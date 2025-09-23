Chủ đề nóng

VinFast Minio Green gây sốt trong lần đầu xuất hiện: Nhỏ gọn, tiết kiệm, chạy dịch vụ chỉ 1 năm hoàn vốn

Thứ ba, ngày 23/09/2025 09:06 GMT+7
Tại lễ bàn giao Limo Green tại Hà Nội mới đây, sự chú ý của nhiều khách hàng đổ về mẫu xe Minio Green được trưng bày tại sự kiện.
Đây là lần đầu tiên mẫu xe chính thức xuất hiện trước công chúng sau nhiều lần rò rỉ thông tin trên mạng xã hội. Bởi vậy, nhiều người đã tranh thủ cơ hội tới sự kiện sớm để nhìn tận mắt mẫu minicar này.

Thiết kế tổng thể của Minio Green nhỏ gọn, đầu xe ngắn, kính lái có độ dốc lớn, cửa sau thẳng đứng. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 (mm), trục cơ sở 2.065 mm và khoảng sáng gầm 165 mm.

Minio Green có thiết kế nhỏ gọn, nội thất tối giản, phù hợp di chuyển đô thị.

Đầu xe ấn tượng với cụm đèn LED, logo chữ V cùng thanh chrome hình cánh chim quen thuộc. Nội thất xe được thiết kế tối giản. Vô-lăng thiết kế D-Cut, tích hợp một số phím bấm chức năng ở cụm bên phải. Sau vô-lăng là màn hình hiển thị dạng kỹ thuật số.

Tầm vận hành lên tới 210 km sau một lần sạc giúp chiếc xe này đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng tài xế dịch vụ.

Minio Green dùng động cơ có công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm, vận tốc tối đa 80 km/h. Quãng đường di chuyển lên tới 210 km sau một lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Cổng sạc đặt ở phía sau, bên phụ.

Anh Đinh Xuân Minh (Hà Nội) sẽ dùng Minio Green tham gia Xanh SM Platform.

Đến sự kiện, nhiều khách hàng chia sẻ đang chờ đợi tới ngày được “rinh” xe về nên rất hào hứng với cơ hội nhìn xe thực tế.

“Tôi đã đặt cọc chiếc xe này, khi mua về sẽ đăng ký chạy dịch vụ của Xanh SM Platform”, một tài xế Xanh SM Bike, anh Đinh Xuân Minh (Hà Nội) chia sẻ.

Theo anh Minh, chiếc Minio Green sẽ giúp anh thay thế xe máy. Nhờ đó, anh đi làm không cần lo ngại mưa nắng, giúp bảo vệ sức khỏe, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Anh cho rằng, với mức chia sẻ doanh thu lên tới 90% từ GSM – chưa từng có trên thị trường ứng dụng gọi xe công nghệ, anh chỉ cần hơn 1 năm là có thể hoàn vốn.

Theo anh Minh, có 2 nhóm khách hàng chính nếu chạy dịch vụ bằng Minio Green. Thứ nhất là những người đi sân bay 1 mình nhưng vẫn có nhiều đồ, Minio Green với giá cước thấp sẽ giúp họ tiết kiệm chi phí. Thứ hai là những người ngại đi xe máy vì sợ khói bụi, hoặc sợ mũ bảo hiểm sẽ làm hỏng tóc trước mỗi sự kiện quan trọng.

Chị Hoàng Quỳnh Trang (Thái Nguyên) cho rằng giá bán Minio Green phù hợp với đa số người dùng Việt, đặc biệt khi được áp dụng loạt ưu đãi từ VinFast.

Trong khi đó, chị Hoàng Quỳnh Trang (Thái Nguyên) nhận xét Minio Green có kiểu dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, phù hợp với cả những khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hoặc gia đình nhỏ. Theo chị Trang, xe có giá bán hợp lý với túi tiền người Việt: chỉ 269 triệu đồng đã bao gồm pin, thuế VAT.

Chị Trang hiện đang chạy một chiếc xe xăng cỡ A và có mong muốn chuyển sang xe điện. Lý do là bởi xe điện giúp chị tiết kiệm chi phí sử dụng hàng ngày. Hiện nay, chị đi làm mỗi ngày khoảng 40 km, số tiền xăng phải tốn mỗi tháng là 2,5-3 triệu đồng. Chị tin rằng nếu đổi sang xe điện sẽ giúp bản thân tiết kiệm khoản phí này.

Hơn nữa, loạt chính sách tốt dành cho người dùng xe điện hiện nay cũng là động lực lớn cho chị. Cụ thể, khách hàng mua Minio Green được giảm ngay 4% trên giá niêm yết theo chính sách “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, tặng thêm 2,5 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội, TP.HCM, đồng thời miễn phí sạc tới hết tháng 6/2027 tại các trạm công cộng V-Green. Tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 13 triệu đồng, chưa kể khoản lệ phí trước bạ được miễn 100% theo chính sách của Chính phủ.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra tiến độ một loạt dự án trọng điểm khu vực Tây Bắc thành phố như cảng Liên Chiểu, đường ven biển nối cảng, khu đô thị Làng Vân, Khu thương mại tự do và khu tái định cư phục vụ các dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn trong mùa mưa.

World Bank đưa ra nhận định về hiện tượng đồng VND bị giảm giá

Kinh tế
World Bank đưa ra nhận định về hiện tượng đồng VND bị giảm giá

Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một "siêu tỉnh" mới toanh, FDI đổ về dồn dập

Kinh tế
Bất ngờ từ hai vùng đất tưởng chừng đối lập, Gia Lai và Bình Định giờ là một 'siêu tỉnh' mới toanh, FDI đổ về dồn dập

Thủ tướng yêu cầu tinh gọn mô hình quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Kinh tế
Thủ tướng yêu cầu tinh gọn mô hình quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Dự báo kịch bản tăng trưởng cho Việt Nam, World Bank nêu yêu cầu sống còn

Kinh tế
Dự báo kịch bản tăng trưởng cho Việt Nam, World Bank nêu yêu cầu sống còn

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu
Xã hội

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

Xã hội

Zhang Shijie, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã tự chế tạo thành công tên lửa đạt độ cao 400 mét, xuất phát từ đam mê khoa học và khả năng sáng tạo từ năm 14 tuổi.

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tiết lộ về quá khứ của Cường Đô La
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tiết lộ về quá khứ của Cường Đô La

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã bất ngờ tiết lộ về quá khứ "một thời oanh liệt" của Cường Đô La, khi cả hai còn chơi thân với nhau 20 năm về trước.

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Bitcoin giảm sốc, nhà đầu tư hoảng loạn
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Bitcoin giảm sốc, nhà đầu tư hoảng loạn

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Thị trường tiền mã hóa chứng kiến cú giảm mạnh khi Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana... đồng loạt lao dốc.

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu sau tín hiệu từ Fed
Kinh tế

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu sau tín hiệu từ Fed

Kinh tế

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu, khi thị trường tiếp nhận loạt bình luận từ các quan chức Fed về lập trường chính sách tiền tệ mới nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I vào sáng nay (23/9).

Tin bão khẩn cấp: Bão số 9 vẫn đang ở cấp siêu bão, mạnh cấp 17, dự báo thời điểm tác động miền Bắc Việt Nam
Nhà nông

Tin bão khẩn cấp: Bão số 9 vẫn đang ở cấp siêu bão, mạnh cấp 17, dự báo thời điểm tác động miền Bắc Việt Nam

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão số 9 ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc thi công, kỳ vọng thông xe kỹ thuật sớm
Kinh tế

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc thi công, kỳ vọng thông xe kỹ thuật sớm

Kinh tế

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang được các địa phương tăng tốc thi công. Rất nhiều gói thầu đạt tiến độ cao, song vẫn còn vướng mắc về vật liệu và kết nối. Mục tiêu sẽ thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3 TP.HCM vào cuối năm 2025.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Công được tôn 'Võ thánh', còn 'Võ thần' là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Công được tôn "Võ thánh", còn "Võ thần" là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu như Quan Vũ được ca tụng là “Võ thánh” thì Triệu Vân (Triệu Tử Long) được người đời tôn làm “Võ thần”. Danh hiệu này của Triệu Vân gắn liền với sự kiện ông bế theo Lưu Thiện (A Đẩu) – con trai Lưu Bị – một mình tả xung hữu đột giữa vòng vây quân Tào trong Tam quốc diễn nghĩa.

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga
Điểm nóng

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga

Điểm nóng

Lực lượng vũ trang Đức đang lên kế hoạch ứng phó với dòng binh sĩ bị thương đổ về hàng ngày trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa NATO và Nga, Reuters đưa tin.

Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)
Bạn đọc

Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)

Bạn đọc

Dù được yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình, hoàn trả mặt bằng ban đầu xong trước ngày 28/7/2025, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, phần móng, trụ cột của công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở xã Thanh Thủy (Phú Thọ) vẫn chưa được xử lý xong…

Báo chí Tây Ban Nha thừa nhận Dembele xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2025
Thể thao

Báo chí Tây Ban Nha thừa nhận Dembele xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2025

Thể thao

Một số tờ báo Tây Ban Nha cho rằng, với màn trình diễn chói sáng ở mùa giải 2024/25, tiền đạo Ousmane Dembele xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng 2025.

Hiệu quả của nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững: Minh chứng từ những con số
Giảm nghèo nông thôn

Hiệu quả của nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững: Minh chứng từ những con số

Giảm nghèo nông thôn

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ là một chính sách an sinh, mà đã thực sự trở thành một "dòng vốn mồi" quan trọng, khơi dậy tiềm năng, thay đổi diện mạo các vùng khó khăn.

Nông dân thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm – câu chuyện đổi đời từ vùng trung du Gia Lai
Media

Nông dân thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm – câu chuyện đổi đời từ vùng trung du Gia Lai

Media

Từ những mảnh đất khô cằn của vùng trung du Gia Lai, nhiều nông dân đã mạnh dạn từ bỏ cách làm cũ, dám nghĩ khác, làm khác để khởi nghiệp ngay trên quê hương. Bằng sự sáng tạo và nghị lực, họ đã biến ruộng bắp, rẫy keo thành trang trại chim cảnh, nhà kính dưa lưới, vườn cây ăn quả trĩu quả… tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Labo phôi học ISO 5 của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á
Tin tức

Labo phôi học ISO 5 của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á

Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận có hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình “lab trong lab” đầu tiên tại châu Á, đánh dấu bước tiến vượt trội trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam.

Tom Holland bị chấn thương não khi quay phim 'Người Nhện'
Văn hóa - Giải trí

Tom Holland bị chấn thương não khi quay phim "Người Nhện"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Tom Holland gặp tai nạn trên phim trường khiến anh bị chấn thương não, buộc phải tạm ngưng công việc và có thể làm thay đổi lịch phát hành của bộ phim “Người Nhện: Ngày mới” dự kiến ra mắt năm 2026.

Tối trời vô vùng rậm rạp ở Cà Mau rình bắt con đặc sản bình dân tên nghe mắc cười, bán đắt như tôm tươi
Nhà nông

Tối trời vô vùng rậm rạp ở Cà Mau rình bắt con đặc sản bình dân tên nghe mắc cười, bán đắt như tôm tươi

Nhà nông

Trong cái tĩnh lặng đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, một chiếc vỏ lãi nhỏ vẫn rẽ qua những con rạch ngoằn ngoèo. Người điều khiển là anh Trần Văn Hận (45 tuổi), ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, tỉnh Cà Mau (địa phận huyện Đầm Dơi trước đây) với hơn 20 năm làm nghề bắt ba khía.

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép
Pháp luật

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép

Pháp luật

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khoáng sản vàng.

Kỹ sư Bình Định bỏ phố về quê nuôi chim trĩ, nuôi ong dú, lãi gần 1 tỷ/năm, đạt sao OCOP cả làng phục lăn
Nhà nông

Kỹ sư Bình Định bỏ phố về quê nuôi chim trĩ, nuôi ong dú, lãi gần 1 tỷ/năm, đạt sao OCOP cả làng phục lăn
5

Nhà nông

Từ nghề kỹ sư xây dựng, anh Tô Vũ Thành Tín, tỉnh Gia Lai (xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định trước sáp nhập) quyết định bỏ phố về quê đầu tư nuôi chim trĩ (là chim quý hiếm), nuôi ong dú (là loài ong cho mật quý). Trải qua không ít thất bại, đến nay anh đã thành công với 2 con vật nuôi mới này, mỗi năm thu lãi gần 1 tỷ đồng, sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Ông Putin bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Mỹ
Điểm nóng

Ông Putin bất ngờ đưa ra lời đề nghị với Mỹ

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) một cách tự nguyện nếu Mỹ có động thái tương tự, theo kênh Telegram của Điện Kremlin.

1 cây cảnh này hơn 100 chậu nguyệt quế, hoa nở như ngàn môi hôn, thơm ngát nồng nàn, mang lại may mắn, hạnh phúc
Gia đình

1 cây cảnh này hơn 100 chậu nguyệt quế, hoa nở như ngàn môi hôn, thơm ngát nồng nàn, mang lại may mắn, hạnh phúc

Gia đình

Cây cảnh này tặng bạn ngàn bông hoa chúm chím tựa nụ hôn ngọt ngào khiến nhiều người xao xuyến, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025 có thực sự thuyết phục?
Thể thao

Ousmane Dembele giành Quả Bóng Vàng 2025 có thực sự thuyết phục?

Thể thao

Ousmane Dembele đã trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025 sau màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải 2024/2025. Mặc dù vậy, trên các diễn đàn bóng đá, không phải người hâm mộ Việt Nam nào cũng cho rằng ngôi sao người Pháp xứng đáng với danh hiệu này.

Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk vào Việt Nam: Cơ hội bổ sung hay mối lo cho viễn thông trong nước?
Kinh tế

Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk vào Việt Nam: Cơ hội bổ sung hay mối lo cho viễn thông trong nước?

Kinh tế

Internet vệ tinh Starlink (Tập đoàn SpaceX) có thể cung cấp dịch vụ thí điểm tại Việt Nam từ quý IV/2025, sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư và xây dựng trạm mặt đất.

2 loại đồ uống khiến bạn dễ bạc tóc, hói đầu
Xã hội

2 loại đồ uống khiến bạn dễ bạc tóc, hói đầu

Xã hội

Một đánh giá khoa học mới đây cho thấy, 2 loại đồ uống phổ biến nhất tại Mỹ có thể gây tác hại mạnh mẽ đến da đầu, làm tăng nguy cơ rụng tóc và tóc bạc sớm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thông tin một số dưỡng chất đơn giản, dễ tìm có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe mái tóc.

Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công
Điểm nóng

Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

Điểm nóng

Một người đàn ông đáng ngờ đã cố gắng đâm trực thăng chở Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington, D.C., bằng cách dùng đèn laser làm mù phi công, NBC News đưa tin, trích dẫn các tài liệu của tòa án.

Giành Quả Bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele nhắc tới “điều phi thường”
Thể thao

Giành Quả Bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele nhắc tới “điều phi thường”

Thể thao

Rạng sáng nay (23/9), tại lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025, tiền đạo Ousmane Dembele đã được tôn vinh. Đây là phần thưởng cá nhân danh giá, ghi nhận những nỗ lực mang tính thăng hoa, bùng nổ của Dembele ở mùa giải 2024/2025.

Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Bất ngờ lao dốc, xăng dầu trong nước hy vọng giảm nhanh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Bất ngờ lao dốc, xăng dầu trong nước hy vọng giảm nhanh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 23/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai bất ngờ lao dốc chỉ sau một ngày tăng.

UBND TP Hà Nội trình dự án công viên dọc sông Tô Lịch hơn 4.600 tỷ đồng
Tin tức

UBND TP Hà Nội trình dự án công viên dọc sông Tô Lịch hơn 4.600 tỷ đồng

Tin tức

UBND TP Hà Nội cho biết, dự án công viên dọc sông Tô Lịch có tổng đầu tư dự kiến hơn 4.600 tỷ đồng với nhiều hạng mục như: quảng trường, sân chơi, đường dạo, cây xanh, bãi đỗ xe...

Nhà trong ngõ nhỏ vẫn có 2 khu vườn xanh mướt giữa phố đông
Nhà đất

Nhà trong ngõ nhỏ vẫn có 2 khu vườn xanh mướt giữa phố đông

Nhà đất

Ngôi nhà phố rộng 66,7 m2 trong ngõ hẹp tại Cổ Nhuế, Hà Nội được thiết kế dựa trên ba yếu tố: Khí hậu địa phương, kết nối thiên nhiên và văn hóa gia đình Việt, tạo không gian sống thoáng mát, bền vững.

Qua mặt Lamine Yamal, Ousmane Dembele giành Quả bóng Vàng 2025
Thể thao

Qua mặt Lamine Yamal, Ousmane Dembele giành Quả bóng Vàng 2025

Thể thao

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 đã khép lại với chiến thắng bất ngờ nhưng xứng đáng của Ousmane Dembele.

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch: Bài học từ những “đại gia” thao túng thị trường bất động sản (Bài 2)
Nhà đất

Đã đến lúc Nhà nước lập Trung tâm giao dịch: Bài học từ những “đại gia” thao túng thị trường bất động sản (Bài 2)
4

Nhà đất

Những cú sốc từ các phiên đấu giá đất Thủ Thiêm đến những cơn sốt vùng ven Hà Nội đã cho thấy sức “tàn phá” ghê gớm của thao túng bất động sản. Nhiều “đại gia” đã khiến thị trường đảo lộn, giá cả vượt xa giá trị thực, làm lung lay niềm tin xã hội và đẩy giấc mơ an cư của hàng triệu người dân ra xa tầm với.

