Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?

Giá hoa tăng mạnh từng ngày

Hoa tươi luôn là món quà được ưa chuộng trong các dịp lễ, đặc biệt là dịp 8/3, 20/10 bởi hoa tươi không chỉ rực rỡ mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Mỗi loài hoa mang một thông điệp riêng, hoa hồng biểu trưng cho tình yêu, hoa cúc thể hiện sự biết ơn, hoa lan tượng trưng cho sự tinh tế và sang trọng. Một bó hoa tươi rực rỡ có thể thay lời cảm ơn, lời yêu thương hay sự trân trọng gửi tới mẹ, vợ, cô giáo, bạn gái hoặc đồng nghiệp nữ.

Bên cạnh đó, khác với những món quà vật chất, hoa tươi mang đến cảm xúc tức thì - đó là sự vui tươi, hạnh phúc và cảm giác được quan tâm từ phía người nhận. Chính vì vậy, dù xã hội hiện đại có nhiều lựa chọn quà tặng khác nhau, hoa tươi vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng người tặng và cả người nhận mỗi dịp lễ.

Hoa hồng là loại hoa được ưa chuộng dịp lễ 20/10. Giá hoa dao động từ 350.000 - 1,3 triệu đồng/bó. Ảnh: Nhật Hà

Theo ghi nhận tại các tuyến phố chuyên kinh doanh hoa như phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân), Triều Khúc (Thanh Xuân), Thái Thịnh (Đống Đa), Láng Hạ (Đống Đa), Giảng Võ (Ba Đình)… lượng người mua hoa những ngày qua tăng đột biến. Ngay từ sáng sớm tới tối muộn, tại các cửa hàng bán hoa luôn đông khách hàng ghé mua, khiến người bán hoa và thợ cắm hoa không có thời gian để nghỉ.

Chị Nguyễn Thị Tâm (chủ cửa hàng hoa tại Nguyễn Quý Đức) chia sẻ: “Giá hoa tăng theo từng ngày bắt đầu từ hôm 10/10. Cụ thể là tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần. Ngày thường hoa hồng Đà Lạt khoảng 5.000 - 7.000 đồng/bông, nay đã lên đến 15.000 - 20.000 đồng. Hoa baby Đà Lạt cũng tăng từ 200.000 đồng lên gần 450.000 đồng/bó”.

Theo chủ cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân) giá hoa tăng mạnh từng ngày, có nhiều loại hoa tăng giá gấp 3 ngày thường. Ảnh: Nhật Hà

Chị Vũ Liên (chủ một cửa hàng hoa tại phố Thái Thịnh) thông tin thêm, không chỉ hoa trong nước, các loại hoa nhập khẩu còn tăng mạnh hơn. Hoa hồng Ecuador hoặc mẫu đơn Nhật lên tới 150.000 - 200.000 đồng/bông, trong khi ngày thường chỉ khoảng 150.000 đồng/cành. Một bó hoa tulip Hà Lan bình thường chỉ khoảng 300.000 - 400.000 đồng/10 bông, nhưng dịp 20/10 giá đẩy lên tới cả bạc triệu.

Chị Liên cho biết: “Giá hoa tăng dịp lễ là điều không lạ lẫm gì, nhưng năm nay đặc biệt hơn do thời tiết thất thường khiến hoa hư hỏng nhiều, chi phí vận chuyển tăng, các đầu mối nhập hoa cũng báo khan hàng nên giá đội lên từng ngày”.

Dù đắt nhưng vẫn “cháy” hàng

Mặc dù giá tăng cao, lượng khách đặt mua hoa vẫn không giảm. Nhiều shop hoa trên các nền tảng như Facebook, Zalo, Threads hay sàn thương mại điện tử đồng loạt thông báo ngừng nhận đơn sớm để kịp giao hàng đúng dịp 20/10.

Theo một nhân viên cửa hàng bán hoa tại Láng Hạ cho biết: “Năm nay, khách đặt hoa rất sớm, từ ngày 15/10 đã có nhiều đơn. Trung bình mỗi ngày cửa hàng nhận 200 - 300 đơn bó hoa các loại, chủ yếu là hoa hồng và hoa baby. Dù đã nhập thêm 30% lượng hoa so với năm ngoái, nhưng vẫn không đủ bán”.

Hoa kèm gấu hoặc sô cô la mang đậm dấu ấn cá nhân - cũng được khách hàng ưa chuộng dịp 20/10. Ảnh: Nhật Hà

Ngoài bó hoa truyền thống thì các sản phẩm hoa được thiết kế trong giỏ mây, bình sứ ... được giới trẻ yêu thích và lựa chọn nhiều bởi giá cả phù hợp. Ảnh: Nhật Hà

Cũng theo nhân viên đó, bên cạnh hoa bó truyền thống, các sản phẩm hoa thiết kế trong hộp gỗ, giỏ mây hoặc hoa phối quà tặng (gấu bông, socola…) đang được ưa chuộng. Nhiều khách hàng sẵn sàng chi 600.000 - 1,5 triệu đồng cho một bó hoa đẹp, mang tính cá nhân hoá.



“Tôi thấy hoa vẫn là món quà ý nghĩa nhất, vừa lãng mạn, vừa thể hiện tình cảm. Giá có cao nhưng một năm chỉ có vài dịp đặc biệt, nên nhiều người vẫn sẵn lòng chi,” chị Thanh Thảo (Đống Đa) chia sẻ khi mua bó hoa hồng hơn 1 triệu đồng để tặng mẹ.

Ở phân khúc cao cấp hơn, các chậu hoa lan lớn có giá dao động từ 4 – 6 triệu đồng được nhiều đơn vị, doanh nghiệp mua để biếu/tặng. Ảnh: Nhật Hà

Còn anh Phạm Đạt Sơn (Thanh Xuân) chia sẻ: “Dù hoa hồng cận ngày 20/10 có cao gấp đôi ngày thường, nhưng anh vẫn không ngần ngại mua tặng bạn gái để gửi gắm yêu thương, bởi như nhiều lần trước, mỗi lần bạn gái tôi nhận hoa, cô ấy rất vui và hạnh phúc".

Các shop hoa dự báo, trong hai ngày cao điểm dịp 20/10, giá hoa sẽ còn tiếp tục tăng thêm khoảng 10-20%, loại hoa được ưa chuộng vẫn là hoa hồng đỏ, baby trắng hoặc các loại hồng Đà Lạt, hoa hồng nhập khẩu.

