Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; cùng tham dự có đại diện trưởng/phó các ban chuyên môn Tập đoàn.

Về phía BSR có đồng chí Nguyễn Văn Hội – Bí Thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT, Đồng chí Bùi Ngọc Dương - Phó Bí thư Đảng ủy/Tổng Giám đốc cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Ban Quản lý dự án (QLDA) Nâng cấp mở rộng (NCMR) Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, trưởng các ban chuyên môn BSR.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo với đoàn công tác: Ngày 18/11/2024, BSR đã hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm 43 ngày, đạt kỷ lục cao nhất trong 5 lần bảo dưỡng tổng thể nhà máy. Kết thúc năm 2024, sản lượng sản xuất của BSR ước đạt 6,6 triệu tấn, doanh thu trên 120 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước trên 13 nghìn tỷ đồng. “Doanh thu và nộp NSNN của BSR năm 2024 đều vượt và vượt rất xa kế hoạch.” – Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cũng phân tích bối cảnh hoạt động các nhà máy lọc dầu trên thế giới; trong đó có nhiều NMLD đã buộc phải đóng cửa do càng sản xuất càng lỗ do giá dầu thô suy giảm. Giá dầu giảm mạnh khiến biên lợi nhuận suy giảm, là khó khăn chung của ngành lọc hóa dầu thế giới, BSR cũng không tránh khỏi xu thế ấy. Công ty BSR đã triệt để áp dụng nhiều giải pháp khác nhau góp phần làm giảm sự ảnh hưởng này. Vì vậy, nỗ lực duy trì vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định ở công suất tối ưu không chỉ là nhiệm vụ chính trị của BSR đảm bảo an ninh năng lượng trong nước mà còn là nỗ lực của tập thể lãnh đạo, NLĐ BSR vượt thách thức, tiếp tục vận hành, sản xuất – kinh doanh có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương vui mừng thông báo, những ngày cuối năm 2024, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết cổ phiếu BSR trên sàn HOSE. Điều này không chỉ nâng cao tính minh bạch mà còn thu hút thêm các nhà đầu tư.

Phó Tổng Giám đốc BSR kiêm Trưởng ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất Nghiêm Đức Dương báo cáo về tiến độ dự án NCMR.

Phó Tổng Giám đốc BSR kiêm Trưởng ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất Nghiêm Đức Dương báo cáo: Tháng 5/2023, Chính phủ ký Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án NCMR NMLD Dung Quất. Theo đó, Nhà máy sẽ nâng công suất chế biến từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày; sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn EURO V; đáp ứng tiêu chuẩn môi trường theo lộ trình bắt buộc áp dụng của Chính phủ; nâng cao độ linh động lựa chọn dầu thô, đảm bảo nguồn dầu thô cung cấp lâu dài và có hiệu quả cho Nhà máy; nâng cao hiệu quả đầu tư Nhà máy lọc dầu Dung Quất; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của cả nước, đặc biệt khu vực Trung bộ.

Tháng 3/2024, Bộ Công Thương đã có Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo NCKT Dự án NCMR và ngay sau đó, Hội đồng Quản trị BSR đã phê duyệt điều chỉnh Dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Trong năm 2024, Ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất đã triển khai các nhiệm vụ chính và đạt các kết quả khả quan, như: Ký hợp đồng Tư vấn thiết kế kỹ thuật điều chỉnh (FEED); tính đến nay, tiến độ tổng thể công tác thiết kế FEED đạt 27% khối lượng. Ban QLDA cũng đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng cung cấp bản quyền công nghệ với các nhà bản quyền của Pháp, Mỹ, Ý, Hà Lan cho các phân xưởng công nghệ bản quyền của dự án. BSR, Tư vấn FEED và các nhà bản quyền đã hoàn thành họp khởi động triển khai hợp đồng. Hiện nay các nhà bản quyền đang triển khai công tác thiết kế công nghệ bản quyền, đảm bảo đồng bộ với triển khai thiết kế FEED.

Về công tác thu xếp vốn, Ban QLDA đã lựa chọn Ngân hàng HSBC là ngân hàng điều phối các khoản vay tín dụng xuất khẩu (ECAs). Ngày 25/11/2024, BSR và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đã ký kết “Hợp đồng tư vấn thu xếp vốn cho Dự án Nâng cấp mở rộng (NCMR) Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất”. Theo đó, PVcomBank sẽ tư vấn, hỗ trợ BSR thu xếp nguồn vốn vay với tỷ lệ 40% tổng mức đầu tư của Dự án, tương đương khoảng 526 triệu USD từ nhiều nguồn vốn vay khác nhau trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế; trong đó, ưu tiên nguồn vốn vay tín dụng hỗ trợ xuất khẩu (ECA) từ các tổ chức tín dụng quốc tế.

Trong năm 2025, Ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất sẽ phấn đấu đạt các mốc tiến độ như: Thẩm định, phê duyệt thiết kế FEED; Phê duyệt Hồ sơ mời thầu EPC; Lựa chọn nhà thầu EPC; San lấp mặt bằng.

Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội và Thành viên HĐTV Tập đoàn Bùi Minh Tiến cũng đã có những phát biểu phân tích tình hình sản xuất kinh doanh BSR năm qua, cũng như những thách thức BSR sẽ đối mặt trong năm tới. Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty và Tập đoàn cũng đã có những ý kiến về các kiến nghị của Ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất nhằm đẩy nhanh Dự án này.

Thành viên HĐTV PVN Bùi Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch UBQLVNN ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của BSR năm 2024. Năm qua, thị trường ngành lọc hoá dầu toàn cầu gặp nhiều biến động, gây không ít khó khăn, nhưng BSR vẫn hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, BSR đã thực hiện tốt công tác bảo dưỡng tổng thể nhà máy, đáp ứng nhiều mục tiêu đề ra. Đây là sự nỗ lực hết mình, đầy trách nhiệm của toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV đơn vị.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch UBQLVNN tại Doanh nghiệp phát biểu kết luận.

“Bước sang năm mới, thị trường được đánh giá sẽ còn nhiều những thách thức trong ngành lọc hoá dầu. Do đó, BSR cần tập trung nghiên cứu, tiếp tục triển khai các giải pháp, đồng thời, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng tạo các điều kiện để đơn vị ổn định hoạt động sản xuất. Qua đó, tiếp tục đảm bảo nhiệm vụ an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, trong công tác nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, BSR cần có những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong đó, cần có sự hỗ trợ của Tập đoàn để phối hợp, giúp BSR giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, BSR cũng cần lựa chọn những nhà thầu EPC đảm bảo chất lượng để tối ưu chi phí và thời gian thực hiện dự án. Với các kiến nghị của BSR là hoàn toàn có căn cứ, do đó, chúng tôi sẽ ghi nhận và báo cáo lên các cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý”, ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Uỷ ban QLVNN tại Doanh nghiệp phát biểu.