VIC 'gánh team' nhóm cổ phiếu bất động sản, Vn-Index chao đảo khi rơi gần 11 điểm

VIC trở thành điểm sáng hiếm hoi, kìm chân đà giảm của nhóm cổ phiếu bất động sản

Kết phiên giao dịch ngày 19/11, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 1 mã tăng trần, 18 mã tăng giá và bị áp đảo hoàn toàn 56 mã giảm giá, 0 mã giảm sàn.

Cổ phiếu VIC của Vingroup kìm chân đà giảm của nhóm bất động sản khi nhóm này đỏ lửa, giảm 0,29% xuống 101,06 điểm theo xu hướng của thị trường chung.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/11. Ảnh: Vietstock

Điểm sáng hiếm hoi trong phiên gọi tên mã VIC của Vingroup khi tăng nhẹ 0,23% so với phiên giao dịch liền kề, lên 220.500 đồng/cổ phiếu. Mã này góp phần làm trụ đỡ chính không chỉ toàn nhóm ngành mà còn cả thị trường chung khi kéo 0,45 điểm tăng vào chỉ số chung.

Vingroup giữ được sắc xanh hiếm hoi trong bối cảnh công ty vừa thông báo biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông. Trước đó, Vingroup đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với ba vấn đề.

Theo đó, cổ đông Vingroup đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan; Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Theo biên bản kiểm phiếu của Vingroup, tập đoàn đã gửi phiếu ý kiến cho 31.273 cổ đông, đại diện/sở hữu 3,853 tỷ cổ phần. Số phiếu ý kiến gửi về là 173 phiếu, đại diện/sở hữu 3,559 tỷ cổ phần, chiếm 92,37% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó đã có 170 cổ đông đồng ý với phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn, chiếm tỷ lệ 92,37%, 1 cổ đông không tán thành và 2 cổ đông không có ý kiến.

Với việc phương án phát hành cổ phiếu được thông qua, Vingroup dự kiến sẽ thực hiện ngay trong quý 4/2025. Tập đoàn sẽ phát hành 3,853 tỷ cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 77.335 tỷ đồng. Với quy mô này, Vingroup sẽ vượt Hòa Phát và nhiều ngân hàng lớn, trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Quay trở lại thị trường chứng khoán, tính từ đầu năm, thị giá đã tăng gần 420%, giúp vốn hóa Vingroup vượt 847.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường và đóng góp lớn vào đà thăng hoa của chỉ số chung trong thời gian qua.

Diễn biến cổ phiếu Vingroup kể từ đầu năm tới nay. Ảnh: FireAnt

Trong nhóm bất động sản, đà tăng còn xuất hiện ở những mã khác như: IDC +0,97%; VPH +0,61%; DXS +0,49%; DIG +0,48%; THD +0,32%;...

Riêng mã DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Service), trong báo cáo của Shinhan Securities, đơn bị này đưa ra khuyến nghị MUA cùng mức giá mục tiêu 12.500 đồng, tương ứng kỳ vọng tăng 24,3% so với thị giá hiện tại. Quan điểm này dựa trên ba cơ sở chính: (1) Vị thế dẫn đầu của DXS trong lĩnh vực môi giới bất động sản; (2) Lượng giao dịch bất động sản toàn thị trường có dấu hiệu cải thiện nhờ các chính sách vĩ mô hỗ trợ; (3) Nguồn hàng lớn từ các dự án Tập đoàn Đất Xanh mở bán, tạo lợi thế đầu vào cho DXS.

Cổ phiếu tím duy nhất trong nhóm tới từ mã VCR của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex khi bất ngờ tăng kịch trần với mức tăng 14,94% lên 40.000 đồng/cổ phiếu. Mã này vỏn vẹn ghi nhận 100 đơn vị khớp lệnh trong phiên.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ bao phủ toàn nhóm ngành với các mã: DXG -2,81%; NVL -1,26%; CEO -2,69%; VHM -0,1%; VRE -2,32%;...

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/11. Ảnh: Vietstock

Sau hai phiên đầu tuần tăng giá, VN-Index bất ngờ ‘quay xe’ giảm gần 11 điểm



Sau hai phiên giao dịch đầu tuần đầy hứng khởi, thị trường chứng khoán hôm nay ghi nhận sự thay đổi không mấy tích cực. Ngay từ khi mở cửa giao dịch, chỉ số VN-Index đã giảm 4 điểm. Thị trường sau đó hồi phục nhẹ một vài nhịp rồi lại quay về mốc 1.650 điểm.



Kết phiên giao dịch ngày 19/11, VN-Index giảm 10,92 điểm điểm xuống 1.649 điểm. HNX giảm 2,33 điểm xuống còn 265,03 điểm.



hanh khoản phiên giao dịch hôm nay ghi nhận có hơn 741 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 24.312 tỷ đồng.



Độ rộng thị trường ghi nhận 270 mã tăng giá, 24 mã tăng trần và 430 mã giảm giá, 4 mã giảm sàn. Trong rổ VN30 ghi nhận 5 mã tăng giá, 23 mã giảm và 2 mã tham chiếu.



Hòa chung xu hướng của thị trường hôm nay, nhóm ngành công nghiệp ghi nhận giảm 0,22% xuống còn 59,10 điểm. Trong đó những mã cổ phiếu đỏ lửa như CII -0,95%, GEX -4,05%, GMD -0,47%, VSC -2,28%, HHV -0,35%, CTD -1,37%, GEE -1,05%;...



Nhóm ngành nguyên vật liệu cũng giảm 0,15% xuống còn 56,75 điểm. Trong đó những mã cổ phiếu cùng nhau giảm như DGC -2,23%; GVR -0,28%; DDV -2,71%;... Nhưng đi ngược lại số đông, các mã cổ phiếu trong ngành vẫn ghi nhận sắc xanh như HPG +0,36%; DCM +1,58%; DPM +1,24%;...



Đối với tài chính, nhóm ngành này cũng giảm 0,87% xuống còn 208,49 điểm; các mã cổ phiếu cùng chung sắc đỏ như SSI -2,53%; VIX -3,85%; TCB -1,56%; SHS -3,06%; VPB -2,43%;...Ngược lại, HDB là mã cổ phiếu hiếm hoi ghi nhận sắc xanh khi tăng 2,79%.



Về mức độ ảnh hưởng, những mã cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực như HDB; VIC; HPG; VNM; REE khi cùng nhau giữ gần 1,55 điểm ở lại thị trường. Ngược lại, các mã cố phiếu khác như VPB; VCB; TCB; FPT; BID đã khiến VN-Index giảm hơn 4,25 điểm.



Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn liên tiếp bán ròng với 720,02 tỷ đồng; tập trung chủ yếu vào các mã như DGC -188,98 tỷ đồng; VND -143,63 tỷ đồng; MDG -104,61 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã cổ phiếu khác như MBB; DXG; STB; VCI; HAG đều ghi nhận mức bán ròng dưới 100 tỷ đồng.



Ở chiều mua, mã cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) được các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mạnh với nhất 205 tỷ đồng; xếp thứ hai là cổ phiếu HDB +138,51 tỷ đồng. Các mã cổ phiếu khác như DGW; CII; NVL; VNM; CTG đều ghi nhận mức mua ròng dưới 50 tỷ đồng.

