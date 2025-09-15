Vietnam Airlines thông tin về đoàn công tác Bộ Y tế Nga hỗ trợ cấp cứu hành khách trên máy bay

Sáng ngày 15/9, Hãng hàng không Vietnam Airlines chính thức thông tin về chuyến bay VN62 ngày 11/9/2025 của Vietnam Airlines khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội, có một hành khách nam 55 tuổi, quốc tịch Nga đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khoảng hai giờ cất cánh.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, ngay khi phát hiện hành khách có biểu hiện bị choáng, thần sắc mệt mỏi, tổ tiếp viên đã nhanh chóng triển khai quy trình ứng phó khẩn cấp, tiến hành sơ cứu ban đầu như hỗ trợ di chuyển khách đến khu vực riêng, hướng dẫn nằm nghỉ ở tư thế phù hợp, đồng thời phát thanh tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các hành khách khác.

"Trên chuyến bay có sự hiện diện của bốn bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Các bác sĩ tiếp cận hỗ trợ cấp cứu một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe trên chuyến bay VN62 ngày 11/9/2025 của Vietnam Airlines khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội. (Ảnh: VNA)

Theo đại diện Vietnam Airlines, ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, các bác sĩ đã nhanh chóng tiếp cận và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tiếp viên của Vietnam Airlines thăm khám, hội chẩn và đưa ra các biện pháp can thiệp y tế kịp thời cho hành khách.

Sau khi nhận được chăm sóc y tế ban đầu, hành khách được Vietnam Airlines chuyển lên phục vụ tại khoang Phổ thông đặc biệt để nghỉ ngơi trong điều kiện thuận lợi hơn.

Trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay, tổ bay và các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của hành khách. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, sức khỏe của hành khách đã ổn định.

Được biết đây không phải là lần đầu Vietnam Airlines thực hiện các phương án ứng phó nhanh hỗ trợ sức khỏe cho hành khách. Vietnam Airlines đã từng ghi nhận một số trường hợp hành khách gặp vấn đề sức khỏe khi đang bay, buộc hãng phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạ cánh khẩn tại sân bay gần nhất để cấp cứu kịp thời cho hành khách.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, những tình huống này cho thấy khả năng ứng phó nhanh nhạy của Vietnam Airlines, từ việc tổ tiếp viên triển khai sơ cấp cứu, huy động bác sĩ trên máy bay, gọi hỗ trợ y tế mặt đất cho đến thay đổi kế hoạch khai thác đều nhằm mục đích bảo vệ mạng sống và sức khỏe hành khách dù có thể gây ra các tổn thất về chi phí.

Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng lưu tâm về các vấn đề sức khỏe khi đi bay. Đặc biệt, các hành khách có bệnh mãn tính hay tiền sử bệnh về tim mạch, huyết áp… chủ động theo dõi và đảm bảo sức khỏe trước khi thực hiện chuyến bay.

Đồng thời, hành khách nên mang theo thuốc được bác sĩ kê đơn trong hành lý xách tay để có thể sử dụng ngay trong trường hợp cần thiết.

Vietnam Airlines khẳng định, luôn đặt an toàn và sức khoẻ của hành khách lên hàng đầu. Hiện tại, Hãng đã xây dựng quy trình chăm sóc sức khỏe hành khách chuyên nghiệp, khoa học trong trường hợp hành khách gặp phải vấn đề bất thường về sức khỏe.

Tiếp viên sẽ kêu gọi sự trợ giúp từ bác sĩ nếu đang có mặt trên chuyến bay khi cần thiết. Đồng thời, phi hành đoàn cũng được đào tạo sơ cứu trong khả năng với các tình huống phù hợp bằng bộ dụng cụ sơ cứu khẩn cấp (emergency kit) luôn có sẵn trên máy bay.