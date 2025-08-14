Vụ gà lôi trắng: Ai là chủ số điện thoại đã gọi điện yêu cầu chở gà ra Thái Bình?

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan vụ người đàn ông lĩnh 6 năm tù vì bán gà lôi trắng, Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với anh Thái Khắc Thành – bị cáo trong vụ án.

Theo đó, anh này được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong chiều tối 13/8, anh Thành đã trở về đến quê nhà Nghệ An sau thời gian bị tạm giam. Phía Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng đề nghị huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Theo bản án sơ thẩm, anh Thành bị tuyên 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trở lại diễn biến vụ án, trong việc anh Thành bán số gà lôi trắng trên cho một người không quen biết, cơ quan điều tra xác định có một số điện thoại đã liên hệ để mua gà của anh Thành.

Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên và Viện trưởng, Viện Phó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên trực tiếp trao các quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm với bị cáo Thái Khắc Thành tại trại tạm giam trưa 13/8. Ảnh: MH

Cụ thể, sau khi anh Thành đăng bài viết có nội dung muốn bán gà lên mạng xã hội Facebook, ngày 26/3/2025, anh nhận được tin nhắn qua ứng dụng messeger của tài khoản Facebook “Quốc Huy” của một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ, hỏi mua 10 cá thể gà lôi con.

Sau đó anh Thành và người này thống nhất giá 500 nghìn đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng. Do gà còn non, người có tài khoản “Quốc Huy” nhờ Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là 1 triệu đồng, hẹn thời gian giao gà vào ngày 2/4/2025.

Sau đó anh Thành dùng số tài khoản của vợ mình để người có tài khoản “Quốc Huy” chuyển 2 triệu đồng tiền đặt cọc mua gà từ số tài khoản của anh Bùi Tuấn anh (SN 1992, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ), số tiền còn lại là 4 triệu đồng và 2,6 triệu tiền cước xe vận chuyển sẽ thanh toán khi người mua nhận được gà vào ngày 2/4/2025.

Khoảng 7 giờ ngày 1/4/2025, anh Thành gọi điện cho anh Thái Đình Sơn (Nghệ An, là người có xe vận chuyển), nhờ anh Sơn chuyển gà ra Thái Bình.

Theo tài liệu, không xác định được người đàn ông đã chuyển tiền đặt cọc mua gà cho anh Thái Khắc Thành. Ảnh: Dân Việt

“Khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Sơn nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0906298xx6 của người đàn ông không quen biết, nói chở gà đến huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và bảo anh lưu số, kết bạn Zalo với tài khoản “Quốc Huy”. Sau đó anh Sơn nhận được tiền công vận chuyển ứng trước là 1 triệu đồng từ số tài khoản của anh Bùi Tuấn Anh…” – hồ sơ vụ án thể hiện.

Cơ quan điều tra đã xác định, anh Đỗ Văn Quảng (SN 1973, huyện Phúc Thọ cũ, TP.Hà Nội) là chủ của thuê bao số điện thoại 0906298xx6, tuy nhiên anh Quảng cho biết đã không dùng số điện thoại này do mạng yếu từ khoảng tháng 9/2024.

Còn với anh Bùi Tuấn Anh, anh này mở cửa hàng sửa điện thoại ở nhà. Ngày 27/3/2025 và ngày 1/4/2025, “một người đàn ông không quen biết, không rõ tên, địa chỉ, đeo khẩu trang đến cửa hàng điện thoại của anh, nhờ anh chuyển tiền đến tài khoản khác rồi trả tiền mặt cho anh”.

Với tài khoản Facebook “Quốc Huy”, Sở Văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình (cũ) trả lời với cơ quan điều tra rằng, Facebook là một trang mạng xã hội và truyền thông có công ty đặt trụ sở ở Hoa Kỳ. Các thông tin về tài khoản người dùng do Facebook lưu trữ, quản lý và không chia sẻ cho bên thứ ba trừ khi có các thoả thuận được ký kết trực tiếp. Do đó, chưa đủ căn cứ để xác định người sử dụng Facebook đăng nhập dưới tên “Quốc Huy”.

Tài liệu điều tra xác định, anh Tuấn Anh thì được một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ, đeo khẩu trang đến cửa hàng điện thoại nhờ chuyển tiền rồi trả tiền mặt; anh Quảng là chủ số thuê bao nêu trên nhưng từ tháng 9/2024 đến nay đã không dùng do mạng yếu, do đó cơ quan điều tra không xử lý anh Bùi Tuấn Anh và anh Đỗ Văn Quảng.