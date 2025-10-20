Vì điều này, CLB HAGL chấp nhận... xuống hạng?

Trận thua 0-3 trên sân Lạch Tray của HAGL trước CLB Hải Phòng cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp, kinh nghiệm và bản lĩnh giữa hai đội. Tuy nhiên, đối với những người theo dõi sát sao HAGL từ đầu mùa giải, thất bại này là lời cảnh báo nghiêm túc về khả năng cạnh tranh của một tập thể đang loay hoay tìm hướng đi giữa V.League khắc nghiệt.

HAGL đã để thủng lưới hai bàn chóng vánh chỉ trong vòng 10 phút đầu trận, và cả ba bàn thua đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân: những pha để mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

CLB HAGL theo đuổi định hướng mang tính chiến lược dài hạn: trẻ hóa toàn diện đội hình, sẵn sàng chấp nhận những kết quả tệ nhất. Ảnh: VPF.

HLV Lê Quang Trãi thẳng thắn nhận định sau trận: "Cả ba bàn thua đều xuất phát từ những pha mất bóng. Hải Phòng tổ chức rất tốt, chơi áp sát, và chúng tôi đã không kiểm soát được bóng trong áp lực cao. Họ tận dụng sai lầm và trừng phạt HAGL".

Điều đáng lo ngại là lối chơi ngây thơ, thiếu gắn kết, cùng khả năng xử lý bóng dưới áp lực kém của hàng thủ đã khiến HAGL bị bóp nghẹt hoàn toàn trước lối chơi pressing tầm cao, kinh nghiệm của đối thủ. Hải Phòng nghiên cứu kỹ điểm yếu này và không ngần ngại tung đòn phủ đầu, kết liễu hy vọng của HAGL ngay từ rất sớm.

1. Khởi đầu chông gai

HAGL mùa giải năm nay kiên trì theo đuổi định hướng mang tính chiến lược dài hạn: trẻ hóa toàn diện đội hình. HLV Lê Quang Trãi nữa nhấn mạnh: "Định hướng của CLB mùa này là trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, chấp nhận trả giá để họ tích lũy kinh nghiệm".

Tại Lạch Tray, đội hình ra sân của HAGL có hơn một nửa là những cầu thủ sinh sau năm 2002. Việc thiếu đi những trụ cột giàu kinh nghiệm để làm chỗ dựa khiến các cầu thủ trẻ dễ dàng bị cuốn theo nhịp độ nhanh và áp lực tâm lý nặng nề của môi trường V.League.

HAGL (áo xanh) thua 0-3 trước Hải Phòng. Ảnh: VPF.

Thủ môn Trần Trung Kiên, một trong những gương mặt trẻ tiềm năng của bóng đá Việt Nam, đã có một trận đấu khó khăn và không giấu được sự thất vọng: "Chúng tôi buồn vì thất bại rất đậm này. Nhận 2 bàn thua chóng vánh chỉ trong 10 phút đầu trận đấu, là do đội của tôi chơi không tốt. HAGL phải chấp nhận thực tế là chơi không hay, không tốt..

2. Thử thách từ chảo lửa Lạch Tray

Lạch Tray luôn là một thử thách lớn, và với một tập thể non kinh nghiệm như HAGL, áp lực từ khán đài chật kín khán giả Hải Phòng càng trở nên khủng khiếp.

Sự căng cứng về tâm lý nhanh chóng biến thành những sai sót chuyên môn. Hàng phòng ngự HAGL liên tục mắc lỗi: những đường chuyền hỏng, những pha xử lý thiếu dứt khoát và những tình huống phán đoán sai lầm liên tục xuất hiện.

Đây là hệ quả tất yếu của một đội hình chưa sẵn sàng đối mặt với trận cầu có sức ép lớn và một đối thủ biết cách tận dụng triệt để từng cơ hội nhỏ nhất. Sự thiếu vắng thủ lĩnh về chuyên môn lẫn tinh thần đang là vấn đề lớn, khiến các cầu thủ trẻ thiếu đi điểm tựa vững chắc để vượt qua thời khắc khó khăn.

Không dễ để vực dậy HAGL vào lúc này. Ảnh: VPF.

3. HAGL phải trả 'học phí' đến bao giờ?

Việc HAGL chọn con đường phát triển lực lượng trẻ là một lựa chọn đáng khích lệ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang cần nguồn kế cận. Tuy nhiên, bài toán cấp thiết đặt ra lúc này là làm thế nào để cân bằng giữa mục tiêu phát triển cầu thủ và duy trì sự cạnh tranh tại V.League.

Thua để học là điều cần thiết, nhưng thua liên tục và không thấy được sự tiến bộ rõ rệt trong việc khắc phục những lỗi lặp đi lặp lại sẽ dẫn đến nguy cơ mất phương hướng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cầu thủ.

Nếu HAGL không có những điều chỉnh kịp thời về cách tiếp cận trận đấu, cách phân bổ kinh nghiệm trong đội hình và nâng cao bản lĩnh thi đấu, việc đội bóng phố núi sa lầy vào cuộc đua trụ hạng là điều khó tránh khỏi.

Sự phát triển bền vững cần một nền tảng vững chắc, cả về chuyên môn và tinh thần. HAGL đang thiếu đi cả hai điều này. Trận thua trước CLB Hải Phòng là một bài học đắt giá, nhưng đội bóng cần hành động nhanh chóng để vực dậy.

Theo: Theo Bóng đá/ Thời báo VHNT