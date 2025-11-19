Giao dịch “chui” cổ phiếu Vietcap (VCI), Phoenix Holdings bị xử phạt

Ngày 18/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 422/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phoenix Holdings trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Mức phạt được xác định là 80 triệu đồng.

Phoenix Holdings là tổ chức liên quan của ông Nguyễn Lân Trung Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap. Ảnh: HMG.

Quyết định nêu rõ, Công ty TNHH Phoenix Holdings – tổ chức liên quan của ông Nguyễn Lân Trung Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) – đã thực hiện giao dịch tổng cộng 198.000 cổ phiếu VCI trong tháng 7/2025 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định.

Cụ thể, Phoenix Holdings mua 132.000 cổ phiếu vào ngày 11/7 và bán 66.000 cổ phiếu vào ngày 16/7, tương ứng tổng giá trị gần 2 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch bị xử phạt theo điểm đ khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, ngày 11/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 406/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Công ty COMECO).

Theo quyết định, Công ty COMECO bị phạt tiền112,5 triệu đồng đối với hành vi vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Công ty COMECO không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập) theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.