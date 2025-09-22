Vì sao MV của nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị kêu gọi tẩy chay?

Phía Ưng Hoàng Phúc giữ im lặng trước ồn ào quanh MV "Anh em trước sau như một"?

Mới đây, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng lập nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng, đồng thời tung ra MV Anh em trước sau như một.

Sau hơn 3 ngày ra mắt, sản phẩm hiện thu hút gần 250.000 lượt xem. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, MV gây ra nhiều tranh cãi khi không ít khán giả cho rằng các nghệ sĩ quảng cáo cho một trang web cá độ. Cụ thể, trong MV, ở 0’58s, hình ảnh cốc uống nước in logo của một trang web cá độ được quay chính diện, đặt giữa khung hình. Tại một cảnh quay khác, một nhân vật cũng mặc chiếc áo có in logo của web này.

Sau khi sản phẩm vướng tranh cãi, các hình ảnh này hiện đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn kêu gọi tẩy chay MV, kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng ra MV "Anh em trước sau như một". (Ảnh: FBNV)

PV Dân Việt đã liên hệ cựu người mẫu Kim Cương (vợ ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, người quản lý nhóm nhạc Ngũ hổ tướng), ca sĩ Khánh Phương, đại diện của ca sĩ Lâm Chấn Huy nhưng hiện chưa nhận được phản hồi. Trên trang cá nhân, dù nhiều khán giả đặt câu hỏi, Ưng Hoàng Phúc không trả lời mà chỉ đăng tải lời nhắn nhủ: "Chúc tất cả các mọi người tháng mới đủ đầy, bình an may mắn".

Ngày 18/9, Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng thông báo về việc lập nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng.

Nói về việc tham gia nhóm nhạc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Chúng tôi vốn là những ca sĩ solo và thân thiết 20 năm qua. Ban đầu, Lâm Chấn Huy gợi ý làm lại ca khúc Tình anh em nhưng tôi nghĩ tại sao không cùng nhau làm điều gì mới mẻ hơn và quyết định lập nhóm nhạc".

Ưng Hoàng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1981 tại An Giang. Anh được biết đến ban đầu là thành viên em út của nhóm 1088. Sau khi 1088 tan rã, nam ca sĩ đầu quân cho "ông bầu" Quang Huy và nhanh chóng thành danh với một loạt hit như Người ta nói, Tôi đi tìm tôi, Anh không muốn bất công với em... Năm 2007, Ưng Hoàng Phúc tạm gác sự nghiệp để sang Singapore điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Sau biến cố, Ưng Hoàng Phúc trở lại sân khấu và hoạt động tích cực trên nhiều sân khấu âm nhạc.

Khánh Phương sinh năm 1981 tại TP.HCM trong một gia đình khá giả, có cha mẹ là doanh nhân thành đạt. Năm 2001, anh lập nhóm nhạc MP5 cùng các thành viên là Trương Thế Vinh, Trần Tuyên và Phương Tài. Sau 3 năm hoạt động, do không tạo được sự đột phá, nhóm tan rã. Năm 2008, Khánh Phương bứt phá, được đông đảo khán giả biết đến nhờ ca khúc Chiếc khăn gió ấm. Sau đó, anh có một loạt bản "hit" như: Tựa vào vai anh, Ngàn lần khắc tên em, Mưa thủy tinh, Đành thôi quên lãng...

Dương Ngọc Thái sinh năm 1977, là ca sĩ chuyên hát dòng nhạc trữ tình quê hương. Ca khúc “Gọi đò” giúp tên tuổi của anh nổi đình đám và đắt show trong và ngoài nước. Anh từng thực hiện 6 liveshow mang tên “Một thoáng quê hương” và tạo được thành công vang dội. Năm 2016, Dương Ngọc Thái đăng quang chương trình "Hãy nghe tôi hát”.

Lâm Chấn Huy tên thật Hoàng Văn Hiệp, SN 1981 tại Hà Tĩnh. Năm 2001, anh trở thành sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM. Trong thời gian học anh phải trải qua rất nhiều công việc và ca hát nhiều nơi để trang trải cuộc sống. Năm 2003, Lâm Chấn Huy chính thức bước vào con đường âm nhạc và thành công sau các ca khúc như Không gì có thể thay thế em, Nụ hôn và nước mắt….

Ca sĩ Lưu Hưng tên thật là Nguyễn Minh Tân, 35 tuổi, tại Tiền Giang. Anh từng là thành viên nhóm nhạc FM trước khi hoạt động solo. Các ca khúc của anh được công chúng biết tới gồm Bức tranh, Điều anh lo sợ, Mong kiếp sau vẫn là anh em, Ký ức vội quên…