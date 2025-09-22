Vị tướng chỉ huy quân đội Nga từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu bất ngờ bị cách chức

Đại tá Nga Alexander Lapin. Ảnh Izvestia

Trước đó, ông Lapin đã bị thay thế khỏi vị trí tư lệnh Quân khu Leningrad bởi Đại tá Yevgeny Nikiforov.

Theo RBC, tướng Lapin sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý cho người đứng đầu Tatarstan, nơi ông sẽ chịu trách nhiệm làm việc với những người tham gia cuộc chiến ở Ukraine và gia đình của họ, cũng như phục hồi chức năng y tế và xã hội cũng như tái hòa nhập cho binh lính sau khi họ trở về.

Alexander Lapin sinh năm 1964 tại Kazan. Năm 2017, ông giữ chức Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga tại Syria, sau đó là Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Lực lượng Vũ trang Nga. Năm 2022, Lapin chỉ huy Tập đoàn quân Trung tâm (Tsentr) trong cuộc chiến chống Ukraine. Sau khi quân đội Nga rút khỏi thị trấn Lyman thuộc tỉnh Donetsk, ông đã bị lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov chỉ trích gay gắt.

Sau đó, Lapin phục vụ trong Bộ Tư lệnh Lục quân Nga, rồi chỉ huy Quân khu Leningrad và Cụm lực lượng Sever (Bắc). Trên mặt trận này, quân đội Nga đã chiến đấu bảo vệ thành phố Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov, giữ vững phòng tuyến dọc biên giới, tiến hành các hoạt động tại tỉnh Kursk của Nga và thiết lập cái gọi là "vùng đệm" ở các tỉnh Sumy và Kharkov.

Vào tháng 8/2025, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Đại tá Yevgeny Nikiforov đã trở thành chỉ huy mới của nhóm lực lượng Sever (Bắc).