Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ ba, ngày 19/08/2025 14:44 GMT+7

Vingroup đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh

+ aA -
M.M Thứ ba, ngày 19/08/2025 14:44 GMT+7
Ngày 19/8 tại Hà Nội, Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành và khởi công đồng loạt 6 công trình trọng điểm trên cả nước, trong đó tâm điểm là Lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội. Bên cạnh đó là 5 công trình hạ tầng kinh tế xã hội, giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Đồng Nai.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thành phố Hà Nội tham dự sự kiện Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Chuỗi sự kiện của Tập đoàn Vingroup nằm trong chương trình Lễ Khánh thành và Khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2025).

Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - công trình trọng điểm quốc gia.

Trong đó, sự kiện Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội vinh dự là điểm cầu trung tâm của chương trình, với sự hiện diện của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, cùng các Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, các Uỷ viên Trung Ương Đảng, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia được hoàn thành trong gần 10 tháng, hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam.

Thủ tướng cũng biểu dương ý chí quyết tâm của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng quốc gia với tinh thần: “Đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Đã làm, đã cam kết là phải có sản phẩm cụ thể. Và hôm nay, chúng ta đã chứng minh được điều này”.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các dự án được khánh thành, khởi công ngày hôm nay cũng là minh chứng cho bản lĩnh vươn lên tự lực, tự cường làm chủ công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của Việt Nam nhằm tạo ra những công trình tại Việt Nam, của người Việt Nam và do người Việt Nam đầu tư và thực hiện.

“Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam, được bạn bè trong khu vực và thế giới nhắc đến và ngưỡng mộ”, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Trái tim của tổ hợp là toà nhà triển lãm Kim Quy – công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy – huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000 m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia có quy mô 90ha, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây – Nam – Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m², 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người. Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực hơn 3.000 m²; bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ...

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup vì thành tích đặc biệt xuất sắc của Tập đoàn tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.
Các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ xem màn đồng diễn robot của VinMotion (thành viên Tập đoàn Vingroup) tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Sau thời gian thi công thần tốc gần 10 tháng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã được chính thức khánh thành, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh: Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Vinhomes Royal Island) – Hải Phòng cũng chính thức được khánh thành sáng 19/8/2025.

Điểm cầu thứ hai là Lễ Khánh thành Công trình xây dựng cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và đường dẫn hai bên đầu cầu thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Vinhomes Royal Island) – Hải Phòng. Với chiều dài gần 2,2 km, rộng 21 m với 4 làn xe, cây cầu có điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo đến trung tâm thành phố trong chưa đầy 5 phút di chuyển.

Bên cạnh việc thông đường, cầu Hoàng Gia còn là biểu tượng mới của Hải Phòng với thiết kế đặc biệt: 2 tháp đầu cầu tạo hình vòm cong vừa gợi hình ảnh chim tung cánh bay cao, vừa tạo “Cửa Thế Giới” (World Gateway Bridge) như lời mời chào thân thiện với các cơ hội đầu tư – kinh doanh đột phá bậc nhất khu vực.


Điểm cầu thứ ba là sự kiện khởi công sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tại Quang Hanh, Quảng Ninh, quy mô khoảng 100ha. Điểm độc đáo của sân là các tuyến hố được thiết kế bám theo địa hình thung lũng dốc, nằm giữa rừng tự nhiên, vừa có tầm nhìn hướng rừng, vừa nhìn trực tiếp ra vịnh Hạ Long, mang đến cảm hứng chinh phục đặc biệt cho người chơi, do nhà thiết kế đương đại nổi tiếng về triết lý bảo tồn thiên nhiên nguyên bản Dourgh Carrick tư vấn. Khi đi vào vận hành, Dự án sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Quảng Ninh trong lĩnh vực du lịch và thể thao.

Cùng thời điểm, khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, quy mô gần 965 ha cũng được khởi công.

Điểm cầu thứ 4 là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes khởi công tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Dự án tọa lạc tại lô CN4, CN5 khu kinh tế Vũng Áng, quy mô gần 965 ha - lớn bậc nhất khu vực với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ gồm nhà xưởng, bến cảng, logistic... Trong tương lai, đây sẽ là bến đỗ của các doanh nghiệp hàng đầu quốc gia và khu vực trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics, xuất khẩu…, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đồng thời tạo động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới mạnh mẽ.

Lễ khởi công Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) chính thức được khởi công.

Tiếp đến là điểm cầu thứ 5 - Tây Ninh với việc khởi công dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây quy mô khoảng 1.089,6 ha. Dự án sẽ được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái – thông minh – bền vững, với đầy đủ hệ sinh thái giáo dục, thương mại, y tế…. và sẽ là dự án đô thị quy mô hàng đầu trên địa bàn trong tương lai.

Điểm cầu thứ 6 là Lễ khởi công Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), tỉnh Đồng Nai. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 124,13 km (đoạn qua Đắk Nông dài 23,1 km, đoạn qua Bình Phước dài 101,03 km) quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, đặc biệt là kết nối các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước với TPHCM, góp phần khai thác tiềm năng kinh tế của khu vực, tạo động lực phát triển mới cho hai vùng kinh tế trọng điểm.

Với việc đồng loạt khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình hạ tầng mang tầm vóc quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch tại 6 tỉnh thành lớn trên cả nước - Vingroup đã minh chứng cho vai trò tiên phong kiến tạo nội lực Việt Nam của khối doanh nghiệp tư nhân, trong hành trình 80 năm xây dựng, đổi mới và vươn tầm thế giới của dân tộc.

Tham khảo thêm

Vingroup có 6 dự án lớn trong 250 công trình chào mừng Quốc khánh

Vingroup có 6 dự án lớn trong 250 công trình chào mừng Quốc khánh

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã 'đổ' hơn 51.000 tỷ đồng đầu tư 10 dự án tại An Giang

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã "đổ" hơn 51.000 tỷ đồng đầu tư 10 dự án tại An Giang

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Dân lo dự án FPT Đà Nẵng “đổ cát lấn sông” Cổ Cò, chính quyền khẳng định chỉ nạo vét cải tạo

Người dân phản ánh dự án khu đô thị FPT Đà Nẵng có dấu hiệu đổ cát lấn sông Cổ Cò, đi ngược chủ trương khơi thông, mở rộng dòng chảy phục vụ du lịch – dịch vụ và thoát lũ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định đây là dự án nạo vét, cải tạo sông, việc đổ đất chỉ là hạng mục phụ trợ, được giám sát chặt chẽ.

Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Thế giới đảo chiều, giá xăng dầu chiều nay tăng mạnh?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Thế giới đảo chiều, giá xăng dầu chiều nay tăng mạnh?

Kiểm toán dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

Kinh tế
Kiểm toán dự án tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Toàn thị trường lao dốc, xăng dầu trong nước sắp biến động mạnh?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Toàn thị trường lao dốc, xăng dầu trong nước sắp biến động mạnh?

Bắt đầu ngấm đòn vì thuế đối ứng, doanh nghiệp Việt có còn rộng đường xuất khẩu vào Mỹ?

Kinh tế
Bắt đầu ngấm đòn vì thuế đối ứng, doanh nghiệp Việt có còn rộng đường xuất khẩu vào Mỹ?

Đọc thêm

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?

Văn hóa - Giải trí

Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn