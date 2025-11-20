Ứng dụng VNeID được sử dụng trong quản lý tàu cá và ngư dân tham gia hoạt động khai thác thủy sản

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tập đoàn Viettel về việc đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát tàu cá và ngư dân tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên VNeID.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện Công điện số 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư) và Bộ Quốc phòng (Bộ tham mưu Bộ đội Biên phòng, Tập đoàn Viettel) đã thực hiện đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống quản lý tàu cá chuyên ngành thuỷ sản với hệ thống quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng, hoàn thành số hoá công tác quản lý tàu cá.

Để hoàn thiện và đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý tàu cá và ngư dân tham gia hoạt động khai thác thuỷ sản trên ứng dụng VNeID theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 620/TB-VPCP ngày 14/11/2025 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị hỗ trợ triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Tập đoàn Công nghệ Viễn thông quân đội thực hiện kết nối ứng dụng VNeID với hệ thống quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng.

Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường ra quân cao điểm chống khai thác IUU, quyết tâm gỡ “thẻ vàng”.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư hoàn thành kết nối, đưa vào sử dụng ứng dụng trên VNeID trước ngày 21/11/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử ông Hà Lê – Giám đốc Trung tâm Thông tin thuỷ sản và Kiểm ngư – Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư là đầu mối trực tiếp liên hệ, phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc triển khai kết nối ứng dụng VNeID với hệ thống quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU phiên họp lần thứ 22, ngày 18/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến ngày 15/11, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá (VNFishbase) là 79.360/79.360 tàu cá (đạt 100%), tỷ lệ cấp phép khai thác là 76.811/79.360 tàu cá.

Số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được các địa phương kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý có vị trí neo đậu của tàu cá.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Thanh tra Chính phủ rà soát toàn bộ công cụ pháp lý và chế tài xử lý vi phạm hành chính về khai thác IUU, lựa chọn một số địa phương kiểm tra, hướng dẫn để xử lý 100% trường hợp tồn đọng. Ảnh: Minh Khôi

Bộ Công an đã khởi tố 3 vụ án hình sự đối với 4 bị can; đưa ra xét xử 5 vụ/12 bị cáo. Lũy kế từ đầu năm 2024 đến 15/11/2025, cơ quan công an đã khởi tố 91 vụ án hình sự vi phạm IUU, khởi tố 136 bị can; đưa ra xét xử 48 vụ, 101 bị cáo.

Từ phiên họp thứ 21 đến phiên họp thứ 22, lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành xử lý 62 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) và vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện các nhóm nhiệm vụ liên quan đến kết nối, liên thông và số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá; tình hình xử lý tàu cá vi phạm hành chính, tàu khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Đại diện Bộ Công an cho biết, Bộ đã chỉ đạo công an 21 địa phương ven biển thực hiện cập nhật thông tin tàu cá và chủ tàu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID), đồng thời kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu. Tuy nhiên, việc liên thông giữa hệ thống quản lý tàu cá của Bộ Quốc phòng, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) với VNeID chưa hoàn tất do chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an ninh, an toàn thông tin.

Trong khi đó, tập đoàn Viettel đã triển khai các giải pháp kết nối hệ thống quản lý tàu cá của Bộ Quốc phòng với VNFishbase và eCDT; và đề xuất, thay vì kết nối trực tiếp VNeID từ nhiều hệ thống riêng rẽ, dữ liệu sẽ được tích hợp tập trung thông qua hệ thống quản lý tàu cá của Bộ Quốc phòng, đảm bảo an toàn thông tin cấp độ 3 và duy trì tính liên thông, thống nhất.