



Vụ va chạm xảy ra tại ngã 4 đường Lê Văn Khương - Trịnh Thị Dối, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: CH

Đến hơn 10h ngày 3/9, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo ở đường Lê Văn Khương giao với đường Trịnh Thị Dối. Hậu quả, người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 7h30 cùng ngày, người dân sống trên đường Lê Văn Khương nghe tiếng động mạnh.

Đến kiểm tra, họ phát hiện người phụ nữ đi xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo (chưa rõ biển số), người phụ nữ tử vong. Giao thông ùn ứ nặng.

Điều tra ban đầu, người phụ nữ tên L.T.N (SN 1965).

Cảnh sát đang trích xuất camera, điều tra nguyên nhân vụ va chạm.