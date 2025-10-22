Ứng phó sạt lở đất ở một xã mới, cách trung tâm Đà Nẵng 120km, có thôn bị trượt đất liên tục, chỉ có 1 đường độc đạo

Tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Z'Lao, xã Tây Giang, TP Đà Nẵng (địa bàn tỉnh Quảng Nam trước sáp nhập) dài hơn 20 km quanh co giữa núi, mùa mưa thường bị chia cắt nhiều ngày liền.Địa hình đồi núi dốc, thời tiết khắc nghiệt khiến nơi đây thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở đất trong mùa mưa, ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của người dân.

Triển khai “4 tại chỗ” để ứng phó sạt lở

Hiện có khoảng 50 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu sinh sống ven hồ thủy điện A Vương.

Trước năm 2019, Z’Lao là vùng “ba không”: không đường giao thông, không điện, không nhà kiên cố. Nhờ sự đầu tư của tỉnh Quảng Nam (trước khi sáp nhập về Đà Nẵng), người dân đã được bố trí khu tái định cư, xây nhà bán kiên cố và có điện lưới quốc gia.

Tuy nhiên, tuyến đường mới mở vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro sạt lở. Chị A Lăng Thị Bênh, người dân thôn Z’Lao chia sẻ: “Bà con rất vui vì có đường để đi học, đi làm thuận tiện hơn, nhưng cứ đến mùa mưa là sạt lở, đá rơi từ taluy dương xuống rất nguy hiểm. Có khi đường bị chia cắt cả tuần, trẻ em không thể đến trường.”

Theo ghi nhận, trên tuyến đường vào thôn Z’Lao có 5-6 điểm sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị vùi lấp hoàn toàn. Lực lượng chức năng và đơn vị thi công phải thường xuyên túc trực để san gạt, thông tuyến.



Đại diện UBND xã Tây Giang cho biết, địa phương đã triển khai phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ) nhằm ứng phó kịp thời khi sạt lở xảy ra.



“Chúng tôi bố trí sẵn máy móc, vật tư tại các điểm xung yếu. Khi có sạt lở, lực lượng sẽ xử lý ngay, không để người dân bị cô lập. Tuy nhiên, để đảm bảo lâu dài, xã kiến nghị thi công taluy giật cấp, làm kè rọ đá tại các vị trí nguy hiểm,” đại diện UBND xã Tây Giang nói.



Đại diện Công ty TNHH MTV Kết Niên, đơn vị trực tiếp san ủi, cho hay doanh nghiệp luôn duy trì công nhân, máy móc tại chỗ. Khi đất đá sạt xuống, lực lượng lập tức thu dọn để đảm bảo an toàn giao thông. Những ngày mưa lớn, đường phải tạm ngăn để tránh tai nạn.



Nguy cơ chia cắt toàn tuyến ĐT606

Không chỉ riêng Z’Lao, toàn xã Tây Giang có hàng chục “điểm đen” giao thông, đặc biệt là tuyến ĐT606 – tuyến huyết mạch nối xã Tây Giang với Hùng Sơn – đang đối mặt với nguy cơ sạt trượt nghiêm trọng.



Không chỉ riêng Z’Lao, toàn xã Tây Giang có hàng chục “điểm đen” giao thông.

Giữa tháng 10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp xử lý sạt lở tại lý trình Km23+480, đoạn qua xã Tây Giang.

Đây là vị trí có nền đường bị sụt lún, taluy âm là vực sâu, taluy dương cao gần 50m có cung trượt lớn, đe dọa làm đứt đường bất cứ lúc nào.

Ông Huỳnh Lê Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam, thông tin: “Chúng tôi đã lắp biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực canh để điều tiết giao thông. Trong tình huống xấu, nếu tuyến đường bị sạt đứt, phương án dự phòng là đào lấn vào taluy dương để mở đường tạm. Tuy nhiên, địa hình phức tạp nên việc khắc phục sẽ mất nhiều thời gian.”

Nhiều biển báo đã được lắp đặt.

Sau khi sáp nhập 4 xã cũ thành xã Tây Giang mới, địa bàn trở nên rộng lớn, dân cư phân tán, hệ thống giao thông chưa đồng bộ. Đại diện UBND xã Tây Giang, cho biết song song với công tác khắc phục sạt lở, Tây Giang cũng chú trọng nâng cao đời sống người dân, từng bước hình thành các cụm dân cư ổn định, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Mỗi mùa mưa đến, chính quyền và người dân Tây Giang lại căng mình chống sạt lở. Trong khó khăn, tinh thần “4 tại chỗ” cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng đang giúp người dân vùng biên vững vàng hơn trước thiên tai, mở ra hy vọng về một vùng đất miền núi an toàn và phát triển bền vững.