Radio: “Nông dân” - 'Tuyệt tác báo chí' bằng thơ đề tài tam nông trong 40 năm Đổi mới

TS văn học Nguyễn Sĩ Đại (ngồi giữa), tác giả của bài thơ "Nông dân": Có thể so sánh nông dân với bất cứ cái gì vĩ đại nhất. Ảnh: Khổng Chí.

NÔNG DÂN

(Nguyễn Sĩ Đại)

Có người nói nông dân không tư tưởng

Nông dân làm cản trở bánh xe lăn

Tôi đã thấy nông dân suốt một đời làm lụng

Nuôi cái ăn chung trên mảnh đất khô cằn

Tôi đã thấy trên chiến trường ngã xuống

Những nông dân áo lính, máu tươi ròng

Chết tưới đất, sống ngày cày xới đất

Không bổng lộc nào theo đến luỹ tre xanh.

Tôi đã thấy những xiềng xích phong kiến

Cái trói tay của công hữu màu mè

Mấy chục năm kéo người xa ruộng đất

Mấy chục năm ròng cái đói vẫn ghê ghê.

Nghèo chữ quá nên trọng người hay chữ

Bóp bụng nuôi con thành ông trạng, ông nghè

Sáu mươi tuổi, mẹ còn cấy hái

Ông trạng áo dài, ông trạng sống li quê!

Dẫu năm khó, không quên ngày giỗ chạp

Nhớ người xưa, con cháu quây quần

Vâng, có thể nông dân nhiều hủ tục

Nhưng không yêu được họ hàng, yêu chi nổi nhân dân!

Tôi đã thấy thằng Bờm và mẹ Đốp

Còn sống chung với Bá Kiến, Chí Phèo

Con gà mất, chửi ba ngày quyết liệt

Con gái gả chồng, cả xóm có trầu vui.

Tôi đã thấy đổ mồ hôi, sôi nước mắt

Từ hạt lúa gieo mầm đến cấy hái phơi phong

Dăm bảy tạ vài trăm nghìn một vụ

Bữa tiệc xoàng của mấy "sếp" là xong!

Có miếng ngon, nông dân dành đãi khách

Thờ Phật, thờ Tiên, thờ cả rắn, cả rồng

Cả tin quá, tin cả dì ghẻ ác

Sống chết mấy lần, nợ quyết trả bằng xong!

Nông dân sống lặng thầm như đất

Có thể hoang vu, có thể mùa màng

Xin chớ mất, chớ niềm tin sai lạc

Chín phần mười đất nước - nông dân!".

**********

