Ảnh: Tuyên Quang dấu ấn một nhiệm kỳ
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết Đại hội với nhiều kết quả quan trọng và dấu ấn nổi bật.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đó, ông Lapin đã bị thay thế khỏi vị trí tư lệnh Quân khu Leningrad bởi Đại tá Yevgeny Nikiforov.
Theo RBC, tướng Lapin sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý cho người đứng đầu Tatarstan, nơi ông sẽ chịu trách nhiệm làm việc với những người tham gia cuộc chiến ở Ukraine và gia đình của họ, cũng như phục hồi chức năng y tế và xã hội cũng như tái hòa nhập cho binh lính sau khi họ trở về.
Alexander Lapin sinh năm 1964 tại Kazan. Năm 2017, ông giữ chức Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga tại Syria, sau đó là Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Lực lượng Vũ trang Nga. Năm 2022, Lapin chỉ huy Tập đoàn quân Trung tâm (Tsentr) trong cuộc chiến chống Ukraine. Sau khi quân đội Nga rút khỏi thị trấn Lyman thuộc tỉnh Donetsk, ông đã bị lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov chỉ trích gay gắt.
Sau đó, Lapin phục vụ trong Bộ Tư lệnh Lục quân Nga, rồi chỉ huy Quân khu Leningrad và Cụm lực lượng Sever (Bắc). Trên mặt trận này, quân đội Nga đã chiến đấu bảo vệ thành phố Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov, giữ vững phòng tuyến dọc biên giới, tiến hành các hoạt động tại tỉnh Kursk của Nga và thiết lập cái gọi là "vùng đệm" ở các tỉnh Sumy và Kharkov.
Vào tháng 8/2025, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Đại tá Yevgeny Nikiforov đã trở thành chỉ huy mới của nhóm lực lượng Sever (Bắc).
Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.