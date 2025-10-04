Radio online: Về miền quan họ, gặp anh Hai xinh...

Các liền, liền chị tại sân khấu hát đối đáp Quan họ. Ảnh: Phạm Thứ.

Tôi nghĩ khó mà tìm thấy anh lực điền trong đám hát. Những người đó còn mạnh mẽ thế ấy, họ đã đi vào xới vật rồi. Còn người con trai đi hát, muốn gì cũng phải ít nhiều có giọng. Và hát ca là phải biết trau chuốt, giữ gìn cái giọng giỏi cho ấy, cộng thêm luyện rèn. Ngoài việc nghề, việc cửa nhà, phải dành thời gian cho giọng, cho ca, cho rèn luyện lối chơi, nào lời ăn tiếng nói, nào cái mặc cái đội, sao cho thanh lịch, cho ra con người thật là nhà.

Cái duyên người nam đi hát nó nằm ở đấy, thanh, nhà của người có tài hoa, “làm nghệ thuật” một cách tự nhiên, chân thành. Đến Kinh Bắc, nghe các chị cất lên tươi tắn: Anh Hai xinh, tặng tình là anh Hai đứng, đứng đứng một mình, trông dáng như cũng xinh…, thì thấy thật là yêu mến lắm! Anh Hai hiện lên trong mắt Chị đây, và hiện lên trong của người nghe hát, những anh Hai xinh!

Tôi đã nhìn, từ xa đến gần, đã đứng cùng những anh Hai trong quan họ, gọi vậy là bởi có được cảm nhận ra sự cởi mở, những đường nét, những dáng mạc, có đôi, đến vui đùa hát hội. Anh Hai quan họ, từ lời ca, ánh mắt, nụ cười, dáng điệu, khiến người ta có cảm nhận từ đó một sự hòa hiếu, nhu mì, biết nương biết hòa cùng ngoại cảnh. Có hào hứng đến mấy thì người ca hát cũng giữ lấy cái khiêm nhường, cái điềm đạm mà liều lượng trong đi đứng, ăn nói, thưa gửi. Kể cả không phải những lời nói mỹ miều nắm lòng như ta hay nghe thấy lúc quan họ nói chuyện với nhau, như kiểu chúng em còn cả một sờn măng/ăn giàu đã vậy còn biết nồng nàn thế nào, mà là trong câu anh nói đôi tình thương mến, đã thấy thân ái, lẽ tình.

Ngẫm anh Ninh – anh Hiển ở Đặng Xá, rồi anh Đăng Nam và anh Phú Hiệp – hai liên anh ức tiếng người làng Thổ Hà, và hình ảnh những cặp liền anh hòa giọng với những cặp liền chị hát những lời ca trong trẻo, rõ ràng, đằm thắm thì càng hiểu ra thêm cái nghĩa của nỗi, duyên tình bạn bè. Những cặp hát ý hợp tâm đầu, chưa vội ca hát đôi lứa, mà là cái tình thương mến, bền lâu của những người tri âm…

