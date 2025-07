Trưa 20/7, Văn Mai Hương đưa ra thông báo mới trên trang cá nhân, cho biết sẽ hoãn sự kiện ra mắt MV Ướt lòng, dự kiến tổ chức vào ngày 21/7.

Ca sĩ Văn Mai Hương. (Ảnh: FBNV)

Nữ ca sĩ viết: "Văn Mai Hương xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, lời động viên chân thành đến địa phương, đơn vị chịu ảnh hưởng trong sự việc không ai mong muốn vừa xảy ra tại Quảng Ninh.

Văn Mai Hương cùng ê-kíp xin phép được thông báo tạm hoãn sự kiện giới thiệu và lịch phát hành MV Ướt lòng vào ngày 21/7 để mọi người có thể tập trung theo dõi các thông tin liên quan đến diễn biến của cơn bão số 3.

Văn Mai Hương xin được cáo lỗi đến ê-kíp thực hiện dự án, quý đối tác, đơn vị báo chí - truyền thông, các anh chị em nghệ sĩ, khán giả... để sản phẩm ra mắt vào thời điểm phù hợp hơn. Xin cầu mong sự bình an đến với tất cả mọi người".

Ngày 19/7, trên hành trình tham quan vịnh Hạ Long, tàu Wonder Sea (đăng ký tên là Vịnh Xanh 58) đã bị dông gió xô nghiêng và lật vào lúc 13h45. Tới 10h sáng ngày 20/7, 10 người bị thương được đưa về Bệnh viện Bãi Cháy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, hiện sức khỏe đã ổn định. Cơ quan chức năng đã tìm thấy và xác nhận 35 người tử vong (tìm thấy thi thể), hiện còn 4 người được cho là đang mất tích.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. MC Thảo Vân viết: "Xin cầu mong con số tử vong dừng lại ở đây, đã 28 người ra đi rồi, quá xót xa. Mong có thêm nhiều người được cứu. Tối lạnh rồi, về thôi mọi người...". Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ: "Đau đớn quá, đọc tin tức xót quá! Đoàn gặp dông lốc và bị lật thuyền, hy vọng sớm tìm được những người còn lại và đều bình an. Chúng ta theo dõi tin tức, đi lại cẩn thận và tìm nơi an toàn ngay lập tức khi quan sát tình hình không ổn. Xin sự bình an đến với chúng ta!".

Ca sĩ Minh Hằng nhắn nhủ: "Hạ Long ơi, xin cầu nguyện tới tất cả mọi người và cầu mong bình an nhiều nhất có thể". Ca sĩ Bùi Công Nam viết: "Xót thương các nạn nhân không may gặp nạn, đặc biệt là những em nhỏ và gia đình các em. Mong mọi người sớm vượt qua nỗi đau này".

Cũng trong ngày 19/7, BTC sự kiện SUPERFEST 2025 - concert Mùa hè rực rỡ cũng thông báo tạm hoãn chương trình vì điều kiện thời tiết rất xấu. Theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, một số hạng mục, chủ yếu là giàn giáo, đổ sập xuống khu vực khán đài. Nhiều thiết bị điện tử bị hư hỏng do mưa bão.