bố chiến dịch Pokrovsk của Nga rơi vào hỗn loạn, Kiev chớp thời cơ giải phóng lãnh thổ

Phương Đăng (theo Euromaidanpress) Thứ ba, ngày 16/09/2025 20:55 GMT+7
Trên mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk, diễn biến mới nhất trên chiến trường phản ánh cuộc tấn công của Nga đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và phân tán, đe dọa gây ra sự sụp đổ của toàn bộ chiến dịch. Chớp thời cơ, quân đội Ukraine tung đòn phản công, giành lại thị trấn Udachne trọng yếu trong nỗ lực xoay chuyển cục diện trận chiến, tờ Euromaidanpress đưa tin.
Binh sĩ Ukraine. Ảnh Reuters

Theo Euromaidanpress, các báo cáo từ tiền tuyến Pokrovsk cho biết, mức độ tấn công của Nga ở hai cánh đã suy giảm rõ rệt. Các nhà phân tích Ukraine bình luận rằng, những đòn đánh của lực lượng Nga gần đây rời rạc, thiếu phối hợp, không có sự yểm trợ của lực lượng cơ giới hạng nặng.

Các cuộc tấn công hỗn loạn

Ở sườn tây gần Udachne, các nỗ lực tấn công của Nga được cho là bị thu hẹp thành những đợt xâm nhập hỗn loạn, thiếu hoàn toàn yểm trợ vũ khí kết hợp. Ở sườn đông gần Myrnohrad, tình hình cũng không khá hơn, khi các đợt tấn công chắp vá kết thúc bằng việc binh sĩ Nga bỏ lại xe, rút lui vì vấp phải hỏa lực dữ dội của Ukraine.

Khi những nỗ lực bao vây Pokrovsk của Nga được cho là không thành công, Ukraine đã nhanh chóng tận dụng cơ hội. Tại Udachne, các đơn vị Ukraine đã mở đợt phản công dữ dội, giải phóng thị trấn và dựng lại quốc kỳ ngay tại trung tâm khu vực.

Các đoạn video từ chiến trường cho thấy, lực lượng Ukraine hiện diện bên trong Udachne, trong khi những nỗ lực tái chiếm khu vực của Nga thất bại.

Trong khi đó, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 15/9, giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 173 cuộc giao tranh trên chiến trường, trong đó các cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga được ghi nhận tại thành phố Pokrovsk.

Quân Ukraine nỗ lực giành lại thế chủ động

Trong nỗ lực giành lại thế chủ động ở sườn đông gần Myrnohrad, quân Ukraine đã đánh bật hàng loạt cuộc tấn công bằng thiết giáp của Nga, sau đó phản công đẩy lùi đối phương.

Đặc biệt, những thước phim từ gần Hrodivka được cho là ghi lại cảnh quân Nga phải rút lui dưới áp lực từ lực lượng lính thủy đánh bộ Ukrainet.

