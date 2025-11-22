Vì sao Chứng khoán Thủ Đô liên tiếp bị xử phạt?

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 431/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (gọi tắt là Chứng khoán Thủ Đô) địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền 175 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3a Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo có nội dung sai lệch.

Tính từ đầu năm tới nay, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã 3 lần ra quyết định xử phạt Chứng khoán Thủ Đô. Ảnh: TT.

Cụ thể, Chứng khoán Thủ Đô báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023, 31/12/2024, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/06/2024 và tại một số thời điểm trong giai đoạn từ ngày 31/12/2023 đến ngày 31/7/2025.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Được biết, trong năm 2025, đây không phải là lần đầu tiên Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị xử phạt.

Trước đó, ngày 31/10, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Chứng khoán Thủ Đô.

Cụ thể, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 187,5 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 26 Nghị định 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định, từ ngày 26/12/2023 đến ngày 30/5/2025, Chứng khoán Thủ Đô đã cho một số cá nhân vay tiền thông qua các hợp đồng đặt cọc mua bán giấy tờ có giá.

Tuy nhiên, đến thời điểm chuyển giao, công ty thông báo hủy hợp đồng và các cá nhân phải hoàn trả lại tiền đặt cọc theo hợp đồng đã ký.

Ngày 22/5, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt Chứng khoán Thủ Đô với số tiền 152,5 triệu đồng vì không lưu giữ hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu và chậm nộp báo cáo quản trị năm 2024.

Trong đó, mức phạt 92,5 triệu đồng được áp cho hành vi thiếu tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp khi chuyển nhượng trái phiếu H39CH2123004 (phát hành bởi Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment) và HQNCH2124005 (phát hành bởi Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn).

Ngoài ra, phạt 60 triệu đồng do Chứng khoán Thủ Đô báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.