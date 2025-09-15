Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Giao thông - Xây dựng
Thứ hai, ngày 15/09/2025 12:25 GMT+7

Vietnam Airlines thông tin về đoàn công tác Bộ Y tế Nga hỗ trợ cấp cứu hành khách trên máy bay

+ aA -
Thế Anh Thứ hai, ngày 15/09/2025 12:25 GMT+7
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, trên chuyến bay VN62 ngày 11/9 khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội có sự hiện diện của bốn bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc đã hỗ trợ cấp cứu một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng ngày 15/9, Hãng hàng không Vietnam Airlines chính thức thông tin về chuyến bay VN62 ngày 11/9/2025 của Vietnam Airlines khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội, có một hành khách nam 55 tuổi, quốc tịch Nga đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khoảng hai giờ cất cánh.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, ngay khi phát hiện hành khách có biểu hiện bị choáng, thần sắc mệt mỏi, tổ tiếp viên đã nhanh chóng triển khai quy trình ứng phó khẩn cấp, tiến hành sơ cứu ban đầu như hỗ trợ di chuyển khách đến khu vực riêng, hướng dẫn nằm nghỉ ở tư thế phù hợp, đồng thời phát thanh tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các hành khách khác.

"Trên chuyến bay có sự hiện diện của bốn bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Các bác sĩ tiếp cận hỗ trợ cấp cứu một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe trên chuyến bay VN62 ngày 11/9/2025 của Vietnam Airlines khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội. (Ảnh: VNA)

Theo đại diện Vietnam Airlines, ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, các bác sĩ đã nhanh chóng tiếp cận và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tiếp viên của Vietnam Airlines thăm khám, hội chẩn và đưa ra các biện pháp can thiệp y tế kịp thời cho hành khách.

Sau khi nhận được chăm sóc y tế ban đầu, hành khách được Vietnam Airlines chuyển lên phục vụ tại khoang Phổ thông đặc biệt để nghỉ ngơi trong điều kiện thuận lợi hơn.

Trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay, tổ bay và các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của hành khách. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, sức khỏe của hành khách đã ổn định.

Được biết đây không phải là lần đầu Vietnam Airlines thực hiện các phương án ứng phó nhanh hỗ trợ sức khỏe cho hành khách. Vietnam Airlines đã từng ghi nhận một số trường hợp hành khách gặp vấn đề sức khỏe khi đang bay, buộc hãng phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạ cánh khẩn tại sân bay gần nhất để cấp cứu kịp thời cho hành khách.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, những tình huống này cho thấy khả năng ứng phó nhanh nhạy của Vietnam Airlines, từ việc tổ tiếp viên triển khai sơ cấp cứu, huy động bác sĩ trên máy bay, gọi hỗ trợ y tế mặt đất cho đến thay đổi kế hoạch khai thác đều nhằm mục đích bảo vệ mạng sống và sức khỏe hành khách dù có thể gây ra các tổn thất về chi phí.

Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng lưu tâm về các vấn đề sức khỏe khi đi bay. Đặc biệt, các hành khách có bệnh mãn tính hay tiền sử bệnh về tim mạch, huyết áp… chủ động theo dõi và đảm bảo sức khỏe trước khi thực hiện chuyến bay.

Đồng thời, hành khách nên mang theo thuốc được bác sĩ kê đơn trong hành lý xách tay để có thể sử dụng ngay trong trường hợp cần thiết.

Vietnam Airlines khẳng định, luôn đặt an toàn và sức khoẻ của hành khách lên hàng đầu. Hiện tại, Hãng đã xây dựng quy trình chăm sóc sức khỏe hành khách chuyên nghiệp, khoa học trong trường hợp hành khách gặp phải vấn đề bất thường về sức khỏe.

Tiếp viên sẽ kêu gọi sự trợ giúp từ bác sĩ nếu đang có mặt trên chuyến bay khi cần thiết. Đồng thời, phi hành đoàn cũng được đào tạo sơ cứu trong khả năng với các tình huống phù hợp bằng bộ dụng cụ sơ cứu khẩn cấp (emergency kit) luôn có sẵn trên máy bay.

Tham khảo thêm

Vietnam Airlines tiên phong kết nối trải nghiệm khách hàng, cùng kiến tạo tương lai bền vững

Vietnam Airlines tiên phong kết nối trải nghiệm khách hàng, cùng kiến tạo tương lai bền vững

Vé máy bay Tết Bính Ngọ đã căng, Vietnam Airlines hết nhiều hạng ghế ngay khi mở bán

Vé máy bay Tết Bính Ngọ đã căng, Vietnam Airlines hết nhiều hạng ghế ngay khi mở bán

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

CLB Phú Thọ chia tay HLV Flavio Cruz, bổ nhiệm HLV Lê Quốc Vượng?
Thể thao

CLB Phú Thọ chia tay HLV Flavio Cruz, bổ nhiệm HLV Lê Quốc Vượng?

Thể thao

HLV Lê Quốc Vượng nhiều khả năng sẽ dẫn dắt CLB Phú Thọ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Tạm giữ hình sự 3 thiếu niên 'giật cô hồn' lấy bàn inox
Chuyển động Sài Gòn

Tạm giữ hình sự 3 thiếu niên "giật cô hồn" lấy bàn inox

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/9, Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự 3 thiếu niên, trong đó có hai người mới 17 tuổi, để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai là Công viên di sản ASEAN, có các động vật hoang dã, cây quý hiếm này đây
Nhà nông

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai là Công viên di sản ASEAN, có các động vật hoang dã, cây quý hiếm này đây

Nhà nông

Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18), diễn ra tại Malaysia vào đầu tháng 9-2025, Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai được công nhận là Công viên di sản ASEAN. Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai quản lý trên 100 ngàn hécta, có gần 1.900 loài động vật và hơn 600 loài thực vật đang sinh sống và phát triển...

Giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng có thể tăng mạnh, một số khu dự kiến gấp 6 lần vào năm 2030
Nhà đất

Giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng có thể tăng mạnh, một số khu dự kiến gấp 6 lần vào năm 2030

Nhà đất

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố dự thảo điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, với lộ trình 2026 - 2030 mức giá sẽ tăng trung bình 3 - 4 lần, trong đó một số khu dự kiến tăng gần 6 lần so với hiện nay để bảo đảm chi phí bảo trì, duy tu công trình.

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM nhận diện năm loại tội phạm phức tạp
Chuyển động Sài Gòn

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM nhận diện năm loại tội phạm phức tạp

Chuyển động Sài Gòn

Theo Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, về tình hình trật tự an toàn xã hội, Công an Thành phố xác định năm loại tội phạm phức tạp, trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm tín dụng đen và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Bắt nhóm thanh niên giả danh công an để cướp tài sản ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bắt nhóm thanh niên giả danh công an để cướp tài sản ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ba thanh niên đã bị bắt giữ vì giả danh công an, hành hung và cướp tài sản của hai người đang ngồi trong công viên ở TP.HCM.

Lộ diện 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM, toàn nông dân 4.0, kiếm tiền tỷ mỗi năm, cả vùng ngưỡng mộ
Chuyển động Sài Gòn

Lộ diện 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM, toàn nông dân 4.0, kiếm tiền tỷ mỗi năm, cả vùng ngưỡng mộ

Chuyển động Sài Gòn

3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM đều là những nông giỏi, nông dân thế hệ mới, kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, cách làm mới lạ vào trồng bưởi, sản xuất bánh tráng. Họ được cả vùng ngưỡng mộ vì sản xuất giỏi, hỗ trợ nông dân địa phương.

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon
Gia đình

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon

Gia đình

Loại rau giàu chất xơ này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?
Đông Tây - Kim Cổ

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?

Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình từ người có võ bình thường đến kiếm khách vô địch của Lệnh Hồ Xung là một câu chuyện đầy hấp dẫn.

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế
Kinh tế

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế

Kinh tế

Ngày 14/9, Vietjet chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng đội bay của hãng, bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Kazakhstan, lên 121 chiếc.  

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Thành phố nhân dịp lễ Sen Dolta 2025.

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ
Kinh tế

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ

Kinh tế

Nhiều tuyến đường trọng yếu ở Đà Nẵng xuất hiện bong tróc, lún sụt sau thời gian dài khai thác; các đơn vị bảo trì đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để bảo đảm giao thông thông suốt.

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Tin tức

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tin tức

Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe limousine, ôtô bán tải và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khiến 8 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn tắc.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt
Kinh tế

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Kinh tế

Với nhiều gói tài chính linh hoạt hỗ trợ, khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của Dự án T&T Millennia City (Tây Ninh) nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group có thể giảm áp lực tài chính để hiện thực hóa mong ước “an cư lạc nghiệp”.

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V
Đại đoàn kết dân tộc

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Đại đoàn kết dân tộc

Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V đã chọn được 91 tác phẩm thuộc 4 thể loại: trong đó báo in 30 tác phẩm, báo điện tử 35 tác phẩm, truyền hình 16 tác phẩm, phát thanh 10 tác phẩm vào chung khảo.

Trấn Thành: 'Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách'
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành: "Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách"

Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành khẳng định vai trò nhà làm phim, "đầu bếp" kỹ tính, chỉn chu. Anh tự tin "món" phim dở sẽ không bao giờ ra mắt khán giả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Tin tức

Sáng 15-9, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15-9-1945 / 15-9-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ.

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp
Xã hội

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp

Xã hội

Nhằm thu nhập thông tin, dữ liệu có kế hoạch báo cáo tiền lương, các khoản phụ cấp, mới đây Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị về việc điều tra chuyên đề về sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động năm 2025.

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU
Điểm nóng

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ tăng cường trừng phạt Moscow nếu các nước EU và NATO thực hiện các biện pháp tương tự với Mỹ và ngừng mua dầu thô của Nga.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị
Thể thao

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị

Thể thao

Trước báo giới truyền thông, HLV Nguyễn Anh Đức đã bày tỏ sự thất vọng về các quyết định của trọng tài trong thất bại 1-3 của Becamex TP.HCM trước Đồng Nai ở vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026.

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Pháp luật

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Pháp luật

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lao ra chặn ôtô, xe máy và hành hung một tài xế trên đường Hồ Tùng Mậu, tối 14/9, trước khi bị khống chế.

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025
Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025

Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh "Sự hối hận muộn màng" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?
Kinh tế

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?

Kinh tế

Câu hỏi lớn đặt ra là Việt Nam sẽ lựa chọn con đường nào trong cuộc đua Trí tuệ nhân tạo (AI) để vừa phát triển nhanh, vừa đảm bảo an toàn và bền vững?

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ
Xã hội

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ

Xã hội

Câu chuyện cảm động đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc, một chàng trai trẻ qua đời vì bệnh nặng đã để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho người yêu cũ - cô gái đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo - cùng một bức thư tuyệt mệnh chứa chan tình yêu và sự hy sinh.

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha
Nhà nông

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Lĩnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng đất đỏ Bình Phước cũ, nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Năm 2025, anh được vinh danh là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông. Đây là lần thứ 2 liên tiếp anh nhận danh hiệu cao quý này của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phát biểu trước truyền thông, HLV Popov đánh giá cao màn thể hiện của ngôi sao Việt kiều Kyle Colonna, đồng thời tiến cử trung vệ Việt kiều Mỹ cao 1m88 này cho ĐT Việt Nam.

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Bí thư phường Buôn Ma Thuột được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Từ Thái Giang, Bí thư phường Buôn Ma Thuột, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X với 100% phiếu thuận.

Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này
Xã hội

Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này

Xã hội

Tưởng sốt xuất huyết đơn giản, đến ngày thứ 7, bệnh nhân bỗng khó thở, huyết áp tụt, khi nhập viện đã chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng.

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người phụ nữ Hưng Yên kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945 là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Sáng ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, hàng vạn người dân cả nước lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi Tiến quân ca vang lên, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay trên bầu trời độc lập, và một trong hai người kéo cờ chính là bà Dương Thị Thoa (bí danh Lê Thi), người con gái quê Hưng Yên.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga