VinFast Minio Green gây sốt trong lần đầu xuất hiện: Nhỏ gọn, tiết kiệm, chạy dịch vụ chỉ 1 năm hoàn vốn

Đây là lần đầu tiên mẫu xe chính thức xuất hiện trước công chúng sau nhiều lần rò rỉ thông tin trên mạng xã hội. Bởi vậy, nhiều người đã tranh thủ cơ hội tới sự kiện sớm để nhìn tận mắt mẫu minicar này.

Thiết kế tổng thể của Minio Green nhỏ gọn, đầu xe ngắn, kính lái có độ dốc lớn, cửa sau thẳng đứng. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 (mm), trục cơ sở 2.065 mm và khoảng sáng gầm 165 mm.

Minio Green có thiết kế nhỏ gọn, nội thất tối giản, phù hợp di chuyển đô thị.

Đầu xe ấn tượng với cụm đèn LED, logo chữ V cùng thanh chrome hình cánh chim quen thuộc. Nội thất xe được thiết kế tối giản. Vô-lăng thiết kế D-Cut, tích hợp một số phím bấm chức năng ở cụm bên phải. Sau vô-lăng là màn hình hiển thị dạng kỹ thuật số.

Tầm vận hành lên tới 210 km sau một lần sạc giúp chiếc xe này đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng tài xế dịch vụ.

Minio Green dùng động cơ có công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm, vận tốc tối đa 80 km/h. Quãng đường di chuyển lên tới 210 km sau một lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Cổng sạc đặt ở phía sau, bên phụ.

Anh Đinh Xuân Minh (Hà Nội) sẽ dùng Minio Green tham gia Xanh SM Platform.

Đến sự kiện, nhiều khách hàng chia sẻ đang chờ đợi tới ngày được “rinh” xe về nên rất hào hứng với cơ hội nhìn xe thực tế.

“Tôi đã đặt cọc chiếc xe này, khi mua về sẽ đăng ký chạy dịch vụ của Xanh SM Platform”, một tài xế Xanh SM Bike, anh Đinh Xuân Minh (Hà Nội) chia sẻ.

Theo anh Minh, chiếc Minio Green sẽ giúp anh thay thế xe máy. Nhờ đó, anh đi làm không cần lo ngại mưa nắng, giúp bảo vệ sức khỏe, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Anh cho rằng, với mức chia sẻ doanh thu lên tới 90% từ GSM – chưa từng có trên thị trường ứng dụng gọi xe công nghệ, anh chỉ cần hơn 1 năm là có thể hoàn vốn.

Theo anh Minh, có 2 nhóm khách hàng chính nếu chạy dịch vụ bằng Minio Green. Thứ nhất là những người đi sân bay 1 mình nhưng vẫn có nhiều đồ, Minio Green với giá cước thấp sẽ giúp họ tiết kiệm chi phí. Thứ hai là những người ngại đi xe máy vì sợ khói bụi, hoặc sợ mũ bảo hiểm sẽ làm hỏng tóc trước mỗi sự kiện quan trọng.

Chị Hoàng Quỳnh Trang (Thái Nguyên) cho rằng giá bán Minio Green phù hợp với đa số người dùng Việt, đặc biệt khi được áp dụng loạt ưu đãi từ VinFast.

Trong khi đó, chị Hoàng Quỳnh Trang (Thái Nguyên) nhận xét Minio Green có kiểu dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, phù hợp với cả những khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hoặc gia đình nhỏ. Theo chị Trang, xe có giá bán hợp lý với túi tiền người Việt: chỉ 269 triệu đồng đã bao gồm pin, thuế VAT.

Chị Trang hiện đang chạy một chiếc xe xăng cỡ A và có mong muốn chuyển sang xe điện. Lý do là bởi xe điện giúp chị tiết kiệm chi phí sử dụng hàng ngày. Hiện nay, chị đi làm mỗi ngày khoảng 40 km, số tiền xăng phải tốn mỗi tháng là 2,5-3 triệu đồng. Chị tin rằng nếu đổi sang xe điện sẽ giúp bản thân tiết kiệm khoản phí này.

Hơn nữa, loạt chính sách tốt dành cho người dùng xe điện hiện nay cũng là động lực lớn cho chị. Cụ thể, khách hàng mua Minio Green được giảm ngay 4% trên giá niêm yết theo chính sách “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, tặng thêm 2,5 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội, TP.HCM, đồng thời miễn phí sạc tới hết tháng 6/2027 tại các trạm công cộng V-Green. Tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 13 triệu đồng, chưa kể khoản lệ phí trước bạ được miễn 100% theo chính sách của Chính phủ.