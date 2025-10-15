Trần Gia Bảo - "Thần đồng" HAGL được The Guardian vinh danh trong danh sách “Next Generation 2025”

Tối 14/10, tờ The Guardian (Anh) công bố danh sách “Next Generation 2025” – Top 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới. Trần Gia Bảo, cầu thủ thuộc CLB Hoàng Anh Gia Lai (CLB HAGL), là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt trong danh sách này.

Bài viết do nhà báo kỳ cựu John Duerden thực hiện đã phác họa hình ảnh một “viên ngọc sáng” đang dần tỏa sáng trong lòng bóng đá Việt Nam. Theo The Guardian, Gia Bảo trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân và ghi bàn tại V.League (mùa giải 2024/025) khi mới 16 tuổi – một cột mốc mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam. Mùa này, Trần Gia Bảo đã có 3 lần ra sân cho HAGL.

Trước đó, cầu thủ tấn công đa năng này sớm gây chú ý nhờ lối chơi kỹ thuật, khả năng di chuyển linh hoạt cùng phong thái tự tin trên sân cỏ. Không chỉ nổi bật ở lứa tuổi thiếu niên, Gia Bảo tiếp tục khẳng định bản thân qua các giải đấu trong nước với những pha xử lý táo bạo và bàn thắng đẹp mắt. Gần đây nhất, Gia Bảo cũng là thành viên đội tuyển U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2025 và ghi dấu ấn với bàn thắng trong trận hòa đối thủ mạnh U17 Nhật Bản 1-1. Trước đó, Gia Bảo cũng gây ấn tượng trong màu áo U16 Việt Nam khi cùng đội thắng 3-0 U16 Uzbekistan và 1-0 U17 Nhật Bản tại Giải U16 CFA Team China 2024 diễn ra tại Trung Quốc.

Việc góp mặt trong danh sách “Next Generation 2025” không chỉ là niềm tự hào cá nhân của Trần Gia Bảo mà còn là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên sau nhiều năm, một cầu thủ trẻ nội được giới chuyên môn quốc tế đánh giá là gương mặt tiềm năng có thể vươn tầm châu lục.

Trước Trần Gia Bảo, bóng đá Việt Nam từng có 2 cầu thủ được nhà báo John Duerden đưa vào Top 60 tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới trong năm, gồm Phan Thanh Hậu và Lê Đình Long Vũ. Phan Thanh Hậu phát triển không như kỳ vọng và hiện khoác áo CLB Becamex TP.HCM, trong khi Lê Đình Long Vũ hiện là tài năng đáng chú ý của SLNA và vừa được triệu tập lên U23 Việt Nam.