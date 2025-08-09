Toàn dự án Vành đai 3 TP.HCM hoàn thành được 50%

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, báo cáo tình hình triển khai dự án Vành đai 3 TP.HCM để phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo Ban Giao thông, đến nay công tác thi công dự án Vành dai 3 TP.HCM đang được các đơn vị tăng tốc triển khai, đảm bảo mốc tiến độ thông xe từng đoạn tuyến trong năm 2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026. Tổng sản lượng toàn dự án đạt khoảng 50% khối lượng.

Cụ thể, TP.HCM (10 gói thầu xây lắp chính): Các nhà thầu tập trung thi công cầu cạn, xử lý nền đất yếu để đảm bảo tiến độ.

Vành đai 3 TP.HCM đã hoàn thành được 50%. Ảnh: CH

Dự án thành phần 3 - Đồng Nai: Thi công 3/3 gói thầu, tập trung tại các công trình nút giao Bến Lức - Long Thành, Hương Lộ 19, đường ĐT.25B, ĐT.25C, đạt 42,6% giá trị hợp đồng.

Dự án thành phần 5 - Bình Dương (cũ): Thi công 4/4 gói thầu, tập trung các hạng mục cầu, hầm, thoát nước, xử lý nền, đắp cát, đạt 42,4% khối lượng (83,24% kế hoạch).

Dự án thành phần 7 - Tây Ninh (trước đây Long An): Tiến độ vượt trội, đạt 75,7%, đã hoàn thành kết cấu dưới, kết cấu trên, xử lý nền, đắp cát gia tải, kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Đảm bảo nguồn vật liệu

Ban Giao thông cũng cho biết dự án Vành đai 3 TP.HCM cần bổ sung 3,4 triệu m³ cát đắp nền, 1,6 triệu m³ đất đắp, 0,4 triệu m³ cát xây dựng và 3,3 triệu m³ đá. Hiện nguồn cát, đất, đá đã được các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Dương cam kết cung cấp đủ, với tổng khối lượng vượt nhu cầu còn lại.

Hiện UBND TP.HCM đang nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn, cầu Bình Gửi và nâng cấp 15,3km đường Mỹ Phước - Tân Vạn để khai thác đồng bộ với Vành đai 3. Các chủ đầu tư đang rà soát chi phí, đề xuất bổ sung đầu tư.

Dự kiến thông xe toàn tuyến vào giữa năm 2026. Ảnh: CH

Mốc tiến độ quan trọng của dự án Vành đai 3:

19/8/2025: Hoàn thành một số hạng mục tại nút giao HLD để thông xe kỹ thuật cùng cầu Nhơn Trạch.

31/12/2025: Thông xe tuyến chính 24,1km; thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc 41,4km.

30/6/2026: Thông xe toàn tuyến.

Ban Giao thông khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, huy động tối đa nhân lực, vật lực, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam bộ.