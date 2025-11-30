Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Xã hội
Chủ nhật, ngày 30/11/2025 12:03 GMT+7

Yêu cầu xử lý kỷ luật hiệu phó dạy thêm trái quy định tại Ninh Bình

Minh Đức Chủ nhật, ngày 30/11/2025 12:03 GMT+7
UBND phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) vừa yêu cầu Trường THCS Ninh Thành tổ chức kiểm điểm và xem xét kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng, và bà Vũ Thị Lan Anh, giáo viên Tiếng Anh, vì tự ý đưa học sinh bên ngoài vào trường dạy thêm vào ban đêm để thu tiền.
Theo UBND phường Hoa Lư, việc hai giáo viên tổ chức dạy thêm trong khuôn viên trường học là hành vi vi phạm quy định của Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về quản lý dạy thêm, học thêm, cũng như các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình và chính quyền địa phương.

day-them-1-bld.jpg

UBND Phường Hoa Lư đã có văn bản yêu cầu Chi bộ, Ban Giám hiệu và Hội đồng sư phạm Trường THCS Ninh Thành họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân khi để xảy ra sai phạm.

UBND phường cũng đề nghị căn cứ quy định để áp dụng hình thức xử lý phù hợp đối với các cá nhân liên quan. Phòng Văn hóa – Xã hội phường được giao theo dõi, đôn đốc quá trình kiểm điểm và báo cáo Thường trực Đảng ủy, UBND phường.

Đại diện UBND phường Hoa Lư cho biết thêm, trong năm học 2025–2026, địa phương đã ban hành nhiều văn bản siết chặt hoạt động dạy thêm học thêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân và báo chí, Trường THCS Ninh Thành vẫn để xảy ra tình trạng dạy thêm trái quy định trong trường.

Trước đó, ngày 27/11, Tiền Phong đã phản ánh vụ việc bà Nguyễn Thị Lý (giáo viên Ngữ văn kiêm Phó Hiệu trưởng) và bà Vũ Thị Lan Anh tự ý tổ chức dạy thêm tại trường vào ban đêm. Hoạt động này không báo cáo và không được Ban Giám hiệu phê duyệt, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành, bà Hoàng Thị Thanh Hoa, xác nhận khi sự việc bị phát hiện (ngày 24/11), nhà trường đã yêu cầu dừng ngay lớp dạy thêm, yêu cầu giáo viên liên quan tường trình và kiểm điểm. Qua xác minh, cả hai giáo viên đều có đăng ký dạy thêm tại các trung tâm bên ngoài, nhưng đã tự ý đưa học sinh vào trường giảng dạy để thu tiền, vi phạm quy định hiện hành. “Việc tự ý tổ chức dạy thêm trong trường là vi phạm rõ ràng. Nhà trường đã tiến hành họp kiểm điểm và sẽ xử lý nghiêm theo quy định,” bà Hoa khẳng định.

Theo: tienphong.vn
Mức lương chỉ huy trưởng quân sự xã sau sáp nhập mới nhất năm 2025?

Chỉ huy trưởng quân sự xã sau sáp nhập là công chức, vì thế mức lương của vị trí này được tính như cách tính tiền lương của công chức. Ngoài ra, nhóm này vẫn được hưởng các khoản trợ cấp, phụ cấp như bình thường.

Để phụ nữ, trẻ em gái không bị dụ dỗ, lạm dụng trên không gian mạng

Nhịp sống trẻ
Để phụ nữ, trẻ em gái không bị dụ dỗ, lạm dụng trên không gian mạng

Nam thanh niên mẩn ngứa suốt 2 tháng, đi khám phát hiện dương tính với hàng loạt dị nguyên

Xã hội
Nam thanh niên mẩn ngứa suốt 2 tháng, đi khám phát hiện dương tính với hàng loạt dị nguyên

Chuyện về tình quân dân ở biên giới Hua Bum, nơi chiến sĩ biên phòng hóa thân thành cán bộ kinh tế

Xã hội
Chuyện về tình quân dân ở biên giới Hua Bum, nơi chiến sĩ biên phòng hóa thân thành cán bộ kinh tế

Đêm "Biên cương hữu nghị" sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung

Xã hội
Đêm 'Biên cương hữu nghị' sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung

Người đàn ông vô gia cư giả làm người giàu, thuê phụ nữ bầu bạn, sống cuộc sống xa hoa
Xã hội

Người đàn ông vô gia cư giả làm người giàu, thuê phụ nữ bầu bạn, sống cuộc sống xa hoa

Xã hội

Chen thường xuyên lui tới các địa điểm sang trọng, luôn xuất hiện cùng những phụ nữ khác nhau và thuyết phục họ chi trả toàn bộ mọi chi phí.

Từ diễn đàn WEF đến cánh đồng Việt Nam: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh phải bắt đầu từ nông thôn
Nhà nông

Từ diễn đàn WEF đến cánh đồng Việt Nam: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh phải bắt đầu từ nông thôn

Nhà nông

Quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh phải bám rễ vào cánh đồng, chuồng trại, hợp tác xã, làng nghề – nơi người nông dân đang gánh trên vai an ninh lương thực, sinh kế của hàng triệu gia đình và một phần quan trọng của tăng trưởng.

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, dễ ăn hơn thịt thỏ, là thực phẩm phổ biến nhất thế giới, nấu món kinh điển này cực ngon
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, dễ ăn hơn thịt thỏ, là thực phẩm phổ biến nhất thế giới, nấu món kinh điển này cực ngon

Gia đình

Loại thịt này là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất trên toàn thế giới, với giá trị dinh dưỡng cao, giá thành phải chăng và khả năng chế biến linh hoạt.

Ẩm thực dân tộc Sơn La: Từ rau rừng, măng núi đến bữa cơm đậm đà bản sắc níu chân người phương xa
Xã hội

Ẩm thực dân tộc Sơn La: Từ rau rừng, măng núi đến bữa cơm đậm đà bản sắc níu chân người phương xa

Xã hội

Sơn La níu chân du khách không chỉ bằng núi non trùng điệp, phong cảnh hữu tình, mà còn bằng nét ẩm thực đặc sắc với hương mắc khén thơm nồng, chén rượu men núi và bữa cơm dân tộc đậm tình đất, tình người...

'Ukraine là chưa đủ', châu Âu tuyên bố Chiến tranh Lạnh với nước láng giềng của Nga
Thế giới

"Ukraine là chưa đủ", châu Âu tuyên bố Chiến tranh Lạnh với nước láng giềng của Nga

Thế giới

Chính phủ Gruzia đã xem xét lại lập trường về việc gia nhập NATO và Liên minh Châu Âu. Trong bối cảnh các sự kiện ở Ukraine, Tbilisi đã quyết định không hy sinh lợi ích quốc gia để làm hài lòng phương Tây.

Hai vụ trộm liên tiếp ở TP.HCM: Nhặt thẻ tín dụng đi mua iPhone, trộm máy tính bị bắt trong 2 giờ
Chuyển động Sài Gòn

Hai vụ trộm liên tiếp ở TP.HCM: Nhặt thẻ tín dụng đi mua iPhone, trộm máy tính bị bắt trong 2 giờ

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa tạm giữ hai nghi phạm liên quan đến hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận 7 cũ, bao gồm việc dùng thẻ tín dụng nhặt được để mua điện thoại và một vụ trộm máy tính bị phá án trong vòng 2 giờ.

Chiến lược '3 nhà' sẽ giúp công nghệ sinh học Việt Nam cạnh tranh với khu vực
Kinh tế

Chiến lược '3 nhà' sẽ giúp công nghệ sinh học Việt Nam cạnh tranh với khu vực

Kinh tế

Để đưa công nghệ sinh học thành một lĩnh vực mạnh và hiện thực hóa tầm nhìn “make in Vietnam” làm chủ công nghệ nói chung tại Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định chìa khoá là việc thúc đẩy mô hình “3 nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp).

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Mặt trận Tổ quốc phải kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm sửa sai, phản hồi có trách nhiệm
Tin tức

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Mặt trận Tổ quốc phải kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm sửa sai, phản hồi có trách nhiệm

Tin tức

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc bắt nguồn từ sự chân thành và trách nhiệm. Vì thế cán bộ Mặt trận Tổ quốc phải biết kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm sửa sai, phản hồi có trách nhiệm.

Nam bộ có 2 mùa mưa nắng, ở Cà Mau có con sông nào 2 mùa nước mặn, nước ngọt, cá tôm trù phú, cá rô đồng đi nước lụt?
Nhà nông

Nam bộ có 2 mùa mưa nắng, ở Cà Mau có con sông nào 2 mùa nước mặn, nước ngọt, cá tôm trù phú, cá rô đồng đi nước lụt?

Nhà nông

Không biết có dòng sông nào như sông Trẹm ở Cà Mau quê tôi, mỗi năm 2 mùa mưa, nắng, thì dòng sông cũng có 2 mùa, nước mặn và nước ngọt. Từ nhỏ tôi đã nhận ra một điều, là dù vào mùa nào, dòng sông Trẹm vẫn như người mẹ tảo tần, luôn mang trong lòng mình những nguồn lợi thuỷ sản phong phú để ban tặng cho cuộc sống những cư dân hai bờ …

Tiết lộ lý do tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại khỏi U22 Việt Nam
Thể thao

Tiết lộ lý do tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung bị loại khỏi U22 Việt Nam

Thể thao

Trong các buổi tập gần đây, Trần Thành Trung lại chưa đạt được thể trạng thi đấu tốt nhất do những ảnh hưởng dai dẳng từ chấn thương gặp phải tại Ninh Bình FC. Chính vì thế, sau khi cân nhắc thiệt hơn, HLV Kim Sang-sik buộc lòng phải gạch tên Trần Thành Trung.

Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này
Nhà nông

Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Nhà nông

Nằm trên đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, ngôi nhà của ông Nguyễn Phương Uyên (54 tuổi) nổi bật hơn hẳn nhờ hàng chục chậu cây bonsai mini.

Vụ cháy lớn tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM: Lửa xuất phát từ ô tô dưới tầng hầm, 20 người kịp thoát nạn
Chuyển động Sài Gòn

Vụ cháy lớn tại thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM: Lửa xuất phát từ ô tô dưới tầng hầm, 20 người kịp thoát nạn

Chuyển động Sài Gòn

UBND phường Bàn Cờ vừa có báo cáo chính thức về vụ hỏa hoạn tại một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Vụ cháy xuất phát từ một ô tô đậu dưới tầng hầm, 20 người ở cơ sở này kịp thoát nạn.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: Ngân hàng MBV phân loại nợ không đúng, nhận tài sản đảm bảo không đủ điều kiện
Bạn đọc

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: Ngân hàng MBV phân loại nợ không đúng, nhận tài sản đảm bảo không đủ điều kiện

Bạn đọc

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại (MBV). Trong kết luận cơ quan thanh tra đã chỉ ra hàng loạt vi phạm tại nhà băng này.

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe 'hạnh phúc đến muộn' với vợ là hoa hậu quý bà
Văn hóa - Giải trí

Tuổi U60, nam NSƯT cải lương khoe "hạnh phúc đến muộn" với vợ là hoa hậu quý bà

Văn hóa - Giải trí

NSƯT Vũ Luân gần đây đã khoe con gái nhỏ mới sinh với những dòng viết ngập tràn hạnh phúc. Anh gọi đây là "hạnh phúc muộn" ở tuổi U60.

Vietnam Airlines công bố kết quả máy bay Airbus A320 và A321 cập nhật phần mềm
Kinh tế

Vietnam Airlines công bố kết quả máy bay Airbus A320 và A321 cập nhật phần mềm

Kinh tế

Sáng ngày 30/11, Vietnam Airlines công bố toàn bộ đội máy bay Airbus A320 và A321 của Vietnam Airlines đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu của Nhà sản xuất máy bay Airbus.

Phim Việt có doanh thu thấp: Vì đâu nên nỗi?
Văn hóa - Giải trí

Phim Việt có doanh thu thấp: Vì đâu nên nỗi?

Văn hóa - Giải trí

Ồ ạt ra rạp nhưng rồi không lâu sau đó phải âm thầm giảm suất chiếu hoặc lặng lẽ rời rạp..., đó là tình trạng của không ít bộ phim Việt trong thời gian gần đây. Để có được những bộ phim tạo “cơn sốt” phòng vé vẫn luôn là giấc mơ của bất kỳ đạo diễn nào, nhưng không phải ai cũng làm được.

TP. Huế tìm chủ đầu tư hai dự án sân golf với tổng vốn hơn 870 tỷ đồng
Nhà đất

TP. Huế tìm chủ đầu tư hai dự án sân golf với tổng vốn hơn 870 tỷ đồng

Nhà đất

Hai dự án sân golf có tổng quy mô gần 178 ha tại phường Phong Phú và đều đã được cập nhật trong Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của thành phố.

Nữ NSND từ 'Người đẹp Hà Nội' đến Đại tá quân đội, hạnh phúc bên chồng là 'nam thần' điện ảnh
Văn hóa - Giải trí

Nữ NSND từ "Người đẹp Hà Nội" đến Đại tá quân đội, hạnh phúc bên chồng là "nam thần" điện ảnh

Văn hóa - Giải trí

Ở tuổi 56, NSND Thu Quế vẫn giữ được vẻ nền nã của một "người đẹp Hà thành" xưa và nét từng trải của một nghệ sĩ đã đi qua hơn ba thập kỷ trong quân ngũ và nghệ thuật.

Bé gái 3 tuổi là nạn nhân của buôn bán trẻ em, nay trở thành triệu phú
Xã hội

Bé gái 3 tuổi là nạn nhân của buôn bán trẻ em, nay trở thành triệu phú

Xã hội

Một phụ nữ từng là nạn nhân của nạn buôn bán trẻ em ở Trung Quốc, nay là triệu phú, đã đoàn tụ với gia đình ruột thịt. Nhưng đau lòng, cô phát hiện cha ruột đã qua đời nhiều năm trước vì sống trong dằn vặt, tội lỗi.

Agribank lan tỏa những giá trị nhân văn cùng Vietnam Happy Fest 2025
Doanh nghiệp

Agribank lan tỏa những giá trị nhân văn cùng Vietnam Happy Fest 2025

Doanh nghiệp

Ngày hội “Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” chính thức diễn ra tại khu vực Hồ Gươm, Hà Nội vào đầu tháng 12 mang đến một không gian văn hóa - nghệ thuật - cộng đồng giàu cảm xúc, nơi mỗi người dân được hòa mình vào những câu chuyện đẹp về tình yêu, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Với quy mô hàng vạn người tham gia, 13 hoạt động trải nghiệm cùng các sự kiện nghệ thuật - cộng đồng đặc sắc, Vietnam Happy Fest 2025 trở thành điểm nhấn văn hóa tiêu biểu của Thủ đô cuối năm, tiếp tục lan tỏa giá trị của Giải thưởng “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam” được tổ chức thường niên từ năm 2023.

Giải Pickleball VTV Cúp 2025: Lộ diện hàng loạt nhà vô địch
Thể thao

Giải Pickleball VTV Cúp 2025: Lộ diện hàng loạt nhà vô địch

Thể thao

Ngày 29/11, Giải Pickleball VTV Cúp 2025 bước vào ngày thứ hai, ngày thi đấu cuối của các nội dung phong trào.

Nữ đội trưởng du kích Củ Chi gửi thư cho Bác Hồ là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ đội trưởng du kích Củ Chi gửi thư cho Bác Hồ là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Đó là chị Nguyễn Thị Nê (Bảy Nê), sinh năm 1947 trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phú Hòa Đông, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh). Sớm mồ côi mẹ, mấy anh chị em trong gia đình chị Bảy Nê đều thoát ly tham gia kháng chiến.

TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu vươn lên vị trí trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực thông qua loạt chương trình khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều dự án chiến lược, hạ tầng số và giải pháp phát triển nhân lực đang được triển khai mạnh mẽ.

Tin sáng (30/11): Bóng đá Việt Nam sẽ khiến Malaysia chìm vào khủng hoảng?
Thể thao

Tin sáng (30/11): Bóng đá Việt Nam sẽ khiến Malaysia chìm vào khủng hoảng?

Thể thao

Bóng đá Việt Nam sẽ khiến Malaysia chìm vào khủng hoảng?; Lionel Messi và Inter Miami vào chung kết tổng MLS; Barcelona muốn chiêu mộ Murillo; Sergio Ramos chưa có ý định giải nghệ; Liverpool, Man City và Tottenham cùng theo đuổi Iliman Ndiaye.

Cảnh báo 'điểm nóng' trái phiếu doanh nghiệp 'rơi' vào tháng 12, bất động sản lại được gọi tên
Kinh tế

Cảnh báo "điểm nóng" trái phiếu doanh nghiệp "rơi" vào tháng 12, bất động sản lại được gọi tên

Kinh tế

Tính chung 2 tháng cuối năm, khối Phi ngân hàng đạt 13,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó riêng Bất động sản đóng góp gần 52%, cho thấy áp lực tài chính của ngành vẫn duy trì ở mức cao, theo FiinGroup.

Nỗi sợ hãi của châu Âu
Thế giới

Nỗi sợ hãi của châu Âu

Thế giới

Các chính trị gia châu Âu sợ phải thừa nhận thất bại trong xung đột ở Ukraine, vì điều đó sẽ gây ra một “trận động đất” trong chính trị châu Âu và dẫn đến việc từ chức của những người đã không cho phép kết thúc xung đột sớm hơn, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố.

Nghệ sĩ 'đanh đá nhất màn ảnh' Thanh Tú khiến Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa 'nổi hết da gà'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ "đanh đá nhất màn ảnh" Thanh Tú khiến Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa "nổi hết da gà"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa “nổi hết da gà” khi nghe nghệ sĩ Thanh Tú hát trong "Hài hát tình ca" bởi giọng hát cho thấy thân phận rất đời.

HLV Kim Sang-sik chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 33: 5 người nào bị loại?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 33: 5 người nào bị loại?

Thể thao

Sáng 30/11, HLV Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, nhận may mắn trời ban, sang năm 2026 bước vào đại vận
Gia đình

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, nhận may mắn trời ban, sang năm 2026 bước vào đại vận

Gia đình

Những người sinh vào 5 ngày Âm lịch này được trời ban vận may đặc biệt, sang năm 2026 sẽ bước vào giai đoạn đại vận, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến.

Nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số bằng khẩu trang quay clip, đăng lên mạng để... chơi
Chuyển động Sài Gòn

Nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số bằng khẩu trang quay clip, đăng lên mạng để... chơi

Chuyển động Sài Gòn

Làm việc với CSGT, H.Q.T.D chạy xe máy độ pô, che biển số bằng khẩu trang khai nhận quay clip, đăng lên mạng để chơi, mục đích che biển số là để tránh bị công an xử lý.

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

4

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

5

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha