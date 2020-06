Vì sao lại có "Ngày không mặc áo ngực" trong năm?

Lịch sử "Ngày không mặc áo ngực"

Đây là một ngày hoàn toàn mới, được lập ra vào từ ngày 9/7/2011 bởi một nhóm Facebooker với thông điệp: "free your breast" (tạm dịch: để ngực của bạn được tự do).



Tuy nhiên, nếu ai có trí nhớ tốt thì sẽ biết đến ngày 13/10 cũng được vận động là "không mặc áo ngực". Vậy đây thực sự là ngày gì?

Điều tra về nguồn gốc thì ngày 13/10 được gọi là "National No Bra Day" (tạm dịch: Ngày quốc tế không mặc áo ngực) khi phụ nữ trên toàn thế giới có thể cởi bỏ chiếc áo ngực của mình và tận hưởng cảm giác vòng 1 được "tự do" trong suốt 24 giờ. Ngày này được sinh ra nhằm để ủng hộ cho chiến dịch "Nâng cao hiểu biết về Ung Thư Vú" của Mỹ.

Nhiều tài liệu chỉ ra rằng, vào khoảng thập niên 60 của thế kỷ XX, "no bra" có nghĩa là sự giải phóng cơ thể phụ nữ và những trách nhiệm xã hội. Đến thập niên 70, "no bra" là biểu tượng của sự tự do hoàn toàn của người phụ nữ.

Có thể thấy, phong trào "no bra" ở góc độ nào đó có ý nghĩa tích cực và ảnh hưởng khá nhiều đến quyền lợi của một nửa thế giới.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, việc mặc áo ngực trong suốt một thời gian dài sẽ khiến phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Do đó, "Ngày không mặc áo ngực" được không ít người hưởng ứng nhiệt liệt để nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh này.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, có đến 80% phụ nữ trên thế giới mặc áo ngực không phù hợp và những phụ nữ có thói quen mặc áo ngực hơn 10 tiếng/ngày mắc các bệnh về vú tăng gấp đôi so với những phụ nữ mặc áo ngực ít giờ hơn.

Mặc áo ngực 12 giờ mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ bị ung thư vú đáng kể.

Nguy cơ bị mắc ung thư vú sẽ là 1/7 nếu bạn mặc áo ngực trên 12 giờ mỗi ngày nhưng không mặc lúc ngủ.

Mặc áo ngực dưới 12 giờ mỗi ngày, nguy cơ mắc ung thư vú chỉ có 1/152.

Nguy cơ này chỉ còn 1/168 ở những phụ nữ ít khi mặc hoặc không mặc áo ngực.

Nếu mặc áo ngực 24/24 giờ mỗi ngày, 3/4 người sẽ có nguy cơ phát triển ung thư vú. Nguy cơ này cao hơn 125 lần so với những người không mặc áo ngực.

Bởi vậy, khi có thể, bạn hãy để phần cơ thể này được thả lỏng, bỏ quên áo ngực vào ngày "No Bra Day" thay vì mặc chiếc áo quen thuộc như ở 364 ngày còn lại trong năm.