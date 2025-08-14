Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên yêu cầu kiên quyết chống oan, sai, chủ động thực hiện các quyền năng pháp lý vốn có

Ngày 14/8, Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 7/2025 để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện chỉ thị, kế hoạch công tác trong tháng 7/2025.

Thông báo kết quả công tác tháng 7/2025 thể hiện, từ ngày 1/7/2025, Viện KSND tỉnh Hưng Yên (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Viện KSND tỉnh Hưng Yên (cũ) và Viện KSND tỉnh Thái Bình (cũ).

Tháng đầu tiên sau sáp nhập, Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng thích nghi, khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm không chỉ nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát mà còn đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt trong công tác tố tụng.

Trong tháng 7/2025 nói riêng và 10 tháng đầu năm 2025 nói chung, mặc dù còn nhiều khó khăn song Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; tập trung giải quyết vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trong những chỉ đạo những nhiệm vụ, giải pháp phải tập trung thực hiện trong thời gian tới, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên yêu cầu kiên quyết chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chủ động thực hiện các quyền năng pháp lý vốn có. Ảnh: VKSND Hưng Yên

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong các khâu công tác đạt nhiều kết quả tích cực, đã kiểm sát chặt chẽ hơn việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đều đạt 100% vượt chỉ tiêu của Quốc hội; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Toà án chấp nhận đạt 100%, vượt 30% so với yêu cầu của Quốc hội.

Phối hợp giải quyết tốt nhiều vụ án phức tạp, án thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; các yêu cầu, kiến nghị của Viện kiểm sát được các cơ quan tư pháp, cơ quan hữu quan tiếp thu, thực hiện đạt tỷ lệ cao và đều vượt chỉ tiêu Quốc hội.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Viện - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo những nhiệm vụ, giải pháp phải tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, người đứng đầu Viện KSND tỉnh Hưng Yên yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng và văn bản chỉ đạo của ngành Kiểm sát nhân dân sau sáp nhập.

Tiến hành rà soát toàn diện các chỉ tiêu, yêu cầu công tác năm 2025, đặc biệt chú trọng các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2025. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp cụ thể, phù hợp để khắc phục, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội và Ngành giao.

Tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, kiên quyết chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, chủ động thực hiện các quyền năng pháp lý vốn có.

Thực hiện nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Ngành, đảm bảo không để xảy ra gián đoạn, quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ hoặc vụ việc đang thụ lý sau khi sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy. Đồng thời, tăng cường theo dõi, quản lý, kiểm tra, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân cấp khu vực để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh sau quá trình sáp nhập.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về “Chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp cần tích cực, tự giác học tập, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, sử dụng thành thạo các ứng dụng, phần mềm của ngành…