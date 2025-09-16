Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, liên minh Trường Đại học FPT và Đại học Kinh tế Quốc dân "thắng lớn"

Sau chặng đường tranh tài đầy thử thách, AIthenos - đại diện của liên quân Trường Đại học FPT và Đại học Kinh tế Quốc dân - đã thuyết phục ban giám khảo cuộc thi khởi nghiệp FPT Biz Talent 2025 bằng dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, giành ngôi vị Quán quân cùng phần thưởng 50 triệu đồng tiền mặt và chuyến trải nghiệm tại Singapore.

AIthenos ra đời từ trải nghiệm cá nhân của Vũ Trung Quân - sinh viên FPTU Hà Nội, người sáng lập dự án - khi tìm cách giúp em trai vượt qua khó khăn trong học tập. Từ nhu cầu thực tế ấy, Quân cùng các cộng sự đã phát triển AIthenos, một ứng dụng AI cá nhân hóa lộ trình học tập cho học sinh.

Điểm nổi bật của ứng dụng nằm ở khả năng xác định chính xác “lỗ hổng” kiến thức của từng cá nhân, từ đó thiết kế chương trình học phù hợp với năng lực, điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt. Khác với các nền tảng học trực tuyến áp dụng chung một bài giảng, AIthenos mang đến trải nghiệm học tập riêng biệt và linh hoạt. Sau gần một năm thử nghiệm, AIthenos đã ghi dấu ấn trên thị trường khi đạt doanh thu gần 985 triệu đồng cùng nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh và học sinh.

Đội AIthenos giành giải Nhất bảng A với phần thưởng là 50 triệu đồng tiền mặt cùng chuyến đi Singapore. Đội NTVP (Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT TP.HCM) giành giải Nhì. Giải Ba thuộc về đội DIMO - 3Dimension Motion (Trường Đại học FPT TP.HCM). Giải Khuyến khích được trao cho GreenTech UNETI (Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) và Lezon (liên quân Trường Đại học FPT, FPT Arena Multimedia và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng). Ở bảng B dành cho học sinh THPT, đội GROWINK (THPT FPT Đà Nẵng) giành giải Nhất, đội FPT School Hà Nam giành giải Nhì, đội Edunauts (FPT PolySchool Đà Nẵng) giành giải Ba và đội K.T.N.K (THPT FPT Cần Thơ), The Squirrel Squad (THPT FPT Quy Nhơn) giành giải Khuyến khích. Các đội đạt giải Nhì mỗi bảng 40 triệu đồng, giải Ba trị giá 20 triệu đồng và giải Khuyến khích 10 triệu đồng.

FPT Biz Talent là cuộc thi khởi nghiệp do Trường Đại học FPT tổ chức dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc, từ bậc THPT, trung cấp, cao đẳng, học viện đến đại học. Không chỉ là sân chơi để tranh tài, cuộc thi còn mang đến cơ hội để thí sinh vận dụng tư duy sáng tạo, giải quyết các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh - đổi mới sáng tạo, đồng thời kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

Bà Phạm Tuyết Hạnh Hà - Trưởng ban Công tác học đường Trường Đại học FPT kiêm Trưởng ban tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay thu hút hơn 600 đội thi đến từ 133 trường đại học, cao đẳng và phổ thông trên toàn quốc. Điều đó cho thấy sự quan tâm của các trường, thầy cô, phụ huynh, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên đến khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.