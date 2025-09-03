Né "Mưa đỏ", hàng loạt phim Việt chào phòng vé sau Quốc khánh 2/9
Tránh cạnh tranh phòng vé với "Mưa đỏ", hàng loạt phim Việt ra rạp sau Quốc khánh 2/9 gồm: "Cô dâu ma", "Phá đám: Sinh nhật mẹ" và "Có chơi có chịu".
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đến hơn 10h ngày 3/9, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo ở đường Lê Văn Khương giao với đường Trịnh Thị Dối. Hậu quả, người phụ nữ tử vong tại chỗ.
Trước đó, khoảng 7h30 cùng ngày, người dân sống trên đường Lê Văn Khương nghe tiếng động mạnh.
Đến kiểm tra, họ phát hiện người phụ nữ đi xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo (chưa rõ biển số), người phụ nữ tử vong. Giao thông ùn ứ nặng.
Điều tra ban đầu, người phụ nữ tên L.T.N (SN 1965).
Cảnh sát đang trích xuất camera, điều tra nguyên nhân vụ va chạm.
TP.HCM bắn pháo hoa 2/9 ở đâu, lúc mấy giờ đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Với nhiều người, kỳ nghỉ lễ 2/9 sẽ kết thúc trọn vẹn hơn khi được cùng người thân, bạn bè chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa này.