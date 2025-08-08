Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 08/08/2025 11:38 GMT+7

Vicem Tam Điệp thừa nhận có xả khói bụi vượt quy định ra môi trường, nhưng lại cho rằng chỉ là sự cố? (Bài 2)

Minh Ngọc - Ngọc Hải Thứ sáu, ngày 08/08/2025 11:38 GMT+7
Người dân ở thôn Tân Nam, xã Quang Sơn (cũ) – nay là phường Tam Điệp (Ninh Bình) phản ánh cuộc sống bị đảo lộn vì phải chịu cảnh ô nhiễm, khói bụi, tiếng ồn từ nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp đã diễn ra nhiều năm. Trả lời Dân Việt, ngày 21/7, đại diện Vicem Tam Điệp thừa nhận: “Công ty có xả ra khói bụi ra môi trường vượt quy định… nhưng chỉ là sự cố”?
Vicem Tam Điệp lấy lý do… chỉ là sự cố?

Sau khi người dân thôn Tân Nam, xã Quang Sơn (cũ) – nay là phường Tam Điệp phản ánh về việc nhà máy của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp (gọi tắt là Vicem Tam Điệp) gây ra ô nhiễm, tiếng ồn, xả lượng lớn khói bụi ra môi trường. Đặc biệt, trong tháng 7 vừa qua, người dân tiếp tục phản ánh, nhà máy đã xả một lượng lớn khói bụi ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe của người dân sống cạnh đó. Ngày 21/7, PV Dân Việt đã có buổi làm việc với ông Đoàn Vinh Quang – Chánh Văn phòng Vicem Tam Điệp.

Ông Quang cho biết, Vicem Tam Điệp đang triển khai dự án nhiệt khí thải. Hôm qua bắt đầu chạy thử (ngày 20/7- PV) - cái này ra khói rất nhiều. Đây không phải là khói bụi mà chỉ là khói hơi nước. Phải khẳng định cũng thời điểm là có bụi. Vừa rồi Công ty cũng tiến hành sửa lò từ ngày 17/6-2/7, trong quá trình chạy lại thì vẫn có lúc máy chưa đồng bộ nên vẫn gặp sự cố.

Video: Nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp (Ninh Bình) xả khói bụi ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân ở thôn Tân Nam, phường Tam Điệp.

Theo báo cáo gửi Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, ngày 17/6, Vicem Tam Điệp cho biết, nhà máy tạm dừng thiết bị công đoạn sản xuất clinker để sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị nhà máy và đấu nối với hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện.

Sau khi bảo dưỡng và sửa chữa xong, đến ngày 15/7, người dân có phản ánh về việc xả lượng lớn khỏi bụi ra môi trường làm ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trả lời vấn đề này, ông Quang cho hay, ngay sau đó, ngày 16/7, Vicem Tam Điệp có báo cáo số 2795 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình và UBND phường Tam Điệp về việc phát thải vượt giới hạn Quy chuẩn QCĐP 02:2020/NB – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng tỉnh Ninh Bình, ban hành ngày 31/1/2020.

Tại báo cáo số 2795, Vicem Tam Điệp đưa ra nguyên nhân phát thải thông số bụi tổng (là tổng tất cả các loại bụi, bao gồm cả bụi mịn và các hạt bụi lớn hơn, có trong không khí - PV), CO và biện pháp khắc phục trong quá trình vận hành lò nung. Theo đó, vào hồi 14h05 phút đến 14h15 phút ngày 15/7, trong quá trình vận hành thiết bị lò nung clinker, Công ty gặp sự cố không mong muốn do lỗi hệ thống phân tích khí 732AM03 gây dừng lọc bụi tĩnh điện 341EP01 (dừng lọc bụi điện do liên động bảo vệ an toàn nguy cơ nổ lọc bụi do khí CO trong lọc bụi cao).

Hàng trăm hộ dân sống ngay cạnh nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp phải chịu cảnh ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn suốt nhiều năm qua.

Các thông số bụi tổng và CO vượt QCĐP 02:2020/NB. Cụ thể như sau: Bụi tổng thời điểm lúc 14h05 phút là: 242.9 mg/Nm3; Lúc 14h10 phút là: 254.73 mg/Nm3; Lúc 14h15 phút là: 150.82 mg/Nm3 (trong khi đó, quy định bụi tổng không được vượt quá 60 mg/Nm3).

Vicem Tam Điệp cho biết, đã nhanh chóng sửa lỗi, điều chỉnh các thông số vận hành ổn định thiết bị sau 15 phút, sự cố đảm bảo được các thông số về môi trường trong giới hạn cho phép.

Theo ông Quang, tại một số thời điểm trong tháng 7 vừa qua, người dân có phản ánh và quay video lại về việc nhà máy xả khói bụi với lượng lớn ra môi trường, Vicem Tam Điệp ghi nhận thời điểm đó là có bụi, nhưng tất cả khói bụi đó đều trong khả năng kiểm soát của nhà máy.

Tất cả các ống khói từ các lò, máy nghiền đều có hệ thống quan trắc online – truyền trực tiếp dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình. Hệ thống kết nối trực tiếp – nếu không có báo cáo là bị phạt ngay – tức là khi nào xảy ra sự cố và khi nào dự kiến dừng lò, hay khi nào chạy lại thì Công ty sẽ có văn bản báo cáo.

Nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả lượng khói bụi rất lớn ra môi trường lúc 17h35 phút, ngày 21/7. Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo điện tử Dân Việt.

"Nhà máy xi măng nào cũng thế thôi, có những thời điểm chạy lại vì chưa đồng bộ máy móc, có những thời điểm ảnh hưởng đến bà con là có chứ không phải không. Còn ảnh hướng đến sản xuất nông nghiệp thì mấy ngày nay Công ty không nhận được phản ánh gì từ người dân", ông Quang nói.

Ông Quang cũng thừa nhận: “Trong quá trình vận hành thi thoảng vẫn có sự cố. Khi xảy ra sự cố thì nhà máy có xả ra môi trường khói bụi. Dây chuyền sản xuất thì lúc gặp sự cố, lúc không. Khi nào xảy ra sự cố thì Công ty đều tập trung nhân lực để xử lý, còn bảo giải quyết dứt điểm thì anh không chắc. Mỗi khi xảy ra sự cố thì Công ty đều có báo cáo”.

Vicem Tam Điệp vẫn tiếp tục xả lượng lớn khói bụi ra môi trường

Cũng theo ông Quang, việc nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả khói bụi ra môi trường là “không thường xuyên”. “Sự cố” ngày 15/7, vừa qua là do hệ thống lọc bụi tĩnh điện, trong lọc bụi tĩnh điện có phân tích khí - khi phân tích khí thấy CO lên cao sẽ gây nguy cơ cháy nổ, vì vậy, lò sẽ tự ngắt điện, khi ngắt điện sẽ phát sinh khói như vậy, dẫn đến lọc bụi sẽ không sạch được.

Sau đó PV Dân Việt liền đặt câu hỏi: Vậy cứ khi nào xả lượng lớn khói bụi ra môi trường thì Vicem Tam Điệp đều đưa ra nguyên nhân gặp “sự cố”. Còn không xả thì không có “sự cố”?

Ông Quang im lặng, không trả lời…?

Theo báo cáo số 2795, ngày 16/7 của Vicem Tam Điệp - dù khẳng định đã khắc phục được sự cố, tuy nhiên, tiếp tục phản ánh đến PV Dân Việt, những ngày sau đó, nhà máy này tiếp tục xả lượng lớn khói bụi ra môi trường.
Hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận lúc 23h30 phút ngày 31/7 tại nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp.

Nói về giải pháp xử lý “sự cố”, ông Quang cho biết, Vicem Tam Điệp đã xin ý kiến Tổng Công ty Xi măng Việt Nam thay hệ thống lọc bụi tĩnh điện đang sử dụng hiện nay. Đối với lọc bụi túi vải (hay còn gọi là hút lọc bụi tay áo) thì sẽ lọc hết bụi và không liên quan đến cháy nổ. Vì vậy, thời gian tới Công ty sẽ đầu tư lọc bụi túi vải để thay thế lọc bụi tĩnh điện.

Liên quan đến việc di dời các hộ dân sống bên cạnh nhà máy, ông Quang cho biết sẽ trả lời Dân Việt vào thời điểm khác.

Theo báo cáo số 2795, ngày 16/7 của Vicem Tam Điệp - dù khẳng định đã khắc phục được sự cố, tuy nhiên, tiếp tục phản ánh đến PV Dân Việt, những ngày sau đó, nhà máy này tiếp tục xả lượng lớn khói bụi ra môi trường.

Sau đó, PV Dân Việt đã có mặt tại thôn Tân Nam và trực tiếp ghi nhận việc xả khói bụi của nhà máy Vicem Tam Điệp vào các thời điểm khác nhau. Cụ thể: 17h30 – 18h30 phút ngày 21/7, nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp tiếp tục xả lượng lớn khói bụi ra môi trường (thời điểm này cơn bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa lớn).

Gia đình ông Vũ Văn Bích – Trưởng thôn Tân Nam nằm ngay sau nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp chưa đầy 500m. Suốt nhiều năm, những thành viên trong gia đình ông đều ngán ngẩm, bất lực trước cảnh xả khói bụi của nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp.

Tiếp đó, từ 19h30 – 21h00 phút, ngày 24/7; ngày 30/7 từ 20h30 phút - 23h00 phút; ngày 31/7 từ 23h00 phút – 00h00 phút (thời gian này bắt đầu có mưa nhỏ), PV Dân Việt trực tiếp có mặt tại thôn Tân Nam và tận mắt chứng kiến cảnh nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp xả một lượng lớn khói bụi ra môi trường.

Vậy, điều này đặt ra câu hỏi, những lần xả này của nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp có phải là “sự cố” hay không? Nếu xảy ra “sự cố” – Vicem Tam Điệp có báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam hay không?

Đứng từ phía nhà mình, ánh mắt ngao ngán, bất lực nhìn những cột khói bụi khổng lồ phát ra từ nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp, bà Lan, ông Xưởng, ông Bích nói: “Chưa biết bao giờ mới hết cảnh khốn khổ này”.

Còn nữa

'Trong quá trình tìm hiểu về việc xả khói bụi ra môi trường của nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp, PV Dân Việt đã tiếp cận được với một công nhân đang làm bên trong nhà máy này. Người này cho biết, trong tháng 7 vừa qua, nhà máy thường xuyên xả liên tục khói bụi ra môi trường từ 19h00 phút đến 23h00 phút. Có những thời điểm xả liên tục sang cả rạng sáng ngày hôm sau.

Người công nhân này cho biết, thực hiện đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng, Vicem Tam Điệp đã sử dụng tro, xỉ, bột bao bì, bùn thải… nghiền nhỏ, sau đó, vận chuyển đến trạm đập để trộn với đá vôi, đất sét, Silic, thạch cao… để làm nguyên liệu sản xuất xi măng. Điều này, dẫn đến khi đưa vào lò nung sẽ gây ra bám, dính, không lọc hết được bụi.

“Hiện nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp đã áp dụng “điện dư” (tức là nhiệt lượng thừa ra trong quá trình sản xuất). Như vậy, nó sẽ lấy bớt nhiệt nhưng sẽ giảm điện và giảm nhiệt độ trong tháp làm lạnh. Và nó giảm nhiệt độ ở hệ thống lọc tĩnh điện để cho đỡ tốn điện – vì cái lọc bụi tĩnh điện rất tốn điện”, người công nhân này nói với Dân Việt.

