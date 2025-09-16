Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giáo Dục
Thứ ba, ngày 16/09/2025 11:26 GMT+7

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, liên minh Trường Đại học FPT và Đại học Kinh tế Quốc dân "thắng lớn"

+ aA -
Minh Anh Thứ ba, ngày 16/09/2025 11:26 GMT+7
Nhờ ý tưởng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa lộ trình học tập, đội AIthenos - liên quân Trường Đại học FPT và Đại học Kinh tế Quốc dân - đã xuất sắc giành giải Nhất tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi khởi nghiệp FPT Biz Talent 2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sau chặng đường tranh tài đầy thử thách, AIthenos - đại diện của liên quân Trường Đại học FPT và Đại học Kinh tế Quốc dân - đã thuyết phục ban giám khảo cuộc thi khởi nghiệp FPT Biz Talent 2025 bằng dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, giành ngôi vị Quán quân cùng phần thưởng 50 triệu đồng tiền mặt và chuyến trải nghiệm tại Singapore.

AIthenos ra đời từ trải nghiệm cá nhân của Vũ Trung Quân - sinh viên FPTU Hà Nội, người sáng lập dự án - khi tìm cách giúp em trai vượt qua khó khăn trong học tập. Từ nhu cầu thực tế ấy, Quân cùng các cộng sự đã phát triển AIthenos, một ứng dụng AI cá nhân hóa lộ trình học tập cho học sinh.

Điểm nổi bật của ứng dụng nằm ở khả năng xác định chính xác “lỗ hổng” kiến thức của từng cá nhân, từ đó thiết kế chương trình học phù hợp với năng lực, điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt. Khác với các nền tảng học trực tuyến áp dụng chung một bài giảng, AIthenos mang đến trải nghiệm học tập riêng biệt và linh hoạt. Sau gần một năm thử nghiệm, AIthenos đã ghi dấu ấn trên thị trường khi đạt doanh thu gần 985 triệu đồng cùng nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh và học sinh.

Đội AIthenos giành giải Nhất bảng A với phần thưởng là 50 triệu đồng tiền mặt cùng chuyến đi Singapore.

Đội AIthenos giành giải Nhất bảng A với phần thưởng là 50 triệu đồng tiền mặt cùng chuyến đi Singapore. Đội NTVP (Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT TP.HCM) giành giải Nhì. Giải Ba thuộc về đội DIMO - 3Dimension Motion (Trường Đại học FPT TP.HCM). Giải Khuyến khích được trao cho GreenTech UNETI (Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) và Lezon (liên quân Trường Đại học FPT, FPT Arena Multimedia và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng). Ở bảng B dành cho học sinh THPT, đội GROWINK (THPT FPT Đà Nẵng) giành giải Nhất, đội FPT School Hà Nam giành giải Nhì, đội Edunauts (FPT PolySchool Đà Nẵng) giành giải Ba và đội K.T.N.K (THPT FPT Cần Thơ), The Squirrel Squad (THPT FPT Quy Nhơn) giành giải Khuyến khích. Các đội đạt giải Nhì mỗi bảng 40 triệu đồng, giải Ba trị giá 20 triệu đồng và giải Khuyến khích 10 triệu đồng.

FPT Biz Talent là cuộc thi khởi nghiệp do Trường Đại học FPT tổ chức dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc, từ bậc THPT, trung cấp, cao đẳng, học viện đến đại học. Không chỉ là sân chơi để tranh tài, cuộc thi còn mang đến cơ hội để thí sinh vận dụng tư duy sáng tạo, giải quyết các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh - đổi mới sáng tạo, đồng thời kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

Bà Phạm Tuyết Hạnh Hà - Trưởng ban Công tác học đường Trường Đại học FPT kiêm Trưởng ban tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay thu hút hơn 600 đội thi đến từ 133 trường đại học, cao đẳng và phổ thông trên toàn quốc. Điều đó cho thấy sự quan tâm của các trường, thầy cô, phụ huynh, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên đến khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng có 15 thành viên
Tin tức

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng có 15 thành viên

Tin tức

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng có 15 thành viên Đoàn Chủ tịch, kết quả vừa được Tiểu Ban Tổ chức, Phục vụ đại hội cho biết.

Người đàn ông dùng rựa chặn xe tải, đe dọa tài xế ở xã Củ Chi
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông dùng rựa chặn xe tải, đe dọa tài xế ở xã Củ Chi

Chuyển động Sài Gòn

Một người đàn ông nghi say xỉn đã dùng rựa chặn xe tải và đập vào cabin xe trên đường Lê Minh Nhựt, xã Củ Chi, sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Nghi phạm xâm hại tình dục người phụ nữ bị Công an Lâm Đồng bắt giữ sau 20 giờ gây án
Pháp luật

Nghi phạm xâm hại tình dục người phụ nữ bị Công an Lâm Đồng bắt giữ sau 20 giờ gây án

Pháp luật

Sau khi thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với chị Đ.M.N.Q, Đinh Bạt Ngọc bổ trốn và đã bị các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ sau khoảng 20 giờ gây án.

TP.HCM: Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, xử phạt gần 1 tỷ đồng vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, xử phạt gần 1 tỷ đồng vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổng kết 8 năm triển khai Đề án bảo hộ quyền tác giả, xử phạt gần 1 tỷ đồng vi phạm. Nhiều giải pháp đồng bộ được thực hiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ quyền lợi người sáng tạo.

Athletic Bilbao vs Arsenal (23h45 ngày 16/9): Thử thách khó cho “Pháo thủ”
Thể thao

Athletic Bilbao vs Arsenal (23h45 ngày 16/9): Thử thách khó cho “Pháo thủ”

Thể thao

Athletic Bilbao vs Arsenal là cuộc so tài ở lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và đội khách sẽ vấp phải thử thách khá lớn từ đội chủ nhà đầy quyết tâm và có năng lực chuyên môn cao.

Bất ngờ: Có thị trường tăng mua gạo của Việt Nam tới 26.800%, Trung Quốc đã mua hơn 500.000 tấn gạo Việt
Nhà nông

Bất ngờ: Có thị trường tăng mua gạo của Việt Nam tới 26.800%, Trung Quốc đã mua hơn 500.000 tấn gạo Việt

Nhà nông

Trong bối cảnh Philippines, Indonesia tạm ngừng nhập khẩu gạo trong ngắn hạn, ngành gạo Việt Nam vẫn ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng tại các thị trường khác như Bangladesh (với mức tăng trưởng lên tới 26.800% về lượng và 16.300% về kim ngạch), Trung Quốc với mức tăng 141,3%.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Hội nhập quốc tế là động lực chiến lược để Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới
Tin tức

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Hội nhập quốc tế là động lực chiến lược để Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới

Tin tức

Trình bày những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và là động lực chiến lược để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Vùng 2 Hải quân: Từ đất liền đến nhà giàn cùng học tập bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị
Tin tức

Vùng 2 Hải quân: Từ đất liền đến nhà giàn cùng học tập bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị

Tin tức

Sáng 16/9, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Vùng 2 Hải quân, từ đất liền đến các nhà giàn giữa biển khơi, cùng tham gia học tập, quán triệt 4 Nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Quảng Ngãi: Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
Xã hội

Quảng Ngãi: Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

Xã hội

Thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện trong thùng rác ở tại thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đề nghị kiểm tra doanh nghiệp đưa rau trôi nổi vào trường học, siêu thị ở Hà Nội sau loạt bài của Dân Việt
Bạn đọc

Đề nghị kiểm tra doanh nghiệp đưa rau trôi nổi vào trường học, siêu thị ở Hà Nội sau loạt bài của Dân Việt

Bạn đọc

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Chất lượng và Phát triển thị trường (Sở NN&MT Hà Nội) cho biết sẽ tham mưu lãnh đạo Sở để thành lập ngay đoàn kiểm tra đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh, sau loạt bài điều tra độc quyền của Báo điện tử Dân Việt.

Cảnh giác chiêu trò mạo danh “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam” lừa phụ huynh hàng trăm triệu đồng
Pháp luật

Cảnh giác chiêu trò mạo danh “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam” lừa phụ huynh hàng trăm triệu đồng

Pháp luật

Lợi dụng tâm lý phụ huynh mong muốn cho con tham gia hoạt động thể thao bên cạnh học tập, các đối tượng lừa đảo đã dựng nên nhiều Fanpage, website giả mạo mang tên “Liên đoàn bóng rổ Việt Nam” để chiếm đoạt tài sản. Dù thủ đoạn không mới, song nhiều phụ huynh vẫn sập bẫy, mất tiền oan.

Tần Thủy Hoàng nhẫn tâm đày mẹ ruột, giết chết 2 em, lý do thực sự là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Tần Thủy Hoàng nhẫn tâm đày mẹ ruột, giết chết 2 em, lý do thực sự là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Trước khi tiêu diệt toàn bộ các nước chư hầu, Tần Thủy Hoàng đã phải thanh trừ một cuộc biến loạn lớn ở hậu cung do chính mẹ ruột mình gây ra.

Nông thôn Tây Bắc: Tuyên Quang miễn phí 100% vé tham quan hồ thủy điện Nho Quế 1 - hẻm Tu Sản cho người cao tuổi
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Tuyên Quang miễn phí 100% vé tham quan hồ thủy điện Nho Quế 1 - hẻm Tu Sản cho người cao tuổi

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Một tin vui cho du khách cao tuổi khi đến tỉnh Hà Giang cũ - nay là tỉnh Tuyên Quang: Kể từ ngày 01/10/2025, tất cả công dân từ 65 tuổi trở lên sẽ được miễn 100% giá vé tham quan khu du lịch Thủy điện Nho Quế 1 - hẻm Tu Sản, một trong những danh thắng thiên nhiên kỳ vĩ.

Miễn viện phí toàn dân, Nhà nước cần chi bao nhiêu?
Xã hội

Miễn viện phí toàn dân, Nhà nước cần chi bao nhiêu?

Xã hội

Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chia sẻ về kinh phí Nhà nước cần bỏ ra khi tiến tới miễn viện phí toàn dân, chi trả khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân...

Vợ cũ Đan Trường ngầm khẳng định chuyện tái hợp sau 4 năm ly hôn?
Văn hóa - Giải trí

Vợ cũ Đan Trường ngầm khẳng định chuyện tái hợp sau 4 năm ly hôn?

Văn hóa - Giải trí

Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên ngầm khẳng định chuyện tái hợp sau 4 năm ly hôn khi thường xuyên đưa nhau đi du lịch, "tình bể bình" trong bộ ảnh mới nhất?

Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 với loạt sáng kiến giúp lúa ít cỏ, sắn được mùa, tiêu thoát bệnh chết nhanh
Nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 với loạt sáng kiến giúp lúa ít cỏ, sắn được mùa, tiêu thoát bệnh chết nhanh
9

Nhà nông

37 năm gắn bó với đồng ruộng, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Trường đã có loạt sáng kiến khoa học giá trị cao, góp phần làm nên những mùa vàng cho nông dân khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Ông vừa được công nhận là Nhà khoa học của nhà nông 2025.

Chính phủ yêu cầu Bộ GDĐT: Từ năm 2026, sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc
Xã hội

Chính phủ yêu cầu Bộ GDĐT: Từ năm 2026, sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc

Xã hội

Chính phủ yêu cầu Bộ GDĐT cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027, thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Vẽ ra siêu lợi nhuận rút tiền thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền tỷ, 1 người bị Công an TP.HCM bắt
Chuyển động Sài Gòn

Vẽ ra siêu lợi nhuận rút tiền thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền tỷ, 1 người bị Công an TP.HCM bắt

Chuyển động Sài Gòn

Lê Trần Sơn vẽ ra chiêu siêu lợi nhuận từ rút thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền tỷ của bà T, Sơn bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam để điều tra.

Tin sáng (16/9): Bầu Hiển sẽ “ra tay”, Hà Nội FC vượt khó thành công?
Thể thao

Tin sáng (16/9): Bầu Hiển sẽ “ra tay”, Hà Nội FC vượt khó thành công?

Thể thao

Bầu Hiển sẽ “ra tay”, Hà Nội FC vượt khó thành công?; Barcelona quan tâm sâu sắc đến Erling Haaland; Man City cạnh tranh Marc Guehi với Liverpool; Thần đồng 17 tuổi của Ajax Amsterdam được nhiều CLB chú ý; Vợ chưa cưới của Cristiano Ronaldo đang mang thai?

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có ý nghĩa quan trọng'
Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có ý nghĩa quan trọng"

Xã hội

Thủ tướng nhắc lại lời dặn dò của Bác Hồ và khẳng định ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng Y tế: Nghị quyết 72 không đặt mục tiêu 'miễn phí tuyệt đối', hướng đến xây dựng hệ thống y tế công bằng
Xã hội

Bộ trưởng Y tế: Nghị quyết 72 không đặt mục tiêu "miễn phí tuyệt đối", hướng đến xây dựng hệ thống y tế công bằng

Xã hội

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: "Nghị quyết không đặt mục tiêu "miễn phí tuyệt đối", mà hướng đến giảm tối đa chi phí đồng chi trả của người dân, tăng độ bao phủ BHYT, giảm tử vong do phát hiện bệnh muộn và xây dựng hệ thống y tế công bằng, bình đẳng, hiệu quả, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau".

Nhà phố Hà Nội: Giải pháp kiến trúc hiện đại, thoáng đãng giữa lòng đô thị
Nhà đất

Nhà phố Hà Nội: Giải pháp kiến trúc hiện đại, thoáng đãng giữa lòng đô thị

Nhà đất

Nằm ven đê sông Hồng, ngay trung tâm Hà Nội, ngôi nhà phố dành cho gia đình 2 thế hệ được thiết kế theo phong cách hiện đại, “thoáng” cả về không gian và thông gió.

Nguyên nhân vụ hai vợ chồng chết trước cửa nhà trọ ở phường An Phú
Chuyển động Sài Gòn

Nguyên nhân vụ hai vợ chồng chết trước cửa nhà trọ ở phường An Phú

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đang điều tra vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa phòng trọ ở phường An Phú. Bước đầu qua lấy lời khai và trích xuất camera, công an xác định người chồng đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

Cầu vồng sau bão, 3 con giáp vượt khó thành công, tài lộc vượng phát, phúc khí đầy nhà trong tháng 8 Âm lịch
Gia đình

Cầu vồng sau bão, 3 con giáp vượt khó thành công, tài lộc vượng phát, phúc khí đầy nhà trong tháng 8 Âm lịch

Gia đình

Sau những ngày gian khó, 3 con giáp này sẽ như “hóa rồng” trong thời gian tới, công việc khởi sắc, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn trong tháng 8 Âm lịch.

Thị trường tài sản số hôm nay 16/9: Doanh nghiệp hé lộ dự án sàn tài sản số 10.000 tỷ, cổ phiếu tăng 'sốc'
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 16/9: Doanh nghiệp hé lộ dự án sàn tài sản số 10.000 tỷ, cổ phiếu tăng "sốc"

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 16/9: Sau khi công bố kế hoạch triển khai dự án sàn giao dịch tài sản số DNEX với quy mô 10.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, CTCP Đầu tư HVA (HVA Group, mã: HVA) gây chú ý lớn trên sàn chứng khoán.

Diễn viên trẻ nhất từng đạt Emmy là ai?
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên trẻ nhất từng đạt Emmy là ai?

Văn hóa - Giải trí

Tối 14/9 tại Los Angeles, Owen Cooper đã làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên trẻ nhất giành giải Emmy với vai Jamie Miller trong loạt phim “Adolescence”.

TP.HCM: Khẩn trương quyết toán cổ phần hóa, nộp tiền về ngân sách Nhà nước trong năm 2025
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Khẩn trương quyết toán cổ phần hóa, nộp tiền về ngân sách Nhà nước trong năm 2025

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn phải đẩy nhanh tiến độ quyết toán cổ phần hóa, nộp đầy đủ tiền thu từ cổ phần hóa và thoái vốn về ngân sách Nhà nước trong năm 2025; xem xét trách nhiệm nếu đơn vị nào chậm trễ hoặc để tồn đọng kéo dài.

Vụ truy nã Ly Meo liên quan đường dây ma túy Tam Giác Vàng: Kẻ cầm đầu rút súng chống trả lực lượng công an
Chuyển động Sài Gòn

Vụ truy nã Ly Meo liên quan đường dây ma túy Tam Giác Vàng: Kẻ cầm đầu rút súng chống trả lực lượng công an

Chuyển động Sài Gòn

Lê Thanh Tú (Tú Cơ), một mắt xích quan trọng, cầm đầu trong đường dây buôn ma túy ma túy từ Tam Giác Vàng về TP.HCM để tiêu thụ, đã rút súng chống trả lực lượng công an khi bị vây bắt vào năm 2024.

Israel đánh lớn vào Gaza, 20 phút 37 cuộc không kích
Điểm nóng

Israel đánh lớn vào Gaza, 20 phút 37 cuộc không kích

Điểm nóng

Israel đã tiến hành 37 cuộc tấn công vào thành phố Gaza chỉ trong vòng 20 phút, trong đó có cả từ trực thăng, trang tin điện tử Ynet dẫn nguồn báo chí Palestine cho biết.

Triệt tiêu thứ suy nghĩ man rợ “đâm chết còn hơn thương tật”
Kính đa tròng

Triệt tiêu thứ suy nghĩ man rợ “đâm chết còn hơn thương tật”

Kính đa tròng

Sau khi va chạm với một nữ sinh, tài xế Đinh Văn Long đã có lời khai rúng động khi thừa nhận cố ý kéo lê nạn nhân dưới gầm xe bồn để nạn nhân tử vong, không phải lo đền bù. Đó thực sự là một thứ suy nghĩ man rợ, ấu trĩ cần phải triệt tiêu trong một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật.

Tin đọc nhiều

1

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

2

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

3

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

4

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

5

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?