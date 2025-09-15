Chủ đề nóng

Thể thao
Thứ hai, ngày 15/09/2025 19:10 GMT+7

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

Công Thành (Theo Thể Thao 247) Thứ hai, ngày 15/09/2025 19:10 GMT+7
Việc VĐV Đặng Thị Hồng nhận án cấm thi đấu từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vẫn đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
Vào ngày 11/9 vừa rồi, một thông tin gây chấn động làng thể thao nước nhà đã xuất hiện khi VFV (Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam) đưa ra án cấm dành cho Đặng Thị Hồng. Theo đó, sự nghiệp chuyên nghiệp của chủ công quê Bắc Kạn (nay là Thái Nguyên) gần như đã khép lại khi cô không được tham dự hệ thống giải đấu do VFV tổ chức.

Tuy nhiên, mới đây, VFV lại khiến không ít người hâm mộ bóng chuyền ngỡ ngàng khi khẳng định Đặng Thị Hồng không phạm lỗi, đồng thời cho rằng lý do tay đập trẻ này phải chịu án phạt nặng nề vì những thay đổi trong quy định quốc tế.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Việt Hòa - Ủy viên Ban chấp hành VFV với báo VNExpress, Đặng Thị Hồng không dùng chất cấm, không gian lận mà bị loại vì "thay đổi đột ngột trong quy định quốc tế về vấn đề giới tính”.

Đặng Thị Hồng được khẳng định không gian lận hay sử dụng chất cấm. Ảnh: VolleyballWorld.

Ông Hòa cho biết trước giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia vừa qua, mọi thứ đều hợp lệ. Tuy nhiên, FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền thế giới) bất ngờ đưa ra yêu cầu mới về giới tính giữa chừng khiến Đặng Thị Hồng rơi vào tình thế khó.

Đại diện VFV cũng chia sẻ thêm rằng chúng ta có 2 cách khiếu nại các quyết định của FIVB: khiếu nại lên chính FIVB và khiếu nại lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao). Phương án đầu tiên không khả dĩ vì Việt Nam là thành viên của FIVB và phải tuân thủ các quy định của tổ chức này, trong khi phương án còn lại rất tốn kém, chỉ nhận được sự công nhận về hình thức ngay cả khi thắng kiện và ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa bóng chuyền Việt Nam và FIVB.

Trước khó khăn trên, VFV buộc phải có điều chỉnh để phù hợp với các quy định của FIVB, chấp nhận thực tế rằng Đặng Hồng không còn đủ điều kiện để thi đấu chuyên nghiệp, ông Hòa kết luận.

Trước khi phải nhận án cấm đầy đau đớn này, Đặng Thị Hồng là sao trẻ hàng đầu bóng chuyền Việt Nam. Tay đập sinh năm 2006 áp đảo ở các giải trẻ, dần ghi dấu ấn ở giải VĐQG trong màu áo LPB Ninh Bình và VietinBank, đồng thời là người có công lớn nhất đưa U21 Việt Nam ra sân chơi thế giới lần đầu tiên trong lịch sử.

Được biết sau quyết định khó khăn trên, Đặng Thị Hồng sẽ được VFV và CLB chủ quản tạo điều kiện theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, qua đó tiếp tục cống hiến cho bóng chuyền Việt Nam trong vai trò huấn luyện.

