Vingroup đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thành phố Hà Nội tham dự sự kiện Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Chuỗi sự kiện của Tập đoàn Vingroup nằm trong chương trình Lễ Khánh thành và Khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2025).

Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - công trình trọng điểm quốc gia.

Trong đó, sự kiện Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội vinh dự là điểm cầu trung tâm của chương trình, với sự hiện diện của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, cùng các Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, các Uỷ viên Trung Ương Đảng, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia được hoàn thành trong gần 10 tháng, hứa hẹn là không gian góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành dịch vụ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam.

Thủ tướng cũng biểu dương ý chí quyết tâm của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân trong việc xây dựng và phát triển hạ tầng quốc gia với tinh thần: “Đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Đã làm, đã cam kết là phải có sản phẩm cụ thể. Và hôm nay, chúng ta đã chứng minh được điều này”.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các dự án được khánh thành, khởi công ngày hôm nay cũng là minh chứng cho bản lĩnh vươn lên tự lực, tự cường làm chủ công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của Việt Nam nhằm tạo ra những công trình tại Việt Nam, của người Việt Nam và do người Việt Nam đầu tư và thực hiện.

“Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam, được bạn bè trong khu vực và thế giới nhắc đến và ngưỡng mộ”, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Trái tim của tổ hợp là toà nhà triển lãm Kim Quy – công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy – huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000 m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia có quy mô 90ha, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây – Nam – Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m², 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người. Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực hơn 3.000 m²; bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ...

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup vì thành tích đặc biệt xuất sắc của Tập đoàn tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ xem màn đồng diễn robot của VinMotion (thành viên Tập đoàn Vingroup) tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Sau thời gian thi công thần tốc gần 10 tháng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã được chính thức khánh thành, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh: Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Vinhomes Royal Island) – Hải Phòng cũng chính thức được khánh thành sáng 19/8/2025.

Điểm cầu thứ hai là Lễ Khánh thành Công trình xây dựng cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và đường dẫn hai bên đầu cầu thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Vinhomes Royal Island) – Hải Phòng. Với chiều dài gần 2,2 km, rộng 21 m với 4 làn xe, cây cầu có điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo đến trung tâm thành phố trong chưa đầy 5 phút di chuyển.

Bên cạnh việc thông đường, cầu Hoàng Gia còn là biểu tượng mới của Hải Phòng với thiết kế đặc biệt: 2 tháp đầu cầu tạo hình vòm cong vừa gợi hình ảnh chim tung cánh bay cao, vừa tạo “Cửa Thế Giới” (World Gateway Bridge) như lời mời chào thân thiện với các cơ hội đầu tư – kinh doanh đột phá bậc nhất khu vực.





Điểm cầu thứ ba là sự kiện khởi công sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tại Quang Hanh, Quảng Ninh, quy mô khoảng 100ha. Điểm độc đáo của sân là các tuyến hố được thiết kế bám theo địa hình thung lũng dốc, nằm giữa rừng tự nhiên, vừa có tầm nhìn hướng rừng, vừa nhìn trực tiếp ra vịnh Hạ Long, mang đến cảm hứng chinh phục đặc biệt cho người chơi, do nhà thiết kế đương đại nổi tiếng về triết lý bảo tồn thiên nhiên nguyên bản Dourgh Carrick tư vấn. Khi đi vào vận hành, Dự án sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Quảng Ninh trong lĩnh vực du lịch và thể thao.

Cùng thời điểm, khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, quy mô gần 965 ha cũng được khởi công.

Điểm cầu thứ 4 là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes khởi công tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Dự án tọa lạc tại lô CN4, CN5 khu kinh tế Vũng Áng, quy mô gần 965 ha - lớn bậc nhất khu vực với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ gồm nhà xưởng, bến cảng, logistic... Trong tương lai, đây sẽ là bến đỗ của các doanh nghiệp hàng đầu quốc gia và khu vực trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics, xuất khẩu…, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, đồng thời tạo động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới mạnh mẽ.

Lễ khởi công Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) chính thức được khởi công.

Tiếp đến là điểm cầu thứ 5 - Tây Ninh với việc khởi công dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây quy mô khoảng 1.089,6 ha. Dự án sẽ được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái – thông minh – bền vững, với đầy đủ hệ sinh thái giáo dục, thương mại, y tế…. và sẽ là dự án đô thị quy mô hàng đầu trên địa bàn trong tương lai.

Điểm cầu thứ 6 là Lễ khởi công Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), tỉnh Đồng Nai. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 124,13 km (đoạn qua Đắk Nông dài 23,1 km, đoạn qua Bình Phước dài 101,03 km) quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ, đặc biệt là kết nối các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước với TPHCM, góp phần khai thác tiềm năng kinh tế của khu vực, tạo động lực phát triển mới cho hai vùng kinh tế trọng điểm.

Với việc đồng loạt khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình hạ tầng mang tầm vóc quốc gia, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch tại 6 tỉnh thành lớn trên cả nước - Vingroup đã minh chứng cho vai trò tiên phong kiến tạo nội lực Việt Nam của khối doanh nghiệp tư nhân, trong hành trình 80 năm xây dựng, đổi mới và vươn tầm thế giới của dân tộc.