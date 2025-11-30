Vietnam Airlines công bố kết quả máy bay Airbus A320 và A321 cập nhật phần mềm

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không phải hoàn tất trước thời hạn 6h59 ngày 30/11 giờ Việt Nam (tức 23h59 ngày 29/11 giờ UTC). Sau khi hoàn thành cập nhật, các tàu bay (máy bay) đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Nhà sản xuất máy bay Airbus yêu cầu kỹ thuật của Airbus được ban hành nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác trên phạm vi toàn cầu.

Máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật và triển khai đồng bộ tại ba trung tâm kỹ thuật chính: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay giúp Vietnam Airlines hoàn thành yêu cầu trước hạn và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến lịch bay.

"Trong ngày 29 và từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam", đại diện Vietnam Airlines cho biết,

Vietnam Airlines luôn ưu tiên tuyệt đối yếu tố an toàn, chủ động hoàn thành sớm các yêu cầu kỹ thuật và sẵn sàng kích hoạt các biện pháp cần thiết để duy trì mức kiểm soát an toàn cao nhất. Hãng tiếp tục cam kết mang đến hành khách những chuyến bay thông suốt, ổn định và tin cậy.

Trước đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã thông tin về kết quả thực hiện chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp của EASA và Airbus.

Ông Dũng cho biết, các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành thực hiện EAD đối với toàn bộ các máy bay Airbus A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD vào lúc 6h59 ngày 30/11.

Về hoạt động của các hãng hàng không, ông Dũng cho hay: "Cơ bản đảm bảo hoạt động khai thác, phục vụ hành khách theo kế hoạch và duy trì các điều kiện về an toàn hàng không".